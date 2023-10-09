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TNL+ 2023/10/09,
科學

地球第八大洲「西蘭大陸」地圖繪製完成：世上最小、最薄、最年輕的大陸，曾與南極洲相連

地球第八大洲「西蘭大陸」地圖繪製完成：世上最小、最薄、最年輕的大陸，曾與南極洲相連
圖為地球第八大洲「西蘭大陸」可能範圍的3D示意圖。｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

科學家推斷，西蘭大陸的形成過程始於1億年前，也就是岡瓦納大陸開始分裂的時候。隨著岡瓦納的分裂，西蘭大陸這個世界上最小、最薄、最年輕的大陸也逐漸獨立分離，最後岡瓦納大陸的一部分成為大家熟知的大洋洲，另一部分則是南極洲。

文：黃皓筠

1820年，一艘載滿水手的俄羅斯船隻發現了一座位於地平線上的高聳冰岸。這次的航程不僅標誌著人類與芬布爾冰架（Fimbul Ice Shelf）的首次相遇，也宣告了南極洲的正式發現。該事件也鞏固了一個現代人都擁有的共同常識，即世界上有7大洲，而我們使用的大多數地圖也是以此常識繪製。

然而，2017年出現了令人意想不到的轉折，揭示了7大洲實際上是一個錯誤觀念。所謂的第8洲被稱為西蘭大陸（Zealandia），曾經是澳洲東南部一塊失蹤已久的土地，也被稱為地球上被遺忘的第八大洲。雖然科學家早已懷疑南半球有這片大陸的存在，由於它幾乎淹沒在1至2公里的水下，在過去的375年內也未曾現身，仍是一團謎。

紐西蘭皇家科學院地質核物理研究所（New Zealand Crown Research Institute GNS Science）地質學家塔洛克（Andy Tulloch）曾向《BBC Future》表示：「有些東西顯而易見，卻用了很長時間才發現，這就是一個例子。」

9月底，一個國際研究小組發布了迄今為止最詳細的西蘭大陸地圖，並涵蓋了整個水下區域500萬平方公里的地質情況。此外，科學家們也終於梳理出西蘭大陸的形成過程及其過去2500萬年中被一片汪洋淹沒的線索。

科學家推斷，西蘭大陸是在8300萬年前的白堊紀晚期形成。不過，它的形成過程事實上始於1億年前，也就是岡瓦納大陸（Gondwana）開始分裂的時候。隨著岡瓦納的分裂，西蘭大陸這個世界上最小、最薄、最年輕的大陸也逐漸獨立分離，最後岡瓦納大陸的一部分成為大家熟知的大洋洲，另一部分則是南極洲。

有人認為，西蘭大陸的全部或部分地區曾經以島嶼的形式存在一段時間，卻在大約2500萬年前消失於海洋之下。

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