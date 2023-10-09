以巴衝突以方逾700、加薩逾400人喪生，美國派遣福特號航艦打擊群開赴東地中海
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美國福特號（USS Gerald R. Ford）、艦上約5000名水兵及停放甲板上的戰機，將在巡洋艦、驅逐艦伴隨之下展示武力，以作好回應任何情況的準備，阻止巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）可能取得額外武器並且予以監視。
（中央社）巴勒斯坦槍手大舉從加薩走廊（Gaza Strip）滲透到以色列境內後，數以百計驚魂未定的以色列民眾昨日湧入中部地區一間警局，希望得知失蹤親屬的生死下落。
《路透社》報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）槍手兵分多路對以色列發動攻擊，目前已導致數百名以色列人喪生，殺得早已習慣戰爭的以色列措手不及。
目前不僅失蹤人數不明，據信許多以色列人已遭挾持為人質且被帶進加薩走廊，包括年幼孩童，還有人則躲藏在被圍困的以國村莊裡。
加薩走廊距離以色列航空城（Airport City）警方資訊中心僅有一小時車程，以色列軍方仍封鎖當地，以國軍隊持續與哈瑪斯槍手進行巷戰。
《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以色列警方與以色列國防軍（IDF）民防司令部（Home Front Command）前（7）晚發訊息給失蹤者的親屬，要他們攜帶親人的DNA樣本，以便確認死者身分。
一名母親呈交自己的DNA樣本以及含有她兒子毛囊的梳子後，不願具名的她接受了《路透社》訪問，據悉這位母親的兒子參加一場戶外舞會，卻遭哈瑪斯槍手襲擊。
她表示：「我們最後一次聽到他的聲音時，他正在車上打電話，說他試圖逃跑，他們向他開槍。我正盡一切努力查明發生了什麼事。」
在警方資訊中心外頭，則有一名男子和一位猶太教經師拉比（rabbi）在祈禱，這名男子的未婚妻則為她失蹤的家人填寫報案資料。
美國軍援以色列，福特號航艦打擊群開赴東地中海
（中央社）兩名美國官員昨日表示，國防部已經下令美國最新、最先進的核子動力航空母艦福特號打擊群航向東地中海，做好協助以色列的準備。
《美聯社》報導，福特號（USS Gerald R. Ford）、艦上約5000名水兵及停放甲板上的戰機，將在巡洋艦、驅逐艦伴隨之下展示武力，以作好回應任何情況的準備，阻止巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）可能取得額外武器並且予以監視。
哈瑪斯7日突襲以色列，以色列隨即空襲哈瑪斯據點，雙方爆發數十年以來最嚴重衝突。《路透社》指出，以色列媒體昨日報導，以方死亡人數已逾700人，加薩有超過400喪生。
不願具名的美國官員指出，據駐耶路撒冷大使館接獲的初步報告，在事件中喪生、失蹤失聯的美國公民分別有4人、7人。官員表示，如果不是全部，他們大部分具美、以雙重國籍。同時，數字可能隨著後續更全面統計而出現變化。
報導指出，美國將派巡洋艦諾曼第號（USS Normandy），以及湯瑪斯．哈德納號（USS Thomas Hudner）、拉瑪紀號（USS Ramage）、卡尼號（USS Carney）、羅斯福號（USS Roosevelt）等驅逐艦伴隨福特號。美國也將擴大部署在這個區域的空軍F-35、F-15、F-16、A-10戰鬥機中隊。
國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在聲明中指出：「美國維持在全球軍力就緒狀態，於必要時進一步加強此一嚇阻態勢。」
他同時表示，總統拜登政府「將迅速提供以色列國防軍額外裝備和資源，包括彈藥。首批安全援助將於8日出發，數日內抵達」。
報導指出，這是美國最新、最先進航艦福特號首度進行全面部署。以維吉尼亞州諾福克海軍基地（Norfolk）為母港的這支航艦打擊群此前已經在地中海。
白宮昨日指出，拜登表示，新軍事援助正在前往以色列途中，「未來數日還會接續提供更多」。
白宮在聲明中表示，拜登和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也「商討了後續作為，確保以色列的敵人不會認為他們能夠或者應該從當前形勢中討便宜」。
英相與以色列總理通話，表示願提供安全及任何其他支援
（中央社）在巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」7日展開對以色列的攻擊後，英國首相蘇納克昨日下午與以國總理納坦雅胡通話，重申英國將堅定明確與以色列一同對抗恐怖行動，提供以方所需「任何支援」。
英國首相府一名發言人表示，蘇納克（Rishi Sunak）向納坦雅胡說明英方正採取哪些外交行動，以確保全球口徑一致反對以色列遭遇的駭人攻擊。蘇納克並向納坦雅胡強調，將致力確保英國境內的猶太社群安全。
蘇納克告訴媒體，英國將「竭盡所能」提供以方協助，「恐怖主義不會獲勝」。
他指出，在支持以色列自我防衛的權利方面，英國長期以來是以色列最強健盟友之一。事實上，英國向以色列供應的裝備種類可見於過去36個小時期間，以方對哈瑪斯（Hamas）採取的自我防衛行動。
蘇納克強調，英國將「繼續」盡己所能協助以方，無論是提供外交或安全支援。
有伊朗撐腰的哈瑪斯7日早上自加薩走廊（Gaza Strip）對以色列發動突襲，發射數千枚火箭並潛入以國境內挾持逾百名軍民人質，以色列政府正式對哈瑪斯宣戰。
據以色列媒體援引衛生官員說法報導，以方已有超過700人死亡。加薩衛生單位評估，目前約370名巴勒斯坦人死亡。在同樣受伊朗支持的黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）昨日加入哈瑪斯對以色列的攻擊後，各方傷亡人數恐將隨戰事擴大持續增加。
哈瑪斯和真主黨都名列英國政府恐怖主義組織列管清單。《英國廣播公司》（BBC）近日因未在報導全面稱哈瑪斯成員為「恐怖主義分子」，遭部分人士批評。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。