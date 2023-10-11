哈瑪斯突襲以色列背後的戰略全局：兩種美國中東戰略途徑

文：邱師儀（東海大學政治系教授）

看美國的外交手段，從來都不能與美國內政脫鉤，脫鉤越深越無法抓到美國外交決策的軌跡。甚至可以直言，不理解美國文化中「個人主義」對於其內政與外交的直接影響，往往就會落入各國一廂情願的想像。

簡言之，美國個人主義連結的是美國在國際上的孤立主義，不管是美國優先或者美國撤退。而比較願意抵抗個人主義而行的民主黨人，雖然也有孤立主義的基因，但更喜歡建制派與「打群架」。儘管如此，就目前以色列的緊急狀況而言，擁護孤立主義 VS. 集團行動的華府政治人物，不管是哪一種套路，都必須要急迫出手了。

的確，拜登告訴納坦雅胡（Netanyahu）「美援已經上路」。美國航母駛向地中海東部，雖不直接參與打擊哈瑪斯，但作為嚇阻之用，警告附近哈瑪斯盟國包括黎巴嫩與伊朗不要輕舉妄動，另外也派出F35與F15戰機巡弋該地區。當然，如此作為極有可能也會讓美軍進入加薩走廊「奪回」哈瑪斯所挾持的美國人質，或者已經殺害的美國人遺體。事實上，美方證實有數位美國人被哈瑪斯殺害。

美國的十月驚奇

十月初對美國政府來說絕不平靜，先是政府深陷關門危機，後有眾院議長麥卡錫願意與民主黨妥協通過數十天的預算支應法案，此舉終於引發議員蓋茲（Matt Gaetz）以自由黨團為動能的全面狙殺，由一人提案罷黜了麥卡錫。

餘波仍在蕩漾，中東卻突然炸裂，巴勒斯坦恐怖組織哈瑪斯（Hamas）竟能逃過以色列的科技法眼，以5000多發的自製飛彈攻擊以色列邊界的Salim、Ashkelon與Ashdod。儘管以方有引以為傲的鐵穹防禦系統（Iron dome），號稱可以防禦90%的火箭彈攻擊，但仍有在Ashkelon的醫院被擊毀造成傷亡。

哈瑪斯不只發射飛彈，更以簡易交通方式——騎摩托車，並剪破邊境圍籬進入以色列境內進行巷戰，過程中也擄走觀光客與以色列百姓。截至目前為止，以色列死亡人數已上看600人，包括260名在內參加音樂祭的年輕人，而哈瑪斯方面也有300名以上的士兵死亡。

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拜登與川普方的反應

拜登站在以色列這一方，譴責哈瑪斯，但也暗示幕後的指使者正是什葉派的老大伊朗。但當他與國務卿布林肯和其他顧問在白宮密談，並視訊諮詢納坦雅胡和約旦的阿卜杜拉二世國王時，拜登並沒有明講他認為以色列應該如何回應這次攻擊。共和黨反對者見拜登一如過往的軟弱，立刻將哈瑪斯攻擊轉化為對拜登的攻擊。

在川普領導之下，共和黨聲稱這次美方與伊朗達成的人質交易促使了哈瑪斯的行動。川普說：「極其可悲的是，這些攻擊是由拜登政府提供的美國納稅人的錢資助的」。今年九月中，拜登當局才對外宣布已經與伊朗達成人質交換協議，並將其視為是重大的外交突破。

針對川普的指控，民主黨人反駁，闡明該人質交易中沒有涉及任何美國納稅人的錢。拜登政府只是同意釋放在南韓凍結的60億美元的伊朗石油收入，並下令將其存放在卡達（Qatar）的一家銀行，僅供人道用途之用。

沉睡數年卻甦醒的哈瑪斯

國安顧問蘇利文才在幾天前提到巴勒斯坦領土的問題已沉寂數年，才剛這樣說，哈瑪斯就對以色列發射火箭彈。哈瑪斯的入侵和以色列的強烈反擊將使以阿問題重回美國亟需處裡的外交清單。

九月初時拜登才與沙烏地王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman或MBS）坐上談判桌，不只談美沙關係正常化，也促成沙烏地與以色列關係正常化。拜登認為此舉有助於2024年的總統大選選情；而納坦雅胡也欣然見到如此發展，因為讓回教國家減少對於以色列的敵意有幫助。

但薩爾曼也要求美國物質協助，包括協助開發民用核電。當時在拜登－薩爾曼的談判桌上，以阿衝突被認為是次要問題，長期而言需要和解，但卻不是美國－沙烏地－以色列協議的核心。薩爾曼本身對以阿衝突不太關心，但他的父親、沙烏地國王薩爾曼對此非常關心，據此王儲才說，以色列必須對巴勒斯坦作出一些讓步，協議才能有進展。

就拜登的戰略而言，「美沙以協議」是在中東圍堵伊朗，並阻止中國在該地區擴張的王牌。畢竟中國在2023年3月，才促成伊朗與沙烏地和談並恢復關係，中國在中東使得上力讓拜登感到不安。另一方面，對伊朗而言，以色列－沙烏地正常化是伊朗絕對不能容忍的，就伊朗的中東地緣思維而言，以色列根本不應該存在，必須在地圖上消失。所以哈瑪斯便再次成為伊朗執行滅絕以色列計畫的代理人。

原本以為已經獲得穆斯林朋友——沙烏地——的以色列，在哈瑪斯攻擊之後對於沙烏地的反應感到失望，沙烏地外交部對外的聲明並未譴責哈瑪斯，而是指出沙烏地早就警告「就是因為以色列持續佔領與剝奪巴勒斯坦人民的合法權利，情勢才會如炸彈爆炸般的危險」。當然，這樣的發展也讓本來就是極右派的納坦雅胡政權更有藉口以強制力來掃蕩巴勒斯坦勢力。

事實上，巴勒斯坦領土由前英國巴勒斯坦託管地的兩個地區所構成，從1967年六日戰爭以來就一直被以色列佔領，分別是為包含東耶路撒冷的西岸和加薩走廊。

國際法院與聯合國安理會認定包括東耶路撒冷在內的西岸稱為「被佔領的巴勒斯坦領土」，只有美國完全跟以色列站在一起，承認耶路撒冷為以色列首都。川普時期甚至將美國駐以色列大使館從特拉維夫搬到耶路撒冷。所以對於哈瑪斯、伊朗、甚至黎巴嫩真主黨這些什葉派來說，當然看不下去沙烏地這些遜尼派跟西方勢力眉來眼去。

Photo Credit: GettyImages 遭到哈瑪斯襲擊的以色列車輛

沙烏地－伊朗關係