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2023/10/09,
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李家超：東協各國領導人都支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定」

李家超：東協各國領導人都支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

李家超表示，香港長期以來在區域經濟中發揮重要作用，主因是在「一國兩制」下，香港具有獨特優勢，可以為東協成員國增值，去年東協與中國大陸之間就有790億美元的商品貿易通過香港進行。

（中央社）香港行政長官李家超今天在一項峰會上說，香港與東協（東南亞國家協會，ASEAN）建立了長期的經貿關係，他早前與東協各國領導人會面時，各國都表示支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

《香港電台》報導，李家超早上在「香港東盟（東協）峰會」上致辭時，作了以上表示。

他說，香港長期以來在區域經濟中發揮重要作用，主因是在「一國兩制」下，香港具有獨特優勢，可以為東協成員國增值，去年東協與中國大陸之間就有790億美元的商品貿易通過香港進行。

此外，香港可為商家、投資者等提供友好的營商環境、健全的金融監管制度及簡單低稅制，即使地緣政治緊張局勢、高利率環境和疫情帶來一些複雜性，但香港金融體系仍然健全。

李家超並指出，香港在中國的「十四五」（2021至2025年）規畫、粵港澳大灣區、「一帶一路」等戰略上發揮重要作用，能為區域合作作出貢獻，例如協助RCEP成員在大灣區獲得所需要的服務及進入大陸市場。

香港也可以利用專業服務樞紐的優勢，幫助東協國家實現城市和基礎建設管理、物流、工程、法律和貿易仲裁等項目。

李家超強調，面對近年不斷變化的全球經濟及各項挑戰，香港與東協需要加強相互合作，雙方優勢及資源互補，才能在經濟、社會等方面克服有關問題。

新聞來源：

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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