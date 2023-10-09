恆大汽車申請今日在港交所復牌

（中央社）陷入嚴重財困及創辦人許家印因涉嫌違法犯罪被採取強制措施的中國恆大集團，旗下的恆大汽車申請今日（9日）在港交所復牌（恢復交易）。此前中國恆大及恆大物業已復牌。

據《中新經緯》及《證券時報網》等陸媒報導，恆大汽車昨晚（8日）公告，該公司已向香港聯合交易所申請今天上午9時起恢復買賣公司股份。

報導指出，今年8月14日晚間，中國恆大集團和恆大汽車發布公告，指恆大汽車完成債轉股，同時獲得紐頓集團約5億美元戰略投資，另有人民幣6億元過渡資金將自公告後5個工作日開始陸續到帳。

但9月28日早上，中國恆大、恆大汽車、恆大物業均發布停牌公告，稱在港交所短暫停止買賣。同日晚間中國恆大在港交所公告，稱公司接到有關部門通知，公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。

報導表示，恆大汽車在昨晚的公告披露，公司於9月29日接獲認購方紐頓集團的一份函件，指出恆大於9月28日公布股份暫停交易，連同近期中國恆大集團發生了一系列變化，具有重大不確定性，進而對股份認購協議及擬議交易帶來重大的不確定性。

根據股份認購協議，恆大集團債務重組完成及其他一系列前提條件是十分重要的交割先決條件。在此情況下，認購方暫停履行股份認購協議中的相關義務。

公告又披露，10月5日，恆大汽車向認購方紐頓集團發出回函，表示有意願與認購方針對擬議交易的方案所需的調整進行重新談判，將適時根據上市規則及收購守則刊發進一步公告。

中國恆大及恆大物業已於10月3日在港交所復牌。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex