杭州亞運閉幕2026名古屋將接棒，體育署將落實黃金計畫進退場機制、納入潛力優秀選手

（中央社）杭州亞運閉幕式昨（8）晚登場，台灣代表隊由昨日奪下金牌的空手道女將谷筱霜擔任掌旗官入場。最後隨著聖火熄滅，代表這屆亞運告一段落，交棒給下一屆的2026年名古屋亞運。

這次亞運台灣代表隊共參加33種運動競賽，勇奪19金20銀28銅，以獎牌榜第6名作收，不但遠超出賽前設定的10金目標，更是以19金追平1998年曼谷亞運的紀錄，其中滑輪溜冰項目是金牌庫，一共勇奪7金。

杭州亞運閉幕式昨晚登場，台灣代表隊由拿下第19金的谷筱霜擔任掌旗官，但其實前晚就已經將名單送出，教育部體育署長鄭世忠表示：「前晚不敢跟選手說，怕影響心情，但對她有絕對信心，賽後就當面邀請筱霜擔任掌旗官。」

閉幕式台灣代表隊共有48人參加，分別為射箭項目5人、棒球項目28人、霹靂舞7人、空手道7人、象棋1人，以前日摘下銀牌的棒球隊為主體，在進場時，鄭宗哲、吳念庭、王彥程及吳昇峰等人開直播興奮分享。

閉幕式進行75分鐘，主題為「最憶是杭州」，開幕式出現的「數位火炬手」於閉幕式再度登場，與所有人共同見證火炬塔的火焰慢慢熄滅，並漸漸離開場館「大蓮花」奧體中心。

2026年名古屋亞運將接棒，作為下一屆主辦城市，閉幕式上名古屋代表接下第1屆亞運的火炬、會旗以及亞洲奧林匹克理事會會旗，並且升起日本國旗，隨著日本國歌響起，代表亞運任務將正式交給名古屋。

Photo Credit: 中央社 杭州亞運閉幕式8日晚間登場，下一屆亞運2026年舉行，由日本愛知縣名古屋作為主辦城市。圖為愛知縣知事大村秀章（揮旗者）與名古屋市副市長中田英雄（前右）在閉幕式中接下亞洲奧林匹克理事會會旗，象徵交接。

（中央社）台灣在杭州亞運奪19金追平隊史紀錄，但備受期待的射箭反曲弓、射擊、跆拳道、田徑等項目表現不如預期，教育部體育署已有對策，將落實黃金計畫進退場機制，並擴大納入潛力優秀選手。

體育署今年杭州亞運行前喊出突破10金，隨著壓軸登場空手道女將谷筱霜完成2連霸，將金牌數推升至19金，而金牌數也追平1998年曼谷亞運的19金、17銀、41銅。

今年亞運追平隊史最佳19金成績，體育署長鄭世忠接受《中央社》記者訪問時表示：「超乎預期，但比賽就是這樣，幾家歡樂幾家愁，看到有些運動種類進步，有些停滯不前、甚至退步，過去講的黃金計畫，有暫時穩住獎牌成果，不能說突破，真的要突破，要有長遠作法。」

鄭世忠雖未點名哪些運動項目，但2年前東京奧運締造佳績部分項目，今年杭州亞運卻與外界期待有落差，19面金牌在扣除非奧運項目的滑輪7金與圍棋、橋牌各1金，金牌數更是幾乎腰斬。

拿下東京奧運女單銀牌的羽球一姐戴資穎，已預告明（2024）年底退休，今年杭州亞運最後一舞原本將挑戰連霸，卻意外在16強輸給日本好手大堀彩。

舉重場上則面臨北韓軍團強勢挑戰，尋求2屆摘金的「舉重女神」郭婞淳因傷影響表現，最終保住銅牌，而陳玟卉總和以1公斤之差，與銅牌擦身而過。

台灣射箭、射擊代表隊上屆都拿下2金、1銀、1銅，但今年由「老幹新枝」組成的射箭反曲弓代表隊表現差強人意，除了尋求連霸的男團爆冷在首戰落敗，女團也在8強出局，個人賽部分更是在8強賽結束後全軍覆沒。

備受期待的射擊不定向飛靶、10公尺空氣步槍則是空手而歸，今年射擊隊僅靠著10公尺空氣手槍女團銅牌，進帳唯一1面獎牌。

田徑代表隊上屆奪得2銀，但今年「台灣欄神」陳奎儒、彭名揚、標槍雙俠鄭兆村與黃士峰都因傷病所擾，僅「台灣最速男」楊俊瀚憑藉著男子200公尺銅牌，登上頒獎台。

跆拳道隊過去每屆亞運都能為台灣穩定貢獻至少1金，今年卻首度以0金作收，中斷連7屆奪金紀錄，之後能否再重返榮耀，備受關注。

外界質疑黃金計畫選手今年亞運表現不理想，鄭世忠表示，先前因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情緣故，無法明確執行進退場機制，未來會落實執行，並建立推薦機制，將更多潛力優秀選手納入第5級黃金計畫中。

至於這次不少亞運金牌選手並非適用黃金計畫，鄭世忠解釋，黃金計畫目標主要鎖定有機會參加奧運選手，提供相關資源，對於其他非奧運項目選手，也將提供專案協助。

鄭世忠表示，後續將研議強化國訓中心的後勤支援與協會合作的機制，其次要讓國家運動科學中心發揮功能，更要推動提升全民運動，與縣市政府及學校合作增添運動設施普及化，才能夠在10年後將獎牌榜再往上推進，「這個東西短期看不到成果，對於長遠是有影響的」。

「黃金計畫在東京奧運那一年幫我們創造好成績。」但鄭世忠坦言：「我看不到更新的東西出來，所以明年巴黎奧運，我自己本身預設，如果要比東京奧運更好，我覺得有相當難度。」

鄭世忠認為，與其拘泥於獎牌數，不如現在播下種子、著眼將來，「或許下屆巴黎奧運不見得如我們意，希望2028年洛杉磯奧運能有好的成果」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範