中共對恒大許家印失去耐心，反映中國經濟正面臨泡沫化危機

文：趙君朔

中共的房地產巨頭恒大的實際負責人許家印，9月底被該集團證實，因為疑似有犯罪行為被調查，而且行動遭限制，被拘禁在北京某處，和外界聯繫需要先獲得許可。他之前負責財富管理事業體的二兒子許滕鶴，也和他一起被帶走。

這消息傳出來後，恒大集團在香港股市掛牌，不久前才恢復交易的三隻集團旗下股票全數再度停止交易。不光是許家印本人，恒大集團的前總裁夏海鈞和前首席財務官潘大榮也都被捕。此外恒大的財富管理事業的總經理杜亮，也在9月16日被深圳警方證實已經被拘留。

中共當局對許家印已沒耐心

本次針對恒大財富管理事業體的拘捕行動，很可能是中共新成立的國家金融管理局所發起的打擊非法集資運動的一部分。的確，恒大的財富管理單位受到將近兩年前恒大地產發生首次債券利息償付違約的波及後，同樣無法準時發放所銷售總值約400億人民幣理財產品的利息，只好和買主重新協商還款計畫。

從一開始答應每個月返還8000人民幣，一年後減少到每個月還2000元，再減少到每個月500元（照這種還款速度，當初10萬人民幣投資要17年才能回本），但到了上個月的8月31日，卻連一毛錢都付不出來。恒大財富管理事業體對此提出的說明，是因為現金緊缺還有處分資產的過程不順利。

在中共官方對這類金融產業糾紛的態度丕變下，之前想尋求法律協助卻經常碰壁，被當地警方告知在上級不同意下無法報案的投資人，卻忽然收到通知說可以採取各種方式報案。例如上網或是親身赴警局報案等。投資人還可以選擇以發送有固定格式的簡訊進行報案，而很多人在報案後很快收到已經通知說案子已經受理。另外9月中，深圳警方還公開呼籲投資人提供各種相關訊息。

而同時恒大地產的母公司一樣有壞消息傳出。9月22日恒大發表聲明說必須要放棄現有的債務重整計畫，原因是地產銷售額不如預期，該公司會想別的辦法以求客觀反映該公司的現狀。在聲明中還提到恒大正和中共的銀行與國際債券持有人，展開重新協商還款計畫的初步談判。

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恒大的重整計畫受挫

但在聲明中沒有提到的是，恒大之前向中共證監會提出，要求同意的重整計畫，關鍵部分卻被否決了，恒大因此無法發行新股票。幾天後恒大所提交給主管機構的申報文件中提到，根據證監會的規定，該集團的房地產部門，因為正受到地方主管機關的調查而無法發行新股票或是債券。

這樣一來，恒大便無法將現有的債務置換成新股票與債券的組合。若是無法找到別的方法進行重整，恒大便面臨國外的債權人要求清算公司的威脅。國外的債權人可以透過訴訟，接管在開曼群島或是巴哈馬註冊的公司。

從上面這些最新發展看來，中共官方決定閃電對許家印、兒子和某些高管進行逮捕，很可能是先下手為強。在恒大又要發生新一波違約前先有所動作，以防隨之而來的民怨燒向政府。同時還可能對失去行動自由的許家印嚴刑逼供，看有沒有辦法讓他吐出更多個人或是藏起來的資產來償債。的確，根據10月2日最新的《華爾街日報》報導，中共官方正在調查許家印之前是否曾試圖將資產移轉到海外。

恒大的負債已是驚人的債可敵國

那麼接下來恒大集團的命運會如何、對中共的房地產部門還有整體經濟、金融會有什麼衝擊呢？

若先看恒大本身，情況的確很難讓人樂觀。今年六月終於公布的財務數字顯示，過去兩年恒大的虧損高達810億美金。今年的上半年又公布了45億美金的虧損，這還是在營收增加之下發生的。

而該公司的負債總額，到了今年6月還是高達3270億美金。其借款總額到了6月，只是微幅上升到6250億人民幣，但是其積欠供應商或是其他關聯方的金額，已經達到了約1兆人民幣。在嚴重缺乏資金下，其預售的6040億人民幣建案，是否能如期完成是大問號。此外恒大還面臨2229件牽涉到5350億人民幣的訴訟案。

而且連虧損數字驚人的前兩年財報，都被今年1月恒大所雇用、負責審計的小型會計師事務所Prism出具警示意見，說該公司在進行審計的過程中，無法獲得足夠和適當的資訊以完成工作。同樣地Prism基於許多不確定因素，也無法對上半年營收報告中的數字背書。

比較正面的消息，是許家印在今年6月的內部會議上，有些項目已經接近完工交屋的階段，尚未完工的項目比較集中在內陸城市，如昆明或是貴陽。還有恒大已經簽約的銷售建案金額出現了反彈，在200家地產商中爬上第19名。只是不知道銷售金額的增加，是否源自於恒大將地產項目打折出售，加速換取現金來償還逾期的貸款，或是恒大理財產品的應付款項。

而從官方近日對恒大高管採取的動作便可看出，中央政府毫無意願介入對恒大進行紓困、救援。唯一監管單位對恒大做出的指示，是要優先還款給農民工和供應商。

但是如果政府不主動出手去解決，恒大還有佔中共經濟比重1／4左右的房地產部門的泡沫緩慢破裂問題。中共的經濟即使因為體制特性能躲過猛爆性的金融危機，因為房地產部門的問題而陷入長期停滯，是幾乎可以100％肯定的。

8月地產部門的投資和去年同期相比下降了8.8％；中共前百大地產商8月的總銷售額和去年同期相比也下降了34％，這是數年來的單月新低數據。9月的數據和去年同期相比的降幅還是高達29％。這就是為何《華爾街日報》直接引述經濟諮詢公司「中國褐皮書」（China Beige Book）CEO Leland Miller的話，說中共的房地產部門是一團糟。

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中共主要銀行狀況仍屬良好，但鄉鎮銀行則糟了許多