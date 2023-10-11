哈瑪斯突襲以色列背後的戰略全局：兩種美國中東戰略途徑
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現在這場哈瑪斯浴火焚身也要與以色列同歸於盡的戰爭已經爆發，後續以色列的反擊勢必重磅。而美國的戰略資源同時也就會被分神了，在這場哈瑪斯攻擊之下，最擔心的應該是澤倫斯基，另暗自竊喜的應該是習近平
文：邱師儀（東海大學政治系教授）
看美國的外交手段，從來都不能與美國內政脫鉤，脫鉤越深越無法抓到美國外交決策的軌跡。甚至可以直言，不理解美國文化中「個人主義」對於其內政與外交的直接影響，往往就會落入各國一廂情願的想像。
簡言之，美國個人主義連結的是美國在國際上的孤立主義，不管是美國優先或者美國撤退。而比較願意抵抗個人主義而行的民主黨人，雖然也有孤立主義的基因，但更喜歡建制派與「打群架」。儘管如此，就目前以色列的緊急狀況而言，擁護孤立主義 VS. 集團行動的華府政治人物，不管是哪一種套路，都必須要急迫出手了。
的確，拜登告訴納坦雅胡（Netanyahu）「美援已經上路」。美國航母駛向地中海東部，雖不直接參與打擊哈瑪斯，但作為嚇阻之用，警告附近哈瑪斯盟國包括黎巴嫩與伊朗不要輕舉妄動，另外也派出F35與F15戰機巡弋該地區。當然，如此作為極有可能也會讓美軍進入加薩走廊「奪回」哈瑪斯所挾持的美國人質，或者已經殺害的美國人遺體。事實上，美方證實有數位美國人被哈瑪斯殺害。
美國的十月驚奇
十月初對美國政府來說絕不平靜，先是政府深陷關門危機，後有眾院議長麥卡錫願意與民主黨妥協通過數十天的預算支應法案，此舉終於引發議員蓋茲（Matt Gaetz）以自由黨團為動能的全面狙殺，由一人提案罷黜了麥卡錫。
餘波仍在蕩漾，中東卻突然炸裂，巴勒斯坦恐怖組織哈瑪斯（Hamas）竟能逃過以色列的科技法眼，以5000多發的自製飛彈攻擊以色列邊界的Salim、Ashkelon與Ashdod。儘管以方有引以為傲的鐵穹防禦系統（Iron dome），號稱可以防禦90%的火箭彈攻擊，但仍有在Ashkelon的醫院被擊毀造成傷亡。
哈瑪斯不只發射飛彈，更以簡易交通方式——騎摩托車，並剪破邊境圍籬進入以色列境內進行巷戰，過程中也擄走觀光客與以色列百姓。截至目前為止，以色列死亡人數已上看600人，包括260名在內參加音樂祭的年輕人，而哈瑪斯方面也有300名以上的士兵死亡。
拜登與川普方的反應
拜登站在以色列這一方，譴責哈瑪斯，但也暗示幕後的指使者正是什葉派的老大伊朗。但當他與國務卿布林肯和其他顧問在白宮密談，並視訊諮詢納坦雅胡和約旦的阿卜杜拉二世國王時，拜登並沒有明講他認為以色列應該如何回應這次攻擊。共和黨反對者見拜登一如過往的軟弱，立刻將哈瑪斯攻擊轉化為對拜登的攻擊。
在川普領導之下，共和黨聲稱這次美方與伊朗達成的人質交易促使了哈瑪斯的行動。川普說：「極其可悲的是，這些攻擊是由拜登政府提供的美國納稅人的錢資助的」。今年九月中，拜登當局才對外宣布已經與伊朗達成人質交換協議，並將其視為是重大的外交突破。
針對川普的指控，民主黨人反駁，闡明該人質交易中沒有涉及任何美國納稅人的錢。拜登政府只是同意釋放在南韓凍結的60億美元的伊朗石油收入，並下令將其存放在卡達（Qatar）的一家銀行，僅供人道用途之用。
沉睡數年卻甦醒的哈瑪斯
國安顧問蘇利文才在幾天前提到巴勒斯坦領土的問題已沉寂數年，才剛這樣說，哈瑪斯就對以色列發射火箭彈。哈瑪斯的入侵和以色列的強烈反擊將使以阿問題重回美國亟需處裡的外交清單。
九月初時拜登才與沙烏地王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman或MBS）坐上談判桌，不只談美沙關係正常化，也促成沙烏地與以色列關係正常化。拜登認為此舉有助於2024年的總統大選選情；而納坦雅胡也欣然見到如此發展，因為讓回教國家減少對於以色列的敵意有幫助。
但薩爾曼也要求美國物質協助，包括協助開發民用核電。當時在拜登－薩爾曼的談判桌上，以阿衝突被認為是次要問題，長期而言需要和解，但卻不是美國－沙烏地－以色列協議的核心。薩爾曼本身對以阿衝突不太關心，但他的父親、沙烏地國王薩爾曼對此非常關心，據此王儲才說，以色列必須對巴勒斯坦作出一些讓步，協議才能有進展。
就拜登的戰略而言，「美沙以協議」是在中東圍堵伊朗，並阻止中國在該地區擴張的王牌。畢竟中國在2023年3月，才促成伊朗與沙烏地和談並恢復關係，中國在中東使得上力讓拜登感到不安。另一方面，對伊朗而言，以色列－沙烏地正常化是伊朗絕對不能容忍的，就伊朗的中東地緣思維而言，以色列根本不應該存在，必須在地圖上消失。所以哈瑪斯便再次成為伊朗執行滅絕以色列計畫的代理人。
原本以為已經獲得穆斯林朋友——沙烏地——的以色列，在哈瑪斯攻擊之後對於沙烏地的反應感到失望，沙烏地外交部對外的聲明並未譴責哈瑪斯，而是指出沙烏地早就警告「就是因為以色列持續佔領與剝奪巴勒斯坦人民的合法權利，情勢才會如炸彈爆炸般的危險」。當然，這樣的發展也讓本來就是極右派的納坦雅胡政權更有藉口以強制力來掃蕩巴勒斯坦勢力。
事實上，巴勒斯坦領土由前英國巴勒斯坦託管地的兩個地區所構成，從1967年六日戰爭以來就一直被以色列佔領，分別是為包含東耶路撒冷的西岸和加薩走廊。
國際法院與聯合國安理會認定包括東耶路撒冷在內的西岸稱為「被佔領的巴勒斯坦領土」，只有美國完全跟以色列站在一起，承認耶路撒冷為以色列首都。川普時期甚至將美國駐以色列大使館從特拉維夫搬到耶路撒冷。所以對於哈瑪斯、伊朗、甚至黎巴嫩真主黨這些什葉派來說，當然看不下去沙烏地這些遜尼派跟西方勢力眉來眼去。
沙烏地－伊朗關係
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。