Y染終將勝利：意外嗎？台灣的MeToo時刻還沒到來就已結束
我們想讓你知道的是
女人正在看著，是誰從不改過。社會正在看著，是誰正掉入道德低谷還贏得掌聲。台灣的這場MeToo雖沒有達成銀色子彈的神奇效果，卻將在每個人的夢境中繼續長大，總有一天，我們會看見惡夢的反噬，屆時，才能知道這場風波的歷史意義何在。
文：張茵惠（SAVOIR，影樂書年代誌總編輯）
今年6月下旬，一位朋友前往政府部門辦理文書事務。承辦人員是位約莫60歲的大叔，他熱切的想找人討論MeToo，於是開口分享自己的經驗：「現在時代男生真的很辛苦了啦，動不動就會被貼標籤，像我女兒念大學，有交往對象，我也不敢問是男的還女的。」
大叔的意見顯然不是很有邏輯，因為他把自己跟子女的溝通問題與MeToo問題混為一談。朋友應付地安慰了兩句，大叔竟又開始發表高見：「MeToo也不是說不能讓那些女生發表看法啦，我沒有歧視女生喔，我覺得她們可以講啊，可是那些被冤枉的男生怎麼辦？男生這樣很不安心欸。那些人有些也有老婆、有小孩的啊。是有家庭的耶。被冤枉怎麼辦？」
朋友聽了之後，有點不高興，回應道：「MeToo被害者也可能是有丈夫、有小孩、有家庭的啊？你為什麼就不關心她們遇到不該發生的事情？」
大叔見到服務的民眾不太高興，話鋒一轉：「小姐，你老公去年賺多少？他應該很有能力吧？是不是高級主管？他很成功吧？我跟你說喔，你要提醒你老公，跟女生開會的時候，門要打開喔，因為成功的男生現在真的很危險耶。」
朋友這時已經完全不想再理會他，只想趕快結束文書事務，早點離開那裡。她後來跟我還有其他女性友人分享這段經驗時，大家紛紛謾罵：「怎麼這麼噁心。這種發言已經是騷擾了吧。可以投訴嗎？」
朋友表示，當下她腦袋一片空白，搞不懂為什麼自己老公的年薪會跟MeToo有關，加上也不覺得大叔是惡意，只是「真的非常無知」，因此並不打算追究，只想跟朋友抱怨一下出出氣。
「Y染終將勝利」
今年6月5日，我在《思想坦克》發表了一篇文章，提出性騷擾不是一種「一對一」的「貞節玷污」，而是「多對多」的「有毒壓力環境」。這種只對男人異常有同理心的敵意環境，致使檯面上的男性政治人物，可以肆無忌憚的講出「超過30歲的女人是殘障停車位」、「民代女性比例很高，因為女生不見得投給帥哥，但男生容易投給美女」，後面這句甚至是今年9月27日講的。
因此，女性在網路社群中發明了一種詞彙，叫做「幸運Y染」，因為有Y染色體，所以無論做什麼都可以被原諒，甚至我們還要特別因為他擁有「妻子」、「女兒」而原諒他們，即便看似「社會性死亡」一陣子，避了鋒頭又能出來走跳。朱學恆的萬事通事務所又開始全面營運，像是什麼都沒有發生過一樣，大大的橫幅寫著「科學終將勝利」，科學兩個字大概是寫錯了，應該是「Y染終將勝利」才對。
開頭提到的承辦大叔，儘管非常無知又令人感到厭煩，卻以庶民的角度意外點出了「幸運Y染」之所以格外幸運的主要「全民護Y染」操作論述方向：
- 女人會說謊，女人經常利用「性」來攻擊男人。
- 不管有多少女人沒說謊，只要有一個女人說謊，害到了男人就不可以。
- 男人有妻子、有小孩，為什麼要對他們這麼嚴苛，就不擔心傷害到他的妻子跟小孩嗎？
- 成功的男人會變成女人下手的目標，因此之所以他們被放大檢視，不是因為他們特別壞，而是因為他們太成功了，所有男人都會犯錯的。
「受害者化」成本過高
第一點完全就已經被證明是假的，各種社會學與犯罪相關統計資料都顯示，「女人很少誣告性侵」，甚至有美國統計研究顯示，「被誣告謀殺的機率還比被誣告性侵來得高」。背後的道理很簡單，連用膝蓋想都知道：性侵訴訟天生很難成案、很難定罪。而且經歷庭審時，被害者必須一再重複敘述當時發生的細節，因此許多被害者根本無法走完訴訟全程。
此外，用「性」來攻擊男人是一種七傷拳，當一名女性提出曾受到某個男性的性騷擾、歧視、乃至性侵時，她固然可能帶給指控對象一些損害，但同時自身也會受到幾乎同樣等級的名譽損害。她走在路上，不再僅代表自己這個人，也是一個「性的受害者」，有時候社會甚至只把她當成一樁醜聞在看，而不再當她是個完整的人。這種「受害者化」（victimize）的現象，使得女性追究與性相關的侵害時經常卻步。
理解以上這些對女性而言是基本常識的背景之後，我難以想像有任何腦袋正常、有同理心的人，可以再盲目地說出「女性經常利用『性』當武器來攻擊男人」。除非存心找死，究竟哪會有人會成天揮著一把殺敵五千、自己也損血三千的武器？
第二點，也有非常簡單的邏輯反證。為什麼不是「不管有多少男人沒加害，只要有一個男人加害，傷到了女人就不可以」？男人寶貴的不得了的名譽，跟女人的人性尊嚴、身體自主，放在天平上，為什麼大家會想都不想的選擇前者？
法律上有個詞彙叫做舉證責任，更有個說法叫做「舉證責任之所在，敗訴之所在」。正因為性侵害、性獵捕、性騷擾的事件在社會條件下很難證明，因此才會產生MeToo運動來進行法外舉證責任的彌補。
當社會對於謀殺、虐童、酒駕的態度是「不管什麼無罪推定，只要被我們發現一律死刑啦」，這時卻忽然覺得唯獨MeToo事件上「無罪推定」很重要。我實在無法不覺得社會上有很多人大概是中了「Y染無敵」的毒。
擔心加害者妻兒生計與尊嚴？
第三點，就算男人真的有做出與女學生不當交往、性騷擾同儕、洩漏裸照、性侵等行為，有些人還是會說「可是他有妻子有小孩啊不能為他著想嗎」。這也很容易反駁，「我為你想誰為我想」？女人數千年來為男人著想得不夠嗎？
說男人是養家支柱，不能因為MeToo就封殺他。首先，到底說這種話的人哪隻眼睛看到有任何台灣男人因為MeToo被「永久封殺」了？根本就沒發生的事情就忙著說項是不是有點太過猴急？
其次，男人之所以是養家支柱，並不是因為他們工作表現特別好，而是女性自工業革命以來數百年同工不同酬所致。如果論者很擔心MeToo加害者的家計，是否反而更應該積極支持女性主義，讓女性得到合理的薪資，讓加害者的妻子也能賺錢養家？
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。