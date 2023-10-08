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2023/10/08,
印太

【東南亞週報】李顯龍呼籲中國能與周邊國家共同繁榮｜曼谷購物中心槍擊案｜雅萬高鐵通車

【東南亞週報】李顯龍呼籲中國能與周邊國家共同繁榮｜曼谷購物中心槍擊案｜雅萬高鐵通車
Photo Credit：李顯龍臉書

我們想讓你知道的是

新加坡總理李顯龍5日於亞洲前瞻峰會閉幕對談上表示，中國是亞洲國家最大的貿易夥伴，若能與周邊國家共同繁榮，中國將受益。他強調中國能否實現繁榮取決於如何巧妙地擴大影響力，同時不讓他國感到擠壓或脅迫。他提到，美國自二戰以來，占據主導地位的同時，也為各國提供成長、發展及和平競爭的空間，而非壓制或侵占，「這就是為什麼他們（美國）多年後仍受歡迎，若中國能取得類似成就，此地區能夠繁榮」。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第243期，為讀者挑選2023年9月30日至10月6日期間，有關印尼、新加坡、泰國、菲律賓、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。

印尼｜東南亞首條高鐵 印雅萬高鐵正式通車

連接印尼雅加達與萬隆的「雅萬高鐵」在10月2日正式營運，並正式命名為「WHOOSH」，10月中以前將提供民眾免費搭乘。

總統佐科威10月2日出席雅萬高鐵啟用儀式，表示高鐵命名為「WHOOSH」，模擬自高鐵高速行駛的聲音，也是印尼文「Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat（省時、優秀可靠的運行系統）」的縮寫；他並指出高鐵通車象徵印尼大眾運輸工具的現代化。

高鐵全長142.3公里，時速最高可達350公里，完工後雅、萬兩地車程將從3小時縮短為40分鐘。全路線將有4個車站，包含雅加達的哈利姆站（Halim）、卡拉旺站（Karawang）、帕達拉朗（Padalarang），以及萬隆的德卡魯爾站（Tegalluar）。

通車後每班次可載601名乘客，列車包含8節車廂，並分為三種車廂等級，包含頭等、普通以及VIP座位。官員表示在10月中以前，將提供免費搭乘；但並未透露正式營運票價。據媒體報導，VIP車廂票價為35萬印尼盾（約新台幣725元）、頭等車廂30萬印尼盾（約新台幣623元）、普通車廂25萬印尼盾（約新台幣520元）。

雅萬高鐵不只是印尼首條，也是東南亞第一條高鐵，是中國一帶一路的指標性工程。中國總理李強在東協峰會訪印期間，曾在9月6日與印尼官員一同試乘高鐵；佐科威也於9月13日試搭。雅萬高鐵原訂造價55億美元，並計畫於2019年完工；然工程延宕、成本不斷上升，最後總造價73億美元（約新台幣2300億）。

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2023年9月13日，西爪哇的帕達拉朗，雅加達-萬隆高速列車（KCJB）的全景。Photo Credit：VOA/ 法新社
2023年9月13日，西爪哇的帕達拉朗，雅加達-萬隆高速列車（KCJB）的全景。

新加坡｜星總理李顯龍：若能與周邊國家共同繁榮 中國將受益

新加坡總理李顯龍10月5日於亞洲前瞻峰會（Asia Future Summit）閉幕對談上表示，中國是亞洲國家最大的貿易夥伴，若能與周邊國家共同繁榮，中國將受益。他強調中國能否實現繁榮取決於如何巧妙地擴大影響力，同時不讓他國感到擠壓或脅迫。他提到，美國自二戰以來一直是亞洲的主要力量，占據主導地位的同時，也為各國提供成長、發展及和平競爭的空間，而非壓制或侵占，「這就是為什麼他們（美國）多年後仍受歡迎，若中國能取得類似成就，此地區能夠繁榮」。

對於台灣問題，李顯龍強調，「一個中國」是世界上幾乎所有國家承認中華人民共和國的基礎，並與台灣保持非正式、非官方的關係。他認為將台灣視為烏克蘭的類比、是一個獨立的國家，這將改變國際間對「一個中國」的基本理解，並可能帶來危險的後果。他認為兩岸問題不應變成民主與專制的問題，「這樣的走向是危險的」。

台灣前總統、現任馬英九基金會創始人兼董事長馬英九於提問環節起身發言。他提到新加坡曾兩度作為台海兩岸領袖會談地，一次是1993年中國大陸海協會會長汪道涵與台灣海基會董事長辜振甫會面，另一次是2015年的「馬習會」。他表示，現為台海兩岸關鍵時刻，若中台可談成什麼，美中或可避免衝突。他呼籲兩岸展開對話，尋求解決方案。李顯龍回應表示，對話至關重要，即便無法達成共識，雙方至少也須相互理解彼此立場，並表示，若未來需要，「我們很樂意提供場地和倒茶水」。

泰國｜曼谷購物中心槍擊案釀2死5傷 嫌犯已遭逮捕

泰國曼谷市中心的暹羅百麗宮百貨（Siam Paragon）於10月3日發生槍擊案，2名遊客不幸死亡，另有至少5人受傷。遇害遊客分別來自中國及緬甸。警方表示已逮捕擬為開槍射殺兩人的嫌犯，該嫌犯為一名年僅14歲的青少年，已被控告6項罪名，其中包括預謀謀殺。

據報導，該嫌犯疑患有心理健康問題，其在遭逮捕後，經醫生評估無法在當日接受審訊。目前尚未獲知嫌犯的動機為何，然而警方已於5日逮捕兩名疑似銷售槍支於嫌犯的人。警方指出，嫌犯使用的槍支為網上購買的改裝槍，並補充道該改裝槍在網路上廣泛可得。

嫌犯在槍擊事件後「自首」在被捕時仍有彈藥。然而警方無法透露更多有關嫌犯的個人問題，因為其仍為青少年，惟有透露該嫌犯疑患有心理問題，曾在醫院接受相關治療。總理賽塔在其推特上表示，他已指示警方調查此案，並對公共安全高度關注。

事實上，泰國的槍支犯罪並不罕見，但大規模槍擊事件比較少見。2022年10月曾出現一名警察在泰國東北部的托兒所，以刀槍無差別襲擊，造成22名兒童死亡。旅遊業者就此次事件表示，在旅遊旺季發生這起重大治安事件，恐直接衝擊泰國旅遊業復甦的節奏，尤其事件發生於中國「黃金周」，且受害者中包括一名中國國民，將引起中國網民的關注。

（泰國曼谷暹羅百麗宮百貨發生槍擊案。）

菲律賓｜菲最新民調出爐 小馬可仕滿意度大幅下滑

菲律賓民調機構亞洲脈動（Pulse Asia）近期公布民調結果，總統小馬可仕的滿意度為65%，與先前滿意度80%相比大幅下滑，亞洲脈動表示主因國內物價飆漲，政府未能有效降低物價。

亞洲脈動在9月10日到14日向1200名受訪者進行調查，結果顯示總統滿意度65%，比6月民調的80%下降15個百分點，是他上任後首次滿意度大幅下滑，在全國各地區以及各社經層級的受訪者對其滿意度下降皆達二位數百分點。前任總統杜特蒂任期內最低的滿意度為64%，僅比小馬可仕當前滿意度低1個百分點。副總統薩拉的滿意度則是73%，與6月數據相比亦下滑11個百分點。除了滿意度之外，信任程度的民調結果與6月相比也是下滑，小馬可仕的信任度從85%降到71%，薩拉則是從87%降到74%。


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