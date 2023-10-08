【滿文24節氣】寒露時節宜「買魚吃草」，清朝乾隆年間奏摺裡的有趣小故事

小犬颱風剛過，各地的天氣還是有些不穩定，氣溫的感受上，應該與颱風前不太一樣。今（8）日是24節氣的寒露，看到這個「寒」字，代表著深秋時節已悄悄到來。

寒露的滿文，寫作「šahūrun silenggi」，分別代表寒冷與露水的意思，也就是說這時的氣溫比之前的白露還要低，水氣更容易凝結；同時，大地的溫度也逐漸下降，河海漸漸涼爽。

清朝乾隆年間，有一件被記錄下來、而且很有趣的小故事。

過往的鹽巴是國家專賣，雖有專責機構「督轉鹽運使司」來處理日常的鹽務產銷，但在這之上還有一個負責監督的「巡鹽御史」，清初設立長蘆、河東、兩淮、兩浙等四個巡鹽御史，簡稱為「鹽政」。

其中，長蘆鹽政的監管範圍是在今日的天津一帶，是中國主要的鹽產區，而故事就發生在乾隆年間，前後幾任的長蘆鹽政身上。

乾隆十六年（1751）八月，署理長蘆鹽政高恆上奏，針對乾隆皇帝下旨的鯸魚採購進行回報。奏摺中，高恆表示詢問當地漁夫，得知鯸魚類似鯉魚，因為會吃水草維生，所以肉的味道並不鮮美，只要離開水中，那個惱人的土味就很難去除，因此市場上很少人把這個當作漁獲來販賣，必須要在河邊挖池塘，注入無草的淨水蓄養十餘日，才能去土味。

高恆說，鯸魚要運送到京師並不難，但是需要等到節氣「寒露」之後，河水夠涼爽才可以蓄養，養到「霜降」時就能開始運送。

到底乾隆皇帝叫高恆買鯸魚要做什麼？因為鯸魚不是買來吃的，所以有沒有土味根本不是重點，在硃批中，乾隆皇帝雖然罵高恆「辦拙了」，但他還有寫到三個關鍵字：圓明園。

乾隆十七年（1752）四月，長蘆鹽政、天津總兵官吉慶上奏，說他今年也採購了5000尾的鯸魚，還補充高恆去年買1000尾的數量；乾隆十九年（1754）三月，普福也上奏說已備妥8000尾鯸魚。這幾任的長蘆鹽政，為什麼要送這麼多鯸魚去圓明園？

幸好，普福的奏摺中給出了答案。

由於內務府大臣發現，圓明園與水系相通的昆明湖，這兩座位在紫禁城旁的皇家園林，出現河道雜草過度茂盛的現象，因此請長蘆鹽政採購會吃水草的鯸魚，保持園林河道暢通。

原來如此，買魚吃草。

到了乾隆二十年（1755），出身內務府的官著出任長蘆鹽政，依慣例又收到採購鯸魚的要求，而且這次下訂的數量是一萬尾；但時值盛夏，官著拜訪漁戶後得知，高溫炎熱運送鯸魚可能會有折損，入秋後再轉運比較適合，所以他上奏跟乾隆皇帝解釋，會在節氣寒露以後，把需要的鯸魚運到圓明園。

之所以乾隆皇帝會在意此事，可推論是乾隆十五年（1750）時要籌辦皇太后的六十大壽，開始在昆明湖整修另一座園林，耗費480萬兩白銀，最終在乾隆二十九年（1764）修建完成，名為「清漪園」，就是頤和園的前身。

這前後四任的長蘆鹽政，任職期間正好是清漪園修建最如火如荼之際，加上昆明湖水系與圓明園相通，才讓他們意外用奏摺，記錄下這有意思的小故事。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航