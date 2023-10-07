開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/07,
影劇

周潤發評中國電影審查限制多，引發陸網友批評

周潤發評中國電影審查限制多，引發陸網友批評
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

向來不談論敏感議題的周潤發發表這一席感言後，陸媒迄今均未報導，但消息傳回中國社群引發熱議。

（中央社）香港影星周潤發日前（5日）指中國電影審查限制多，還讚揚韓國電影有極大的自由度，傳承香港電影發揚光大。消息傳回中國社群，引發網友不滿，群起批評他把香港電影沒落甩鍋給審查。

68歲的周潤發在韓國釜山國際影展獲頒年度亞洲電影人獎，他在5日舉行的記者會被問到當前香港電影業，坦言「中國對電影有很多審查要求，所以我們的劇本必須經過很多不同部門審批」「我們現在有很多限制，對電影製作人是很困難」。

周潤發並讚揚韓國電影有極大的自由度，表示很開心見到韓國電影傳承了香港電影發揚光大，揚威好萊塢。

向來不談論敏感議題的周潤發發表這一席感言後，陸媒迄今均未報導，但消息傳回中國社群引發熱議。

在微博相關討論串，許多中國網友肯定「發哥」說的是實話，「他不缺錢不缺名，所以敢於發聲」「發哥說得太對了！！！內娛拍了也不讓播啊！」「中國電影人也不是沒有創新，只是審核通不過」，不少人還擔憂發哥因此遭封殺。

但是更多的中國網友對周潤發的一席話表達不滿，反批他把香港電影的沒落甩鍋給審查。

「你們香港電影能不能找找自己的原因呀？國內四五十億的票房都是愛國主義題材嗎？恐怕是避重就輕甩鍋內地電影審查制度吧」「老香港電影人的傲慢，大陸的審查是嚴格，但跟香港電影的沒落沒什麼太大關係」「香港電影人言必怪環境。也對！人永遠不會承認自己的失敗」。

對於周潤發讚揚韓國電影，中國網友群起反駁，「韓國電影現在處境很好嗎？今年過盈虧線的電影才幾部」「現在還在吹韓國電影界啊？韓國電影界都快死了啊」。還有許多網友強調，想來大陸，就得遵循大陸的規則。

對此，一名網友建議周潤發，「少說點實話，沒必要，很多人聽不得」。

公開數據顯示，韓國電影今年票房慘淡，截至9月底，只有5部韓國本土電影票房超過損益平衡點。韓媒東亞日報指出，主要是受到OTT平台的衝擊，觀眾對於付費看電影的要求更高。

中國電影票房則在疫情後快速回溫，今年截至10月5日，累計已達人民幣471億元，有機會挑戰疫情前2019年歷史紀錄642.66億元。目前暫列2023票房前五名的均為中國本土電影。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。