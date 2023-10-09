美元強勢新台幣維持32元恐成新常態，專家指「地緣政治紛擾」使新台幣跌幅更甚其他亞幣
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台新銀行首席外匯策略師陳有忠指出，中國人行穩住人民幣、日圓也沒有貶破去（2022）年低點，但近日新台幣匯率盤中摜破32.4元價位、創2016年6月30日以來盤中新低，收盤價也同步改寫逾7年新低紀錄，顯見新台幣比其他亞幣更弱勢，探究背後原因，除了經濟基本面差、美元強勢，台灣還多了第3個變數——地緣政治緊張。
（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，新台幣匯率漲勢猛烈，登上最強亞幣寶座，不過隨著疫情陰影淡去，新台幣光環不在，今年更是跌跌不休，上週一度靠向32.5元價位。專家點出3因素，直指地緣政治紛擾是新台幣跌幅更甚其他亞幣的關鍵。
COVID-19疫情爆發後，新台幣挾帶出口暢旺、台商回流以及台股強勁吸引資金追捧等3大優勢，展開凌厲升勢，從2020年初的30元步步走高，當年底盤中已經升破28.1元；2021年才剛揭開序幕，新台幣便攻破28元整數關卡，開啟27元的匯率新時代，「最強亞幣」當之無愧。
不過2022年風雲變色，隨著美國聯準會暴力升息，美元跟著大展「鷹姿」，新台幣匯率走上回頭路，2022年新台幣兌美元封關價為30.708元，全年狂貶9.83%，創下25年來最大貶幅；2023年新台幣匯率持續走貶，自2021年底以來已經跌掉近15%。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析，新台幣匯率今年以來一路走貶，主要受3大因素影響，經濟基本面是重要因素，即便7、8月出口有觸底反彈的跡象，但還是續呈負成長，加上中國經濟不如預期，拖累台灣復甦力道，「出口一直沒有春天回來的跡象，以至於新台幣跌跌不休」。
其次，全球景氣普遍疲弱，而美國經濟相對具有韌性、通膨居高不下，使得聯準會遲遲不願意鬆口終止升息，美元因此一枝獨秀，具有強大吸金效果。
陳有忠分析，聯準會鷹派言論不斷，美債殖利率頻頻創高，這幾天美股重挫，就是反映美債殖利率攀高的影響，「今年最大灰犀牛搞不好是美元，其他都躺平了」。
經濟基本面不佳、強勢美元來襲，是多數國家都遇到的共同課題，不過2021年底以來，新台幣跌幅逼近15%，貶勢超越人民幣、韓元等亞幣。
陳有忠進一步指出，中國人行穩住人民幣、日圓也沒有貶破去（2022）年低點，但近日新台幣匯率盤中摜破32.4元價位、創2016年6月30日以來盤中新低，收盤價也同步改寫逾7年新低紀錄，顯見新台幣比其他亞幣更弱勢，探究背後原因，除了經濟基本面差、美元強勢，台灣還多了第3個變數——地緣政治緊張。
「現在大家比較擔心的是中國貿易壁壘調查」，陳有忠指出，雖然貿易壁壘調查衝擊可能以傳產為主，電子業相對較少，不至於重挫台灣實體經濟，但已經造成信心恐慌，「這時候外資也不願意買台股，政治因素是加重台幣跌勢的主因」。
陳有忠表示，外資8、9月都在賣超台股，但台股沒什麼跌，代表幾乎都是內資撿走，本土投資人信心強勁；但現在美股下挫，台灣又籠罩在地緣政治陰影之下，外資沒有理由回補台股，外資持續出走，導致台股就算拉1、2天，沒辦法持續到第3天。
回顧今年新台幣匯率走勢，從年初的30元一路走低，9月下旬正式貶破32元大關，至今還是偏弱整理。
匯銀人士分析，新台幣匯率一向以5角為一個阻力關卡，每貶5角會踩一下剎車，如今匯價已經跌破32元，可能會稍微盤整一下，接下來就且戰且走，看看大環境有沒有改善。
匯銀人士指出，國發會最新公布的8月景氣燈號續亮藍燈，但透露最快9月、最慢第4季可望變燈，加上第3、4季是傳統出口旺季，雖然旺季沒有很旺，至少沒有更差，顯示基本面已經慢慢改善，「（新台幣匯率）不敢說貶到尾聲，但再貶應該也很有限」。
不過匯銀人士也說，就算新台幣未再探底，目前還沒看到轉升的契機，只能先等利空慢慢淡化，靜待轉機出現，在這之前，32元新台幣應是新常態。
匯銀人士並指出，今年11月，如果美國總統拜登與中國國家主席習近平在舊金山舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會會面，美中改善緊張關係，有助於強化市場信心。
另一方面，雖然市場認為美國聯準會11月可能繼續升息，但也存在利率維持不變的可能，匯銀人士表示，如果這幾個不確定性都能夠「拆彈成功」，或許新台幣物極必反，有機會出現反彈走勢。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA