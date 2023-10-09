短影音成2024總統大選兵家必爭之地，學者：觸及率高搭配演算法固票倉
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銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰表示，短影音畢竟時間太短、無法完整闡述，不容易翻轉選民既定立場；但正因接觸率大，再搭配社群網站演算法，可更有效深化、鞏固自己陣營的票倉。此外，杜聖聰認為，短影音能快速地大量傳播，最主要功能還是在於操作與設定議題，「我無法影響你如何想，但我有辦法影響你想什麼」；且因短影音產製時間短，各陣營能以很快的節奏拋出議題，設法創造話題熱度。
侯友宜Youtube頻道發布「里長心聲」系列影片，獲得廣大迴響
（中央社）備戰2024總統大選，國民黨針對網路社群媒體持續製作短影音，呈現總統參選人侯友宜的多元風格，並藉由短影音易擴散特點，讓更多民眾了解侯友宜的政策方向及觀點，乃至私底下親民的一面，盼能爭取更多支持。
2024總統大選進入白熱化階段，國民黨陸軍、空軍齊發，盼能持續爭取選民認同。國民黨文傳會副主委林家興說，短影音將採空戰與陸戰相結合造勢，例如中央黨部邀請各地立委參選人召開記者會，強力監督民生施政不力議題，再剪輯成短影片，除在網路進行再宣傳，亦讓參選人透過論述爭取選民認同。
國民黨發言人楊智伃表示，短影音宣傳採2面向，正向宣傳主要是配合侯辦，協助將其競選影片推廣到短影音平台，並針對侯友宜的媒體聯訪或相關專訪，剪輯相關重點製作成短影音，在不同社群平台或黨既有的組織群組廣傳。
在議題攻防部分，楊智伃指出，透過與黨籍立委參選人和發言人團隊合作，針對不同議題錄製質疑政策的影片，每週也會有一個名為Kpoint的短影片，類似老天鵝模式使用AI人聲，用戲謔的形容詞跟搞笑的影片，搭配講述執政黨一週的荒唐事跡。
至於侯友宜團隊方面，侯友宜競辦表示，收看短影音是民眾休閒娛樂之一，競選團隊剪輯包括侯友宜發布的政策、時事看法、與基層民眾座談、市場拜票、參拜廟宇等內容，透過臉書、Youtube、IG等平台，讓更多民眾能了解侯友宜的政策方向及觀點。
侯辦舉例，先前侯友宜Youtube頻道發布「里長心聲」影片，內容為新北各地里長推薦侯友宜「行動治理」、「魄力改革」等作為，累計觀看人次破400萬，獲得廣大迴響。
另外，在臉書、IG上，除貼出政策短影音、時事觀點，亦會分享與民眾互動的溫馨過程、或品嘗在地美食等畫面，讓更多民眾看到侯友宜接地氣、親民的實際樣貌，觀看數量經常高達數十萬次，留言分享也相當踴躍。
「賴桑與我」柔性傳政見，藉社群認同轉化爲實體支持
（中央社）網路社群是訊息散播重要載體，民進黨對短影音採硬、軟兩手策略。黨內人士指出，黨中央透過短影音、新聞稿等多元途徑，直接對決不實消息與抹黑政策；賴競辦則藉「賴桑與我」等不同系列短影音，傳遞競選國政主張並塑造賴清德溫柔形象。
賴清德接任民進黨主席後，相當重視短影音在各社群平台的宣傳效應，曾多次在內部會議，提醒黨內工作人員要多加運用。
面對攻訐執政黨施政的錯假訊息層出不窮，早在總統選戰初期，民進黨就組成跨部門的「認知作戰防範專案小組」，由副秘書長黃建嘉統籌督導，採第一時間用圖卡、短影音及新聞稿等多元途徑，快速對外澄清，破除來源不明的造謠抹黑及不實謠言。
黨內人士指出，面對選戰議題的快速攻防，民進黨中央除發布新聞稿，亦會搭配數十秒的短影音，摘整政策精華核心或回應金句並搭配圖卡，盼讓閱聽民眾願意觀看，在短時間內接受正確訊息，進而協助在社群內擴散。
此外，對於重要施政主張，黨內人士表示，賴清德競選團隊也會將活動致詞精華、媒體受訪的QA等內容，剪輯成短影音，並套上不同系列的Lai Talk、Lai 秒回等鏡面框，讓短影音更具設計感與可看性，藉以擴大政策面的宣傳傳播效應。
短影音的另一應用戰場是2024總統大選。外界對賴清德的既定形象是穩重嚴謹、乃至不苟言笑，賴清德競選團隊嘗試透過不同媒介，讓更多民眾認識不同面向、鏡頭背後的「真正」賴清德。
賴競辦表示，短影音系列從分享賴清德人生經歷的「看見，賴清德」開始，到挖掘台灣各地暖心民情的「賴桑去叨位」，探訪隱身各行各業職人的「賴在一起挺台灣」，以及直球回應的「借問賴答」，還有推薦各地小吃的「賴food」影片。
今年7月起推出的「賴桑與我」動畫短影音，呈現賴清德與浪浪愛犬Luke的相遇、相處的緣分，成功觸及毛小孩話題，加上動畫影片畫風療癒，引發支持者熱烈迴響。
賴競辦指出，規劃10月下旬推出實體周邊小物，延續「賴桑與我」熱度，並搭配競選總部成立，籌辦實體見面會活動凝聚社群忠誠度，盼將社群動能轉為實體聚會。
至於國家政策主張部分，黨內人士指出，9月啟動的「國家希望工程」政策說明等內容，將持續透過社群與各大數位通路，採影片、動畫、podcast專訪形式，結合線下的實體通路擴大宣傳範圍，並搭配校園演講形式，從廣度與深度讓受眾了解賴清德的政策內容。
在選戰最後衝刺階段，黨內人士表示，將配合不分區立委名單與副手的公布，進行政黨票的宣傳，形式仍在企劃中，但會以線上結合線下的O2O形式，讓線上的支持度，最後可轉為實際的投票意向。
柯文哲本尊即是社群流量密碼之一，未來將擴展LINE好友數
（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲的空戰能力突出，且柯團隊擅於製作短影音，輔以本尊快人快語，頗為吸睛。柯團隊透露，社群流量密碼是柯文哲本尊、學生、即興問答，未來將加強LINE好友力拚突破同溫層。
柯文哲陣營目前經營多個社群平台，包括Facebook、Instagram、Youtube、X、TikTok，其中Facebook和Instagram都有破100萬人追蹤。
根據柯團隊統計，近一年Youtube破百萬人次觀看的影片，包括赴嘉義女中、訪日與中國學生對談等活動；Instagram有數則短影音有破百萬觀看，其中2則甚至超過200萬觀看人次。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。