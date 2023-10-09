柯文哲稱台灣現在是「民選皇帝制」應朝內閣制發展，批國民黨對藍白合「從來沒提出比賽規則」

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲昨（8）日說，台灣選舉贏者全拿、毫無制衡，是「民選皇帝制」，應勇敢朝內閣制發展；他若當選總統，提名行政院長時將先到立院假投票，過半同意才任命，並廢除考監兩院，不提名新任監委、試委。

柯文哲昨日晚間出席台北廟口開講活動，他致詞時說，台灣歷經前總統李登輝、陳水扁與馬英九等3任總統，到現在的總統蔡英文，國家看起來沒有比較好，就要嚴重懷疑、就要想一下「司機有沒有問題」。

柯文哲說，台灣會變成這樣，是因為選舉贏者全拿、毫無制衡，只取決總統選舉跟六都市長，因為六都占台灣總人口數7成；且選上總統後完全沒辦法制衡，提名行政院長也不用立法院同意，蔡總統更有700多天沒開記者會，「不像我每天被堵麥（記者麥克風）」。

柯文哲表示，他當台北市長就算不開記者會，還是要去議會，但總統可以提名試委、監委與行政院長，全是總統一人決定，這應該叫「民選皇帝制」，台灣最終應該採用內閣制；全世界先進國家只有美國是總統制，但權力也沒這麼大，任命國務卿要參議院投票同意，較小層級官員也要參議院聽證同意。

柯文哲指出，台灣的國家制度需要改變，不能再讓現在這種「民選皇帝制」繼續下去，且台灣國民水準已達到一定程度，可以勇敢朝內閣制發展；但因為修憲非常困難、門檻太高，從總統制到內閣制無法一天完成，必須要一步一步來。

柯文哲說，第一步是就算不修憲，當總統要提名行政院長時，應該主動詢問立法委員並進行假投票，過半同意才任命，有權力的人要有自制能力，限縮自己的權力；第二步是總統既然是民選，就不要躲在總統府，每年要去立法院國情報告，接受立法院黨團代表質詢。

柯文哲主張，行政院任命重要官員時，上任前要先到立法院各委員會舉行聽證；國營事業董監事、高階文官要公開遴選，「真的好，也不怕人家看」。

柯文哲指出，民進黨以前說要廢考試院、監察院，現在都在安排肥貓；只要這一屆監委、試委任期結束，新的總統不提名就可以解決，並把預算停掉，台灣就能真正三權分立。

柯文哲說，還有一個很重要改革是特別預算，前瞻計畫就是民進黨綁樁用；蔡總統任內的特別預算，比陳水扁、馬英九加起來還多，這一定要改掉，不允許國家把錢這樣用。

藍白合不合？柯文哲：國民黨從來不提出比賽規則

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲昨日說，民眾黨跟任何政黨都能合作，只希望能公平對待，總要有比賽規則，國民黨不可以沒有比賽規則又要合，不比民調、又要當正的，「乾脆整碗捧去就好」。

柯文哲昨日晚間到萬華出席台北廟口開講活動，並邀請無黨籍台北市立委參選人于美人短講。

Photo Credit: 中央社 台灣民眾黨8日晚間在台北市萬華區舉辦開講活動，無黨籍立委參選人于美人（左）也出席發表短講，並以多個黑色行李箱針對時事議題發表看法。右為民眾黨立委張其祿。

于美人說，這次總統大選很奇怪，明明只有第1名可以當總統，卻有3組人在搶第2名；從這4組參選人民調可看出，2024年總統大選很有可能是35%的人，決定65%人的命運，變成多數服從少數。

于美人表示，她在夢境看到「藍白合」，國民黨總統參選人侯友宜跟柯文哲坐下來喝咖啡，兩人可以聊聊生命經歷，希望兩人用高度智慧語言對話，藍白合不是政黨合，是人民期待政黨輪替，不要讓腐敗繼續。

現場支持者提問，民眾黨每天都被國民黨情緒勒索要藍白合，但選舉是票多的贏，支持柯文哲選到底，「有一定要合嗎？」

柯文哲回應說，台灣有35%的人支持民進黨總統參選人賴清德，但有65%的人反對民進黨繼續執政，如果台灣是內閣制國家，這些都不是問題；台灣如果有3組總統參選人，只要38%就能當選，變成少數統治多數，這的確是問題。

柯文哲表示，所謂藍白合問題，總要有個比賽規則，國民黨不可以說沒有比賽規則又要合，「從來不提出比賽規則」；他主張要比民調，贏的人當正，輸的人可以推薦副總統，再由贏的人綜合考量，對選舉是否贏的機會最大，這應該會比較合理。

柯文哲說，如果國民黨不同意，就提出要怎麼比賽，哪有人不比民調、又要當正的，「乾脆整碗捧去就好」；民眾黨只希望有公平對待，相信這段時間大家會思考，如何做出對台灣人民最好的決定。

至於藍白合民調如何防止民進黨參一腳，柯文哲說，只要做對比式民調，且將取樣時間拉長到5天，不要分區域、就能分散掉，因為不可能5天都在守電話，就比較不容易作弊，技術上、科學上都可以解決問題。

有民眾詢問，台灣護理人力流失的解方。柯文哲指出，賴清德說要增加護理系入學名額，但台灣護理系畢業生平均執業7年就離開，原因是太累，除非薪水高一點，這時代是供需決定價格。

柯文哲說，解決護理人員缺額，絕不是增加護理系入學名額，每名護理系學生原只做7年，如果能做20年，就有3倍護理人力，「賴清德你的藥方開錯了」，答案是增加護理人員薪水，沒有其他辦法。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範