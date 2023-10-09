短影音成2024總統大選兵家必爭之地，學者：觸及率高搭配演算法固票倉

侯友宜Youtube頻道發布「里長心聲」系列影片，獲得廣大迴響

Photo Credit: 中央社 國民黨總統參選人侯友宜（前中）9月25日參觀南機場樂活園地，與現場民眾自拍互動。

（中央社）備戰2024總統大選，國民黨針對網路社群媒體持續製作短影音，呈現總統參選人侯友宜的多元風格，並藉由短影音易擴散特點，讓更多民眾了解侯友宜的政策方向及觀點，乃至私底下親民的一面，盼能爭取更多支持。

2024總統大選進入白熱化階段，國民黨陸軍、空軍齊發，盼能持續爭取選民認同。國民黨文傳會副主委林家興說，短影音將採空戰與陸戰相結合造勢，例如中央黨部邀請各地立委參選人召開記者會，強力監督民生施政不力議題，再剪輯成短影片，除在網路進行再宣傳，亦讓參選人透過論述爭取選民認同。

國民黨發言人楊智伃表示，短影音宣傳採2面向，正向宣傳主要是配合侯辦，協助將其競選影片推廣到短影音平台，並針對侯友宜的媒體聯訪或相關專訪，剪輯相關重點製作成短影音，在不同社群平台或黨既有的組織群組廣傳。

在議題攻防部分，楊智伃指出，透過與黨籍立委參選人和發言人團隊合作，針對不同議題錄製質疑政策的影片，每週也會有一個名為Kpoint的短影片，類似老天鵝模式使用AI人聲，用戲謔的形容詞跟搞笑的影片，搭配講述執政黨一週的荒唐事跡。

至於侯友宜團隊方面，侯友宜競辦表示，收看短影音是民眾休閒娛樂之一，競選團隊剪輯包括侯友宜發布的政策、時事看法、與基層民眾座談、市場拜票、參拜廟宇等內容，透過臉書、Youtube、IG等平台，讓更多民眾能了解侯友宜的政策方向及觀點。

侯辦舉例，先前侯友宜Youtube頻道發布「里長心聲」影片，內容為新北各地里長推薦侯友宜「行動治理」、「魄力改革」等作為，累計觀看人次破400萬，獲得廣大迴響。

另外，在臉書、IG上，除貼出政策短影音、時事觀點，亦會分享與民眾互動的溫馨過程、或品嘗在地美食等畫面，讓更多民眾看到侯友宜接地氣、親民的實際樣貌，觀看數量經常高達數十萬次，留言分享也相當踴躍。

「賴桑與我」柔性傳政見，藉社群認同轉化爲實體支持

Photo Credit: 中央社 副總統賴清德（左）5月12日上午前往台北市松山慈祐宮參加三獻大典，離去前與民眾自拍合影。

（中央社）網路社群是訊息散播重要載體，民進黨對短影音採硬、軟兩手策略。黨內人士指出，黨中央透過短影音、新聞稿等多元途徑，直接對決不實消息與抹黑政策；賴競辦則藉「賴桑與我」等不同系列短影音，傳遞競選國政主張並塑造賴清德溫柔形象。

賴清德接任民進黨主席後，相當重視短影音在各社群平台的宣傳效應，曾多次在內部會議，提醒黨內工作人員要多加運用。

面對攻訐執政黨施政的錯假訊息層出不窮，早在總統選戰初期，民進黨就組成跨部門的「認知作戰防範專案小組」，由副秘書長黃建嘉統籌督導，採第一時間用圖卡、短影音及新聞稿等多元途徑，快速對外澄清，破除來源不明的造謠抹黑及不實謠言。

黨內人士指出，面對選戰議題的快速攻防，民進黨中央除發布新聞稿，亦會搭配數十秒的短影音，摘整政策精華核心或回應金句並搭配圖卡，盼讓閱聽民眾願意觀看，在短時間內接受正確訊息，進而協助在社群內擴散。

此外，對於重要施政主張，黨內人士表示，賴清德競選團隊也會將活動致詞精華、媒體受訪的QA等內容，剪輯成短影音，並套上不同系列的Lai Talk、Lai 秒回等鏡面框，讓短影音更具設計感與可看性，藉以擴大政策面的宣傳傳播效應。

短影音的另一應用戰場是2024總統大選。外界對賴清德的既定形象是穩重嚴謹、乃至不苟言笑，賴清德競選團隊嘗試透過不同媒介，讓更多民眾認識不同面向、鏡頭背後的「真正」賴清德。

賴競辦表示，短影音系列從分享賴清德人生經歷的「看見，賴清德」開始，到挖掘台灣各地暖心民情的「賴桑去叨位」，探訪隱身各行各業職人的「賴在一起挺台灣」，以及直球回應的「借問賴答」，還有推薦各地小吃的「賴food」影片。

今年7月起推出的「賴桑與我」動畫短影音，呈現賴清德與浪浪愛犬Luke的相遇、相處的緣分，成功觸及毛小孩話題，加上動畫影片畫風療癒，引發支持者熱烈迴響。

賴競辦指出，規劃10月下旬推出實體周邊小物，延續「賴桑與我」熱度，並搭配競選總部成立，籌辦實體見面會活動凝聚社群忠誠度，盼將社群動能轉為實體聚會。

至於國家政策主張部分，黨內人士指出，9月啟動的「國家希望工程」政策說明等內容，將持續透過社群與各大數位通路，採影片、動畫、podcast專訪形式，結合線下的實體通路擴大宣傳範圍，並搭配校園演講形式，從廣度與深度讓受眾了解賴清德的政策內容。

在選戰最後衝刺階段，黨內人士表示，將配合不分區立委名單與副手的公布，進行政黨票的宣傳，形式仍在企劃中，但會以線上結合線下的O2O形式，讓線上的支持度，最後可轉為實際的投票意向。

柯文哲本尊即是社群流量密碼之一，未來將擴展LINE好友數

Photo Credit: 中央社 台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲（後左）10月8日晚間前往台北市萬華區廟口開講，並針對國家未來遠景發表相關政見。

（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲的空戰能力突出，且柯團隊擅於製作短影音，輔以本尊快人快語，頗為吸睛。柯團隊透露，社群流量密碼是柯文哲本尊、學生、即興問答，未來將加強LINE好友力拚突破同溫層。

柯文哲陣營目前經營多個社群平台，包括Facebook、Instagram、Youtube、X、TikTok，其中Facebook和Instagram都有破100萬人追蹤。

根據柯團隊統計，近一年Youtube破百萬人次觀看的影片，包括赴嘉義女中、訪日與中國學生對談等活動；Instagram有數則短影音有破百萬觀看，其中2則甚至超過200萬觀看人次。