戰爭的本質就是謀殺，我們可以從「如何面對謀殺」來思考如何面對戰爭

文：陳瑞麟

戰爭是大規模的謀殺與反抗被謀殺——發動戰爭的族群為了其特定目的而大規模地侵略並殺害另一個族群；被侵略的族群起而反抗，防止對方在實現特定目的的過程中不斷地殺害自己的族群。對被侵略的族群而言，這是被迫及身的戰爭；他們的反抗戰爭是不得不然的回應，其目的是為了制止侵略戰爭，是必要的也是道德的手段。

因此，我們必須考慮戰爭的目的來思考它的本質。發動戰爭的一方，藉由大規模的殺害來實現自己的特定目的，這種戰爭的手段本質就是謀殺。我們可以思考如何面對謀殺來思考如何面對被迫及身的戰爭。

面對被迫及身的戰爭有四項作為

我們如何面對謀殺？這個世界總有人為了私利而去謀害別人，甚至剝奪別人的生命。面對謀殺該做的第一件事就是預防：讓謀殺不要發生，在這階段主導的是「預防原則」。

第二件事是追究與懲罰：萬一謀殺事件發生時，將謀殺者逮捕並加以懲罰，在這階段中主導的是「正義」（justice）的原則。

第三件事是補償與撫慰：被殺害者已逝，留給他們家屬朋友無盡的沈痛與哀傷，也在他們的日常生活與人際關係中製造出空缺，因此他們（特別是家屬）的生活空缺需要被補償，他們的情感需要被撫慰。主導的原則是「感同身受」的同理心（empathy）。

第四件事是反省與教育：教育國民，盡量讓他們未來不會變成謀殺者。主導的原則是「生命尊嚴」（the dignity of life）。

面對第一、二、四件事，現代國家和政府中的刑法、警政、獄政和教育體系的建立，都是面對謀殺的有效方式；然而，第三件事現代社會比較少重視，大多交給家屬朋友自行療傷或者由社會關懷體系來介入，代表公權力的國家和政府能做的事也不多。

然而，我們在下文會看到，在被迫及身的戰爭中，我們需要的不只是感同身受同理心，而是更大的擴張：我們都是戰爭之下的受害者或倖存者，是戰爭災難的承受者。我們必須有更強的心理準備和思想準備，以便面對被迫及身的戰爭。

理想上，如果我們有超越國家之上的國際聯合體系，有足夠力量擔任國家間紛爭的仲裁者、調停者、追究者、審判者和懲罰者，那麼面對被迫及身的戰爭就如同面對謀殺一樣。第一件事是預防、第二件事是追究與懲罰、第三件事是補償與撫慰、第四件事是反省與教育。

換言之，這四件事變成國際聯合組織要執行的事務：如何預防戰爭？如何追究戰爭的責任並懲罰發動戰爭者以及戰爭中的犯罪者？如何補償和撫慰戰爭中的受害者？以及如何反省戰爭罪惡和教育下一代避免戰爭？如同現代國家在面對謀殺一樣。

遺憾的是，我們今天的國際聯合組織並沒有超乎國家之上的力量，聯合國只是個空殼子，被有力的國家主導。結果，沒有武力為後盾的仲裁、調停、條約都只是空話。

何況戰爭是族群或國家的行為，終究與個人的謀殺行為不同，戰爭的規模和特性也讓思考「如何面對戰爭」變得更加困難。然而，生活在一個無法避免戰爭被迫及身的世界中，我們不得不思考和面對這個問題。

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真正的反戰，需要嚇阻與制止的堅定態度

任何理性的人都反對謀殺，也都會反對戰爭。因此，重點不是談「反戰」，而是談如何面對戰爭——特別是「面對被迫及身的戰爭」。談「反戰」就好像談「反謀殺」一樣。雖然在實際的效果上，反謀殺對於蓄意謀殺者而言無關痛癢；對一位蓄意發動戰爭者，談反戰同樣也無關痛養。

至少在道德上，要談「反謀殺」應該去教育那些殺人犯；同樣地，要高談「反戰」也應該要去向那些蓄意發動戰爭者呼籲和宣揚。對被殺害者和其親朋大談「反謀殺」好像在他們的傷口上灑鹽？同理，對被戰爭威脅者談反戰又呈現出什麼樣的心態？

我們當然反戰，絕大多數人都渴望和平，問題是再怎麼倡議反戰、再怎麼強調和平，總有人想發動戰爭來攫取私利，這使得我們不得不去面對被迫及身的戰爭。

面對這種戰爭的第一件要務是預防，但是如果預防不了，戰爭發生，那是一個握有武力的族群對另一個族群的入侵。如果入侵者無法被阻擋，戰敗者淪為階下囚，其命運完全被入侵者主宰，這時也談不上「追究與懲罰入侵者」、「補償與撫慰倖存的受害者」、「反省和教育下一代」（勝利的入侵者反而更加重視戰爭為達成目的工具）。因此，當預防不了戰爭時，我們的思考重點必定轉向如何阻擋侵略戰爭。

在今天，我們使用國家之上的國際體系發出勸諌和警告、展示嚇阻力量來預防戰爭，這也是今天國際體系面對戰爭發動者採行的措施。雖然聯合國只是個空殼子，但聯合國不是唯一的「國際體系」。這個世界仍然有很多理性的國家，記住歷史的教訓，知道戰爭對所有人都是災難。這些國家聯合起來對於有意發動戰爭的國家施加壓力，讓它心存顧忌。

問題是今天的發動戰爭者如俄羅斯是獨裁者統治的國家，它憑恃自己的武力，無視其他國家的勸諌和警告，仍然發動入侵烏克蘭的戰爭。這意味著，國際體系的勸諌和警告，並無法完全預防戰爭的發生。在無法預防的情況下，我們必須採取比預防更強力的態度：阻擋與制止戰爭——「制止」意謂「阻止」與「制裁」——「阻止」戰爭發動者達成他意想中的目的以及制裁戰爭的行為者。

要達到阻擋與制止的效果，只有採取「以戰止戰」的手段。要止戰就要備戰，因為戰爭使用殺傷力強大的武器，而我們必須在戰爭來臨之前準備足夠的武器以能產生制止的力量。