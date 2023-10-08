【東南亞週報】李顯龍呼籲中國能與周邊國家共同繁榮｜曼谷購物中心槍擊案｜雅萬高鐵通車
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新加坡總理李顯龍5日於亞洲前瞻峰會閉幕對談上表示，中國是亞洲國家最大的貿易夥伴，若能與周邊國家共同繁榮，中國將受益。他強調中國能否實現繁榮取決於如何巧妙地擴大影響力，同時不讓他國感到擠壓或脅迫。他提到，美國自二戰以來，占據主導地位的同時，也為各國提供成長、發展及和平競爭的空間，而非壓制或侵占，「這就是為什麼他們（美國）多年後仍受歡迎，若中國能取得類似成就，此地區能夠繁榮」。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第243期，為讀者挑選2023年9月30日至10月6日期間，有關印尼、新加坡、泰國、菲律賓、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。
印尼｜東南亞首條高鐵 印雅萬高鐵正式通車
連接印尼雅加達與萬隆的「雅萬高鐵」在10月2日正式營運，並正式命名為「WHOOSH」，10月中以前將提供民眾免費搭乘。
總統佐科威10月2日出席雅萬高鐵啟用儀式，表示高鐵命名為「WHOOSH」，模擬自高鐵高速行駛的聲音，也是印尼文「Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat（省時、優秀可靠的運行系統）」的縮寫；他並指出高鐵通車象徵印尼大眾運輸工具的現代化。
高鐵全長142.3公里，時速最高可達350公里，完工後雅、萬兩地車程將從3小時縮短為40分鐘。全路線將有4個車站，包含雅加達的哈利姆站（Halim）、卡拉旺站（Karawang）、帕達拉朗（Padalarang），以及萬隆的德卡魯爾站（Tegalluar）。
通車後每班次可載601名乘客，列車包含8節車廂，並分為三種車廂等級，包含頭等、普通以及VIP座位。官員表示在10月中以前，將提供免費搭乘；但並未透露正式營運票價。據媒體報導，VIP車廂票價為35萬印尼盾（約新台幣725元）、頭等車廂30萬印尼盾（約新台幣623元）、普通車廂25萬印尼盾（約新台幣520元）。
雅萬高鐵不只是印尼首條，也是東南亞第一條高鐵，是中國一帶一路的指標性工程。中國總理李強在東協峰會訪印期間，曾在9月6日與印尼官員一同試乘高鐵；佐科威也於9月13日試搭。雅萬高鐵原訂造價55億美元，並計畫於2019年完工；然工程延宕、成本不斷上升，最後總造價73億美元（約新台幣2300億）。
新加坡｜星總理李顯龍：若能與周邊國家共同繁榮 中國將受益
新加坡總理李顯龍10月5日於亞洲前瞻峰會（Asia Future Summit）閉幕對談上表示，中國是亞洲國家最大的貿易夥伴，若能與周邊國家共同繁榮，中國將受益。他強調中國能否實現繁榮取決於如何巧妙地擴大影響力，同時不讓他國感到擠壓或脅迫。他提到，美國自二戰以來一直是亞洲的主要力量，占據主導地位的同時，也為各國提供成長、發展及和平競爭的空間，而非壓制或侵占，「這就是為什麼他們（美國）多年後仍受歡迎，若中國能取得類似成就，此地區能夠繁榮」。
對於台灣問題，李顯龍強調，「一個中國」是世界上幾乎所有國家承認中華人民共和國的基礎，並與台灣保持非正式、非官方的關係。他認為將台灣視為烏克蘭的類比、是一個獨立的國家，這將改變國際間對「一個中國」的基本理解，並可能帶來危險的後果。他認為兩岸問題不應變成民主與專制的問題，「這樣的走向是危險的」。
台灣前總統、現任馬英九基金會創始人兼董事長馬英九於提問環節起身發言。他提到新加坡曾兩度作為台海兩岸領袖會談地，一次是1993年中國大陸海協會會長汪道涵與台灣海基會董事長辜振甫會面，另一次是2015年的「馬習會」。他表示，現為台海兩岸關鍵時刻，若中台可談成什麼，美中或可避免衝突。他呼籲兩岸展開對話，尋求解決方案。李顯龍回應表示，對話至關重要，即便無法達成共識，雙方至少也須相互理解彼此立場，並表示，若未來需要，「我們很樂意提供場地和倒茶水」。
泰國｜曼谷購物中心槍擊案釀2死5傷 嫌犯已遭逮捕
泰國曼谷市中心的暹羅百麗宮百貨（Siam Paragon）於10月3日發生槍擊案，2名遊客不幸死亡，另有至少5人受傷。遇害遊客分別來自中國及緬甸。警方表示已逮捕擬為開槍射殺兩人的嫌犯，該嫌犯為一名年僅14歲的青少年，已被控告6項罪名，其中包括預謀謀殺。
據報導，該嫌犯疑患有心理健康問題，其在遭逮捕後，經醫生評估無法在當日接受審訊。目前尚未獲知嫌犯的動機為何，然而警方已於5日逮捕兩名疑似銷售槍支於嫌犯的人。警方指出，嫌犯使用的槍支為網上購買的改裝槍，並補充道該改裝槍在網路上廣泛可得。
嫌犯在槍擊事件後「自首」在被捕時仍有彈藥。然而警方無法透露更多有關嫌犯的個人問題，因為其仍為青少年，惟有透露該嫌犯疑患有心理問題，曾在醫院接受相關治療。總理賽塔在其推特上表示，他已指示警方調查此案，並對公共安全高度關注。
事實上，泰國的槍支犯罪並不罕見，但大規模槍擊事件比較少見。2022年10月曾出現一名警察在泰國東北部的托兒所，以刀槍無差別襲擊，造成22名兒童死亡。旅遊業者就此次事件表示，在旅遊旺季發生這起重大治安事件，恐直接衝擊泰國旅遊業復甦的節奏，尤其事件發生於中國「黃金周」，且受害者中包括一名中國國民，將引起中國網民的關注。
（泰國曼谷暹羅百麗宮百貨發生槍擊案。）
菲律賓｜菲最新民調出爐 小馬可仕滿意度大幅下滑
菲律賓民調機構亞洲脈動（Pulse Asia）近期公布民調結果，總統小馬可仕的滿意度為65%，與先前滿意度80%相比大幅下滑，亞洲脈動表示主因國內物價飆漲，政府未能有效降低物價。
亞洲脈動在9月10日到14日向1200名受訪者進行調查，結果顯示總統滿意度65%，比6月民調的80%下降15個百分點，是他上任後首次滿意度大幅下滑，在全國各地區以及各社經層級的受訪者對其滿意度下降皆達二位數百分點。前任總統杜特蒂任期內最低的滿意度為64%，僅比小馬可仕當前滿意度低1個百分點。副總統薩拉的滿意度則是73%，與6月數據相比亦下滑11個百分點。除了滿意度之外，信任程度的民調結果與6月相比也是下滑，小馬可仕的信任度從85%降到71%，薩拉則是從87%降到74%。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
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2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。