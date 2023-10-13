戰爭的本質就是謀殺，我們可以從「如何面對謀殺」來思考如何面對戰爭
我們想讓你知道的是
如果侵略戰爭得勝，正義淪亡，戰爭下的倖存者都變成失去原有生活的遊魂──這是侵略戰爭的最大罪惡。如果侵略戰爭的發動者可以不必發動戰爭而達成他的目的──不戰而屈人之兵、降人之國──這是侵略戰爭的發動者最樂見的結果。
文：陳瑞麟
戰爭是大規模的謀殺與反抗被謀殺——發動戰爭的族群為了其特定目的而大規模地侵略並殺害另一個族群；被侵略的族群起而反抗，防止對方在實現特定目的的過程中不斷地殺害自己的族群。對被侵略的族群而言，這是被迫及身的戰爭；他們的反抗戰爭是不得不然的回應，其目的是為了制止侵略戰爭，是必要的也是道德的手段。
因此，我們必須考慮戰爭的目的來思考它的本質。發動戰爭的一方，藉由大規模的殺害來實現自己的特定目的，這種戰爭的手段本質就是謀殺。我們可以思考如何面對謀殺來思考如何面對被迫及身的戰爭。
面對被迫及身的戰爭有四項作為
我們如何面對謀殺？這個世界總有人為了私利而去謀害別人，甚至剝奪別人的生命。面對謀殺該做的第一件事就是預防：讓謀殺不要發生，在這階段主導的是「預防原則」。
第二件事是追究與懲罰：萬一謀殺事件發生時，將謀殺者逮捕並加以懲罰，在這階段中主導的是「正義」（justice）的原則。
第三件事是補償與撫慰：被殺害者已逝，留給他們家屬朋友無盡的沈痛與哀傷，也在他們的日常生活與人際關係中製造出空缺，因此他們（特別是家屬）的生活空缺需要被補償，他們的情感需要被撫慰。主導的原則是「感同身受」的同理心（empathy）。
第四件事是反省與教育：教育國民，盡量讓他們未來不會變成謀殺者。主導的原則是「生命尊嚴」（the dignity of life）。
面對第一、二、四件事，現代國家和政府中的刑法、警政、獄政和教育體系的建立，都是面對謀殺的有效方式；然而，第三件事現代社會比較少重視，大多交給家屬朋友自行療傷或者由社會關懷體系來介入，代表公權力的國家和政府能做的事也不多。
然而，我們在下文會看到，在被迫及身的戰爭中，我們需要的不只是感同身受同理心，而是更大的擴張：我們都是戰爭之下的受害者或倖存者，是戰爭災難的承受者。我們必須有更強的心理準備和思想準備，以便面對被迫及身的戰爭。
理想上，如果我們有超越國家之上的國際聯合體系，有足夠力量擔任國家間紛爭的仲裁者、調停者、追究者、審判者和懲罰者，那麼面對被迫及身的戰爭就如同面對謀殺一樣。第一件事是預防、第二件事是追究與懲罰、第三件事是補償與撫慰、第四件事是反省與教育。
換言之，這四件事變成國際聯合組織要執行的事務：如何預防戰爭？如何追究戰爭的責任並懲罰發動戰爭者以及戰爭中的犯罪者？如何補償和撫慰戰爭中的受害者？以及如何反省戰爭罪惡和教育下一代避免戰爭？如同現代國家在面對謀殺一樣。
遺憾的是，我們今天的國際聯合組織並沒有超乎國家之上的力量，聯合國只是個空殼子，被有力的國家主導。結果，沒有武力為後盾的仲裁、調停、條約都只是空話。
何況戰爭是族群或國家的行為，終究與個人的謀殺行為不同，戰爭的規模和特性也讓思考「如何面對戰爭」變得更加困難。然而，生活在一個無法避免戰爭被迫及身的世界中，我們不得不思考和面對這個問題。
真正的反戰，需要嚇阻與制止的堅定態度
任何理性的人都反對謀殺，也都會反對戰爭。因此，重點不是談「反戰」，而是談如何面對戰爭——特別是「面對被迫及身的戰爭」。談「反戰」就好像談「反謀殺」一樣。雖然在實際的效果上，反謀殺對於蓄意謀殺者而言無關痛癢；對一位蓄意發動戰爭者，談反戰同樣也無關痛養。
至少在道德上，要談「反謀殺」應該去教育那些殺人犯；同樣地，要高談「反戰」也應該要去向那些蓄意發動戰爭者呼籲和宣揚。對被殺害者和其親朋大談「反謀殺」好像在他們的傷口上灑鹽？同理，對被戰爭威脅者談反戰又呈現出什麼樣的心態？
我們當然反戰，絕大多數人都渴望和平，問題是再怎麼倡議反戰、再怎麼強調和平，總有人想發動戰爭來攫取私利，這使得我們不得不去面對被迫及身的戰爭。
面對這種戰爭的第一件要務是預防，但是如果預防不了，戰爭發生，那是一個握有武力的族群對另一個族群的入侵。如果入侵者無法被阻擋，戰敗者淪為階下囚，其命運完全被入侵者主宰，這時也談不上「追究與懲罰入侵者」、「補償與撫慰倖存的受害者」、「反省和教育下一代」（勝利的入侵者反而更加重視戰爭為達成目的工具）。因此，當預防不了戰爭時，我們的思考重點必定轉向如何阻擋侵略戰爭。
在今天，我們使用國家之上的國際體系發出勸諌和警告、展示嚇阻力量來預防戰爭，這也是今天國際體系面對戰爭發動者採行的措施。雖然聯合國只是個空殼子，但聯合國不是唯一的「國際體系」。這個世界仍然有很多理性的國家，記住歷史的教訓，知道戰爭對所有人都是災難。這些國家聯合起來對於有意發動戰爭的國家施加壓力，讓它心存顧忌。
問題是今天的發動戰爭者如俄羅斯是獨裁者統治的國家，它憑恃自己的武力，無視其他國家的勸諌和警告，仍然發動入侵烏克蘭的戰爭。這意味著，國際體系的勸諌和警告，並無法完全預防戰爭的發生。在無法預防的情況下，我們必須採取比預防更強力的態度：阻擋與制止戰爭——「制止」意謂「阻止」與「制裁」——「阻止」戰爭發動者達成他意想中的目的以及制裁戰爭的行為者。
要達到阻擋與制止的效果，只有採取「以戰止戰」的手段。要止戰就要備戰，因為戰爭使用殺傷力強大的武器，而我們必須在戰爭來臨之前準備足夠的武器以能產生制止的力量。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
我們想讓你知道的是
2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。