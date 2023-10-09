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2023/10/09,
中東

以巴衝突以方逾700、加薩逾400人喪生，美國派遣福特號航艦打擊群開赴東地中海

以巴衝突以方逾700、加薩逾400人喪生，美國派遣福特號航艦打擊群開赴東地中海
圖為巴勒斯坦人在以色列發動空襲後，行走在加薩被摧毀的房屋上。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國福特號（USS Gerald R. Ford）、艦上約5000名水兵及停放甲板上的戰機，將在巡洋艦、驅逐艦伴隨之下展示武力，以作好回應任何情況的準備，阻止巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）可能取得額外武器並且予以監視。

（中央社）巴勒斯坦槍手大舉從加薩走廊（Gaza Strip）滲透到以色列境內後，數以百計驚魂未定的以色列民眾昨日湧入中部地區一間警局，希望得知失蹤親屬的生死下落。

《路透社》報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）槍手兵分多路對以色列發動攻擊，目前已導致數百名以色列人喪生，殺得早已習慣戰爭的以色列措手不及。

目前不僅失蹤人數不明，據信許多以色列人已遭挾持為人質且被帶進加薩走廊，包括年幼孩童，還有人則躲藏在被圍困的以國村莊裡。

加薩走廊距離以色列航空城（Airport City）警方資訊中心僅有一小時車程，以色列軍方仍封鎖當地，以國軍隊持續與哈瑪斯槍手進行巷戰。

《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以色列警方與以色列國防軍（IDF）民防司令部（Home Front Command）前（7）晚發訊息給失蹤者的親屬，要他們攜帶親人的DNA樣本，以便確認死者身分。

一名母親呈交自己的DNA樣本以及含有她兒子毛囊的梳子後，不願具名的她接受了《路透社》訪問，據悉這位母親的兒子參加一場戶外舞會，卻遭哈瑪斯槍手襲擊。

她表示：「我們最後一次聽到他的聲音時，他正在車上打電話，說他試圖逃跑，他們向他開槍。我正盡一切努力查明發生了什麼事。」

在警方資訊中心外頭，則有一名男子和一位猶太教經師拉比（rabbi）在祈禱，這名男子的未婚妻則為她失蹤的家人填寫報案資料。

美國軍援以色列，福特號航艦打擊群開赴東地中海

（中央社）兩名美國官員昨日表示，國防部已經下令美國最新、最先進的核子動力航空母艦福特號打擊群航向東地中海，做好協助以色列的準備。

《美聯社》報導，福特號（USS Gerald R. Ford）、艦上約5000名水兵及停放甲板上的戰機，將在巡洋艦、驅逐艦伴隨之下展示武力，以作好回應任何情況的準備，阻止巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）可能取得額外武器並且予以監視。

哈瑪斯7日突襲以色列，以色列隨即空襲哈瑪斯據點，雙方爆發數十年以來最嚴重衝突。《路透社》指出，以色列媒體昨日報導，以方死亡人數已逾700人，加薩有超過400喪生。

不願具名的美國官員指出，據駐耶路撒冷大使館接獲的初步報告，在事件中喪生、失蹤失聯的美國公民分別有4人、7人。官員表示，如果不是全部，他們大部分具美、以雙重國籍。同時，數字可能隨著後續更全面統計而出現變化。

報導指出，美國將派巡洋艦諾曼第號（USS Normandy），以及湯瑪斯．哈德納號（USS Thomas Hudner）、拉瑪紀號（USS Ramage）、卡尼號（USS Carney）、羅斯福號（USS Roosevelt）等驅逐艦伴隨福特號。美國也將擴大部署在這個區域的空軍F-35、F-15、F-16、A-10戰鬥機中隊。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在聲明中指出：「美國維持在全球軍力就緒狀態，於必要時進一步加強此一嚇阻態勢。」

他同時表示，總統拜登政府「將迅速提供以色列國防軍額外裝備和資源，包括彈藥。首批安全援助將於8日出發，數日內抵達」。

報導指出，這是美國最新、最先進航艦福特號首度進行全面部署。以維吉尼亞州諾福克海軍基地（Norfolk）為母港的這支航艦打擊群此前已經在地中海。

白宮昨日指出，拜登表示，新軍事援助正在前往以色列途中，「未來數日還會接續提供更多」。

白宮在聲明中表示，拜登和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也「商討了後續作為，確保以色列的敵人不會認為他們能夠或者應該從當前形勢中討便宜」。

英相與以色列總理通話，表示願提供安全及任何其他支援

（中央社）在巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」7日展開對以色列的攻擊後，英國首相蘇納克昨日下午與以國總理納坦雅胡通話，重申英國將堅定明確與以色列一同對抗恐怖行動，提供以方所需「任何支援」。

英國首相府一名發言人表示，蘇納克（Rishi Sunak）向納坦雅胡說明英方正採取哪些外交行動，以確保全球口徑一致反對以色列遭遇的駭人攻擊。蘇納克並向納坦雅胡強調，將致力確保英國境內的猶太社群安全。

蘇納克告訴媒體，英國將「竭盡所能」提供以方協助，「恐怖主義不會獲勝」。

他指出，在支持以色列自我防衛的權利方面，英國長期以來是以色列最強健盟友之一。事實上，英國向以色列供應的裝備種類可見於過去36個小時期間，以方對哈瑪斯（Hamas）採取的自我防衛行動。

蘇納克強調，英國將「繼續」盡己所能協助以方，無論是提供外交或安全支援。

有伊朗撐腰的哈瑪斯7日早上自加薩走廊（Gaza Strip）對以色列發動突襲，發射數千枚火箭並潛入以國境內挾持逾百名軍民人質，以色列政府正式對哈瑪斯宣戰。

據以色列媒體援引衛生官員說法報導，以方已有超過700人死亡。加薩衛生單位評估，目前約370名巴勒斯坦人死亡。在同樣受伊朗支持的黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）昨日加入哈瑪斯對以色列的攻擊後，各方傷亡人數恐將隨戰事擴大持續增加。

哈瑪斯和真主黨都名列英國政府恐怖主義組織列管清單。《英國廣播公司》（BBC）近日因未在報導全面稱哈瑪斯成員為「恐怖主義分子」，遭部分人士批評。


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