氣象衛星獵風者今日升空順利入軌，國家太空中心未來將結合半導體優勢打造入軌火箭

（中央社）台灣氣象衛星獵風者（TRITON）今（9）日升空，並於台灣時間上午10時31分順利入軌，國家太空中心衛星操控中心將接手衛星操控，太空中心主任吳宗信笑說「好酒沉甕底」，台灣自主研發關鍵元件將取得太空飛行履歷，協助廠商打入國際航太供應鏈。

獵風者衛星今（2023）年7月起運往法屬圭亞那，原訂台灣時間10月7日上午9時36分，與其他11個衛星一起搭乘法國亞利安公司（Arianespace）的VEGA火箭升空，最後一刻因監測數據微幅超標，取消發射。

經亞利安公司排除狀況，國家太空中心今日凌晨宣布，升空任務於台灣時間10月9日上午9時36分重啟，並同步在太空中心高層廠房舉辦直播觀禮活動。

升空倒數讀秒後，火箭順利點火發射，觀禮的國科會主委吳政忠、吳宗信鼓掌慶祝，並到衛星操控中心與工程師合影留念，吳政忠和工程師握手致意，感謝團隊在國慶連假期間，為台灣太空邁出關鍵一步，付出努力。

根據法屬圭亞那回傳最新消息，獵風者衛星已在台灣時間上午10時31分左右，順利入軌，在法屬圭亞那現場的台灣工程師團隊振奮歡呼。

台灣方面，國家太空中心衛星操控中心工程師，將接手進行衛星操控；預計發射後163分鐘將與南極地面站（TROLL）首次通聯，第680分鐘衛星第一次通過台灣、將與台灣地面站首次通聯。

獵風者衛星10年來歷經台美合作變更與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，吳宗信在衛星入軌後笑說，「好酒沉甕底」，實在不容易。

獵風者衛星包含酬載，共有約82%是由台灣研發製造，若加上地面設備，有超過20家台灣的研發單位及廠商參與，吳宗信表示，獵風者升空後，意味台灣自主研發的關鍵元件「真的飛過了」，將取得太空飛行履歷，助攻廠商打入國際航太供應鏈。

同時，獵風者衛星搭載台灣研發的酬載儀器「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（GNSS-R），執行面風速觀測的任務，吳宗信指出，未來獵風者可補足目前較缺乏的海面風速資訊，且一天可提供近7萬筆觀測資料，與福衛七號並肩作戰，為氣候科學研究與氣象預報做出貢獻。

國家太空中心主任：結合半導體優勢造火箭，拚2029年送衛星入軌

（中央社）台灣首顆自製氣象衛星獵風者今日在法屬圭亞那順利升空，國家太空中心主任吳宗信說，接下來要結合台灣半導體等優勢，創造完整產業鏈，打造入軌火箭，拚6年至7年後載著台灣製造衛星進入低地球軌道。

獵風者衛星10年來歷經台美合作變更與COVID-19疫情，原訂台灣時間7日上午的發射任務又取消，延後至今日，吳宗信笑說，「好酒沉甕底」，實在不容易，在法屬圭亞那的獵風者計畫主持人林辰宗也已經1、2個禮拜睡不著覺；他自己日前更特地去土地公廟拜拜，「我很少這樣做」。

回憶7日發射任務最後一刻因監測數據微幅超標而取消，吳宗信表示，「心臟差一點停掉」，火箭裡的零件大概有近10萬個，且運載的衛星造價高昂，可能是幾十億新台幣，所以一切都要非常謹慎，「上去出了問題，就前功盡棄」。

如今獵風者已順利升空、入軌，預計台灣時間今晚近9時，第一次通過台灣、與地面站通聯。未來任務軌道屬於太陽同步軌道，能全球覆蓋，主要觀測的範圍集中太平洋、印度洋、大西洋的低緯度帶，這也是劇烈天氣生成的區域，對於天氣觀測、甚至瞭解颱風形成，都可望帶來許多幫助。

談及未來台灣太空發展藍圖，吳宗信指出，除B5G低軌通訊衛星計畫、福衛八號光學遙測衛星、合成孔徑雷達衛星（SAR，福衛九號系列計畫），入軌火箭將是重中之重。

現階段台灣衛星要入軌，由於沒有火箭自主發射能力，因此需向歐美國家的航太公司買「車票」，搭載在別人家的火箭當乘客，就如同這次獵風者的發射任務。吳宗信指出，在府院的支持下，太空中心今年正式啟動入軌火箭計畫，預計在6年到7年後，可以載著台灣的衛星，進入低地球軌道。

吳宗信解釋，台灣如果掌握運載火箭，可以讓衛星相關技術進步非常快，因為「你就可以決定什麼時候要上去、可以高頻率發射」，讓Made in Taiwan的關鍵元件與技術，在太空環境中進行驗證，取得飛行履歷後，力拚讓台灣成為太空元件的輸出國。

台灣發展太空科技，要善用國內產業界的能力，吳宗信說，台灣在半導體、精密機械、網通等領域，基礎非常強，不僅有廣度、還有深度，在全世界的火箭、衛星產業扮演一定的角色，只是台灣過去沒有「肉粽掛」（產業鏈），未來太空中心就是要創造「肉粽頭」，攜手產官學同心協力，達成入軌火箭的目標。

吳宗信表示，台灣太空科技結合既有產業優勢，想像空間無限大，這將讓台灣年輕人更有自信心，強化國家向心力，未來太空中心也會加大力道培植相關人才。

蔡英文：未來10年內投入251億元，攜手民間推動太空產業鏈

（中央社）總統蔡英文今天說，台灣第一顆自製氣象衛星獵風者成功發射，證明以台灣半導體、精密製造的優勢，絕對有能力進軍全球太空產業。未來，政府會透過第3期太空計畫，在10年內投入251億元，和民間攜手，共同推動太空產業鏈發展。

蔡總統今天透過臉書表示，從構想、設計到製作都是「台灣製造」的氣象衛星獵風者，今天早上9時36分，在中南美洲法屬「圭亞那太空中心」升空。這不只是台灣航太產業的一大步，也是令所有台灣人驕傲的一大步。