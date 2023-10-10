Y染終將勝利：意外嗎？台灣的MeToo時刻還沒到來就已結束

文：張茵惠（SAVOIR，影樂書年代誌總編輯）

今年6月下旬，一位朋友前往政府部門辦理文書事務。承辦人員是位約莫60歲的大叔，他熱切的想找人討論MeToo，於是開口分享自己的經驗：「現在時代男生真的很辛苦了啦，動不動就會被貼標籤，像我女兒念大學，有交往對象，我也不敢問是男的還女的。」

大叔的意見顯然不是很有邏輯，因為他把自己跟子女的溝通問題與MeToo問題混為一談。朋友應付地安慰了兩句，大叔竟又開始發表高見：「MeToo也不是說不能讓那些女生發表看法啦，我沒有歧視女生喔，我覺得她們可以講啊，可是那些被冤枉的男生怎麼辦？男生這樣很不安心欸。那些人有些也有老婆、有小孩的啊。是有家庭的耶。被冤枉怎麼辦？」

朋友聽了之後，有點不高興，回應道：「MeToo被害者也可能是有丈夫、有小孩、有家庭的啊？你為什麼就不關心她們遇到不該發生的事情？」

大叔見到服務的民眾不太高興，話鋒一轉：「小姐，你老公去年賺多少？他應該很有能力吧？是不是高級主管？他很成功吧？我跟你說喔，你要提醒你老公，跟女生開會的時候，門要打開喔，因為成功的男生現在真的很危險耶。」

朋友這時已經完全不想再理會他，只想趕快結束文書事務，早點離開那裡。她後來跟我還有其他女性友人分享這段經驗時，大家紛紛謾罵：「怎麼這麼噁心。這種發言已經是騷擾了吧。可以投訴嗎？」

朋友表示，當下她腦袋一片空白，搞不懂為什麼自己老公的年薪會跟MeToo有關，加上也不覺得大叔是惡意，只是「真的非常無知」，因此並不打算追究，只想跟朋友抱怨一下出出氣。

「Y染終將勝利」

今年6月5日，我在《思想坦克》發表了一篇文章，提出性騷擾不是一種「一對一」的「貞節玷污」，而是「多對多」的「有毒壓力環境」。這種只對男人異常有同理心的敵意環境，致使檯面上的男性政治人物，可以肆無忌憚的講出「超過30歲的女人是殘障停車位」、「民代女性比例很高，因為女生不見得投給帥哥，但男生容易投給美女」，後面這句甚至是今年9月27日講的。

因此，女性在網路社群中發明了一種詞彙，叫做「幸運Y染」，因為有Y染色體，所以無論做什麼都可以被原諒，甚至我們還要特別因為他擁有「妻子」、「女兒」而原諒他們，即便看似「社會性死亡」一陣子，避了鋒頭又能出來走跳。朱學恆的萬事通事務所又開始全面營運，像是什麼都沒有發生過一樣，大大的橫幅寫著「科學終將勝利」，科學兩個字大概是寫錯了，應該是「Y染終將勝利」才對。

開頭提到的承辦大叔，儘管非常無知又令人感到厭煩，卻以庶民的角度意外點出了「幸運Y染」之所以格外幸運的主要「全民護Y染」操作論述方向：

女人會說謊，女人經常利用「性」來攻擊男人。 不管有多少女人沒說謊，只要有一個女人說謊，害到了男人就不可以。 男人有妻子、有小孩，為什麼要對他們這麼嚴苛，就不擔心傷害到他的妻子跟小孩嗎？ 成功的男人會變成女人下手的目標，因此之所以他們被放大檢視，不是因為他們特別壞，而是因為他們太成功了，所有男人都會犯錯的。

Photo Credit: 中央社

「受害者化」成本過高

第一點完全就已經被證明是假的，各種社會學與犯罪相關統計資料都顯示，「女人很少誣告性侵」，甚至有美國統計研究顯示，「被誣告謀殺的機率還比被誣告性侵來得高」。背後的道理很簡單，連用膝蓋想都知道：性侵訴訟天生很難成案、很難定罪。而且經歷庭審時，被害者必須一再重複敘述當時發生的細節，因此許多被害者根本無法走完訴訟全程。

此外，用「性」來攻擊男人是一種七傷拳，當一名女性提出曾受到某個男性的性騷擾、歧視、乃至性侵時，她固然可能帶給指控對象一些損害，但同時自身也會受到幾乎同樣等級的名譽損害。她走在路上，不再僅代表自己這個人，也是一個「性的受害者」，有時候社會甚至只把她當成一樁醜聞在看，而不再當她是個完整的人。這種「受害者化」（victimize）的現象，使得女性追究與性相關的侵害時經常卻步。

理解以上這些對女性而言是基本常識的背景之後，我難以想像有任何腦袋正常、有同理心的人，可以再盲目地說出「女性經常利用『性』當武器來攻擊男人」。除非存心找死，究竟哪會有人會成天揮著一把殺敵五千、自己也損血三千的武器？

第二點，也有非常簡單的邏輯反證。為什麼不是「不管有多少男人沒加害，只要有一個男人加害，傷到了女人就不可以」？男人寶貴的不得了的名譽，跟女人的人性尊嚴、身體自主，放在天平上，為什麼大家會想都不想的選擇前者？

法律上有個詞彙叫做舉證責任，更有個說法叫做「舉證責任之所在，敗訴之所在」。正因為性侵害、性獵捕、性騷擾的事件在社會條件下很難證明，因此才會產生MeToo運動來進行法外舉證責任的彌補。

當社會對於謀殺、虐童、酒駕的態度是「不管什麼無罪推定，只要被我們發現一律死刑啦」，這時卻忽然覺得唯獨MeToo事件上「無罪推定」很重要。我實在無法不覺得社會上有很多人大概是中了「Y染無敵」的毒。

擔心加害者妻兒生計與尊嚴？

第三點，就算男人真的有做出與女學生不當交往、性騷擾同儕、洩漏裸照、性侵等行為，有些人還是會說「可是他有妻子有小孩啊不能為他著想嗎」。這也很容易反駁，「我為你想誰為我想」？女人數千年來為男人著想得不夠嗎？

說男人是養家支柱，不能因為MeToo就封殺他。首先，到底說這種話的人哪隻眼睛看到有任何台灣男人因為MeToo被「永久封殺」了？根本就沒發生的事情就忙著說項是不是有點太過猴急？

其次，男人之所以是養家支柱，並不是因為他們工作表現特別好，而是女性自工業革命以來數百年同工不同酬所致。如果論者很擔心MeToo加害者的家計，是否反而更應該積極支持女性主義，讓女性得到合理的薪資，讓加害者的妻子也能賺錢養家？