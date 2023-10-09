中共對恒大許家印失去耐心，反映中國經濟正面臨泡沫化危機
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總的來看，中共的房市未來都還是處於低迷的混亂狀態。整體經濟也很難有大幅度的反彈。唯一的差別是金融危機是拖延一陣子，還是忽然警鈴大作，泡沫急速破裂。從中共對許家印終於失去耐心來看，後者的可能性正在逐漸升高。
文：趙君朔
中共的房地產巨頭恒大的實際負責人許家印，9月底被該集團證實，因為疑似有犯罪行為被調查，而且行動遭限制，被拘禁在北京某處，和外界聯繫需要先獲得許可。他之前負責財富管理事業體的二兒子許滕鶴，也和他一起被帶走。
這消息傳出來後，恒大集團在香港股市掛牌，不久前才恢復交易的三隻集團旗下股票全數再度停止交易。不光是許家印本人，恒大集團的前總裁夏海鈞和前首席財務官潘大榮也都被捕。此外恒大的財富管理事業的總經理杜亮，也在9月16日被深圳警方證實已經被拘留。
中共當局對許家印已沒耐心
本次針對恒大財富管理事業體的拘捕行動，很可能是中共新成立的國家金融管理局所發起的打擊非法集資運動的一部分。的確，恒大的財富管理單位受到將近兩年前恒大地產發生首次債券利息償付違約的波及後，同樣無法準時發放所銷售總值約400億人民幣理財產品的利息，只好和買主重新協商還款計畫。
從一開始答應每個月返還8000人民幣，一年後減少到每個月還2000元，再減少到每個月500元（照這種還款速度，當初10萬人民幣投資要17年才能回本），但到了上個月的8月31日，卻連一毛錢都付不出來。恒大財富管理事業體對此提出的說明，是因為現金緊缺還有處分資產的過程不順利。
在中共官方對這類金融產業糾紛的態度丕變下，之前想尋求法律協助卻經常碰壁，被當地警方告知在上級不同意下無法報案的投資人，卻忽然收到通知說可以採取各種方式報案。例如上網或是親身赴警局報案等。投資人還可以選擇以發送有固定格式的簡訊進行報案，而很多人在報案後很快收到已經通知說案子已經受理。另外9月中，深圳警方還公開呼籲投資人提供各種相關訊息。
而同時恒大地產的母公司一樣有壞消息傳出。9月22日恒大發表聲明說必須要放棄現有的債務重整計畫，原因是地產銷售額不如預期，該公司會想別的辦法以求客觀反映該公司的現狀。在聲明中還提到恒大正和中共的銀行與國際債券持有人，展開重新協商還款計畫的初步談判。
恒大的重整計畫受挫
但在聲明中沒有提到的是，恒大之前向中共證監會提出，要求同意的重整計畫，關鍵部分卻被否決了，恒大因此無法發行新股票。幾天後恒大所提交給主管機構的申報文件中提到，根據證監會的規定，該集團的房地產部門，因為正受到地方主管機關的調查而無法發行新股票或是債券。
這樣一來，恒大便無法將現有的債務置換成新股票與債券的組合。若是無法找到別的方法進行重整，恒大便面臨國外的債權人要求清算公司的威脅。國外的債權人可以透過訴訟，接管在開曼群島或是巴哈馬註冊的公司。
從上面這些最新發展看來，中共官方決定閃電對許家印、兒子和某些高管進行逮捕，很可能是先下手為強。在恒大又要發生新一波違約前先有所動作，以防隨之而來的民怨燒向政府。同時還可能對失去行動自由的許家印嚴刑逼供，看有沒有辦法讓他吐出更多個人或是藏起來的資產來償債。的確，根據10月2日最新的《華爾街日報》報導，中共官方正在調查許家印之前是否曾試圖將資產移轉到海外。
恒大的負債已是驚人的債可敵國
那麼接下來恒大集團的命運會如何、對中共的房地產部門還有整體經濟、金融會有什麼衝擊呢？
若先看恒大本身，情況的確很難讓人樂觀。今年六月終於公布的財務數字顯示，過去兩年恒大的虧損高達810億美金。今年的上半年又公布了45億美金的虧損，這還是在營收增加之下發生的。
而該公司的負債總額，到了今年6月還是高達3270億美金。其借款總額到了6月，只是微幅上升到6250億人民幣，但是其積欠供應商或是其他關聯方的金額，已經達到了約1兆人民幣。在嚴重缺乏資金下，其預售的6040億人民幣建案，是否能如期完成是大問號。此外恒大還面臨2229件牽涉到5350億人民幣的訴訟案。
而且連虧損數字驚人的前兩年財報，都被今年1月恒大所雇用、負責審計的小型會計師事務所Prism出具警示意見，說該公司在進行審計的過程中，無法獲得足夠和適當的資訊以完成工作。同樣地Prism基於許多不確定因素，也無法對上半年營收報告中的數字背書。
比較正面的消息，是許家印在今年6月的內部會議上，有些項目已經接近完工交屋的階段，尚未完工的項目比較集中在內陸城市，如昆明或是貴陽。還有恒大已經簽約的銷售建案金額出現了反彈，在200家地產商中爬上第19名。只是不知道銷售金額的增加，是否源自於恒大將地產項目打折出售，加速換取現金來償還逾期的貸款，或是恒大理財產品的應付款項。
而從官方近日對恒大高管採取的動作便可看出，中央政府毫無意願介入對恒大進行紓困、救援。唯一監管單位對恒大做出的指示，是要優先還款給農民工和供應商。
但是如果政府不主動出手去解決，恒大還有佔中共經濟比重1／4左右的房地產部門的泡沫緩慢破裂問題。中共的經濟即使因為體制特性能躲過猛爆性的金融危機，因為房地產部門的問題而陷入長期停滯，是幾乎可以100％肯定的。
8月地產部門的投資和去年同期相比下降了8.8％；中共前百大地產商8月的總銷售額和去年同期相比也下降了34％，這是數年來的單月新低數據。9月的數據和去年同期相比的降幅還是高達29％。這就是為何《華爾街日報》直接引述經濟諮詢公司「中國褐皮書」（China Beige Book）CEO Leland Miller的話，說中共的房地產部門是一團糟。
中共主要銀行狀況仍屬良好，但鄉鎮銀行則糟了許多
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。