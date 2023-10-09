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2023/10/09,
社會

教育部「0-6歲國家一起養」廣告片惹議下架，道歉啟事署名社群編輯再度引發討論

教育部「0-6歲國家一起養」廣告片惹議下架，道歉啟事署名社群編輯再度引發討論
教育部國教署推出「0-6歲國家一起養」廣告片日前引發爭議。｜Photo Credit: 吳崢臉書粉專 

我們想讓你知道的是

本身有收藏玩具、模型嗜好的民進黨立委鄭運鵬昨日也在臉書發文，表示教育部廣告的創作團隊和審核主管顯然沒有收藏玩具的經驗，此次算是一個警惕。鄭運鵬表示，廣告裡的錯誤他相信真有可能發生在現實家庭生活中。然而即使如此，這樣不尊重他人的觀念，政府不應該拿來當作教材。

教育部國教署推出「0-6歲國家一起養」廣告片日前引發爭議，教育部雖於昨（8）日下架影片。然而，今（9）日教育部在臉書粉專發佈由社群編輯署名的道歉啟事，卻又再度引發討論。

引發爭議的廣告片是教育部在9月推出，內容是一名已婚育有2名子女的爸爸「塞錢」給媽媽，希望媽媽幫忙收下他買的「公仔」，媽媽後來將買公仔的錢拿去買小孩用品。

王婉諭批廣告片製造對立，鄭運鵬：「不尊重他人」政府不該拿來當教材

時代力量立委王婉諭昨日傍晚發文，批評此部廣告片不僅意義不明、製造對立，甚至還隱含歧視，傳遞了完全錯誤的觀念。

王婉諭表示，收集公仔、玩具、模型都是很棒的興趣與嗜好，不明白廣告白劇情的設定為何要讓先生必須偷偷摸摸地買，又要讓長輩輕蔑的反問，再擅自挪用去購買其他東西。

王婉諭說，最讓他不能接受的是，這部影片彷彿在告訴大眾，一個人成家生子之後，就再也不能做自己，必須犧牲一切。「這種扭曲、陳舊的價值觀，真是夠了。」

王婉諭表示，正是因為前述的刻板印象及傳統，才讓許多人擔心走入婚姻，甚至不願生養後代。他說，教育部沒有嘗試打破觀念，反而還繼續強化相同的框架，完全是本末倒置。

王婉諭說，每個人都有選擇自己嗜好與興趣的權利。就算無法理解，互相尊重已是非常基本的要求，沒想到教育部廣告卻連這都做不到。

他呼籲教育部出面說明並徹底檢討，否則這樣導致親子互不信任、伴侶互不尊重的廣告，可能還更像是在促進「少子化」繼續惡化下去。

本身有收藏玩具、模型嗜好的民進黨立委鄭運鵬昨日也在臉書發文，表示教育部廣告的創作團隊和審核主管顯然沒有收藏玩具的經驗，此次算是一個警惕。

鄭運鵬說，廣告內容犯的連動錯誤不少，例如爸爸買玩具要阿嬤幫忙收件、阿嬤會覺得這樣是有蹊蹺、太太想把玩具賣掉換錢養小孩，這些都不是現代家庭角色互相尊重該有的劇情。

鄭運鵬表示，廣告裡的錯誤他相信真有可能發生在現實家庭生活中。然而即使如此，這樣不尊重他人的觀念，政府不應該拿來當作教材。

鄭運鵬說，他相信大部分的家庭會尊重對方的嗜好，「互相尊重」此一待人態度，應該不分年紀、不分性別，大家都該為此努力。

教育部社群編輯發文致歉，國民黨立委批教育部長沒勇氣面對問題

教育部已於昨日下架此支廣告片，今日教育部的社群編輯則在臉書發文致歉。

教育部社群編輯雅婷指出，此支廣告片的劇情違背教育部社群、課綱中家庭教育、性別平等教育、人際關係的核心素養價值。在製作本次廣告的過程中，僅聚焦對政策的理解與聯想，未能遵循教育部過往提倡的理念及價值。

雅婷表示，教育部絕對會虛心檢討改善，並向曾在家庭中遭受此類暴力的朋友再次鄭重道歉。未來教育部將杜絕歧視、偏見並造成他人傷害的內容，讓各司署優先視為準則，在委製時盡可能地預防不合適的腳本及企劃。

國民黨立委王鴻薇今日稍早發文批評教育部的道歉啟事，稱教育部長連面對問題的勇氣都沒有。

王鴻薇指出，道歉啟事署名「教育部社群編輯雅婷」，然而整部廣告片從編劇、拍攝到主管單位監督核定，依據責任歸屬，她質疑教育部長潘文忠為何不用道歉。

王鴻薇接著問，當教育部出包時，為何是社群編輯要扛下責任？又為何在連假期間，還要讓社群編輯加班發文。

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核稿編輯：楊士範


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