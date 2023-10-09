氣象衛星獵風者今日升空順利入軌，國家太空中心未來將結合半導體優勢打造入軌火箭
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如今獵風者已順利升空、入軌，預計台灣時間今晚近9時，第一次通過台灣、與地面站通聯。未來任務軌道屬於太陽同步軌道，能全球覆蓋，主要觀測的範圍集中太平洋、印度洋、大西洋的低緯度帶，這也是劇烈天氣生成的區域，對於天氣觀測、甚至瞭解颱風形成，都可望帶來許多幫助。
（中央社）台灣氣象衛星獵風者（TRITON）今（9）日升空，並於台灣時間上午10時31分順利入軌，國家太空中心衛星操控中心將接手衛星操控，太空中心主任吳宗信笑說「好酒沉甕底」，台灣自主研發關鍵元件將取得太空飛行履歷，協助廠商打入國際航太供應鏈。
獵風者衛星今（2023）年7月起運往法屬圭亞那，原訂台灣時間10月7日上午9時36分，與其他11個衛星一起搭乘法國亞利安公司（Arianespace）的VEGA火箭升空，最後一刻因監測數據微幅超標，取消發射。
經亞利安公司排除狀況，國家太空中心今日凌晨宣布，升空任務於台灣時間10月9日上午9時36分重啟，並同步在太空中心高層廠房舉辦直播觀禮活動。
升空倒數讀秒後，火箭順利點火發射，觀禮的國科會主委吳政忠、吳宗信鼓掌慶祝，並到衛星操控中心與工程師合影留念，吳政忠和工程師握手致意，感謝團隊在國慶連假期間，為台灣太空邁出關鍵一步，付出努力。
根據法屬圭亞那回傳最新消息，獵風者衛星已在台灣時間上午10時31分左右，順利入軌，在法屬圭亞那現場的台灣工程師團隊振奮歡呼。
台灣方面，國家太空中心衛星操控中心工程師，將接手進行衛星操控；預計發射後163分鐘將與南極地面站（TROLL）首次通聯，第680分鐘衛星第一次通過台灣、將與台灣地面站首次通聯。
獵風者衛星10年來歷經台美合作變更與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，吳宗信在衛星入軌後笑說，「好酒沉甕底」，實在不容易。
獵風者衛星包含酬載，共有約82%是由台灣研發製造，若加上地面設備，有超過20家台灣的研發單位及廠商參與，吳宗信表示，獵風者升空後，意味台灣自主研發的關鍵元件「真的飛過了」，將取得太空飛行履歷，助攻廠商打入國際航太供應鏈。
同時，獵風者衛星搭載台灣研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（GNSS-R），執行面風速觀測的任務，吳宗信指出，未來獵風者可補足目前較缺乏的海面風速資訊，且一天可提供近7萬筆觀測資料，與福衛七號並肩作戰，為氣候科學研究與氣象預報做出貢獻。
國家太空中心主任：結合半導體優勢造火箭，拚2029年送衛星入軌
（中央社）台灣首顆自製氣象衛星獵風者今日在法屬圭亞那順利升空，國家太空中心主任吳宗信說，接下來要結合台灣半導體等優勢，創造完整產業鏈，打造入軌火箭，拚6年至7年後載著台灣製造衛星進入低地球軌道。
獵風者衛星10年來歷經台美合作變更與COVID-19疫情，原訂台灣時間7日上午的發射任務又取消，延後至今日，吳宗信笑說，「好酒沉甕底」，實在不容易，在法屬圭亞那的獵風者計畫主持人林辰宗也已經1、2個禮拜睡不著覺；他自己日前更特地去土地公廟拜拜，「我很少這樣做」。
回憶7日發射任務最後一刻因監測數據微幅超標而取消，吳宗信表示，「心臟差一點停掉」，火箭裡的零件大概有近10萬個，且運載的衛星造價高昂，可能是幾十億新台幣，所以一切都要非常謹慎，「上去出了問題，就前功盡棄」。
如今獵風者已順利升空、入軌，預計台灣時間今晚近9時，第一次通過台灣、與地面站通聯。未來任務軌道屬於太陽同步軌道，能全球覆蓋，主要觀測的範圍集中太平洋、印度洋、大西洋的低緯度帶，這也是劇烈天氣生成的區域，對於天氣觀測、甚至瞭解颱風形成，都可望帶來許多幫助。
談及未來台灣太空發展藍圖，吳宗信指出，除B5G低軌通訊衛星計畫、福衛八號光學遙測衛星、合成孔徑雷達衛星（SAR，福衛九號系列計畫），入軌火箭將是重中之重。
現階段台灣衛星要入軌，由於沒有火箭自主發射能力，因此需向歐美國家的航太公司買「車票」，搭載在別人家的火箭當乘客，就如同這次獵風者的發射任務。吳宗信指出，在府院的支持下，太空中心今年正式啟動入軌火箭計畫，預計在6年到7年後，可以載著台灣的衛星，進入低地球軌道。
吳宗信解釋，台灣如果掌握運載火箭，可以讓衛星相關技術進步非常快，因為「你就可以決定什麼時候要上去、可以高頻率發射」，讓Made in Taiwan的關鍵元件與技術，在太空環境中進行驗證，取得飛行履歷後，力拚讓台灣成為太空元件的輸出國。
台灣發展太空科技，要善用國內產業界的能力，吳宗信說，台灣在半導體、精密機械、網通等領域，基礎非常強，不僅有廣度、還有深度，在全世界的火箭、衛星產業扮演一定的角色，只是台灣過去沒有「肉粽掛」（產業鏈），未來太空中心就是要創造「肉粽頭」，攜手產官學同心協力，達成入軌火箭的目標。
吳宗信表示，台灣太空科技結合既有產業優勢，想像空間無限大，這將讓台灣年輕人更有自信心，強化國家向心力，未來太空中心也會加大力道培植相關人才。
蔡英文：未來10年內投入251億元，攜手民間推動太空產業鏈
（中央社）總統蔡英文今天說，台灣第一顆自製氣象衛星獵風者成功發射，證明以台灣半導體、精密製造的優勢，絕對有能力進軍全球太空產業。未來，政府會透過第3期太空計畫，在10年內投入251億元，和民間攜手，共同推動太空產業鏈發展。
蔡總統今天透過臉書表示，從構想、設計到製作都是「台灣製造」的氣象衛星獵風者，今天早上9時36分，在中南美洲法屬「圭亞那太空中心」升空。這不只是台灣航太產業的一大步，也是令所有台灣人驕傲的一大步。
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。