中國宣布對台灣貿易壁壘調查延長3個月，學者憂心調查結果負向發展將削弱台灣出口動能

（中央社）中國商務部4月間決定就台灣對中國貿易限制措施展開貿易壁壘調查，中國商務部今（9）日發聲明表示，鑑於本案情況複雜，決定調查期限延長3個月至明（2024）年1月12日。

中國商務部今日表示，據《中華人民共和國對外貿易法》及商務部《對外貿易壁壘調查規則》規定，商務部2023年4月12日發布2023年第11號公告，決定就台灣對中國貿易限制措施進行貿易壁壘調查。

但鑑於本案情況複雜，根據《對外貿易壁壘調查規則》第32條規定，商務部決定將本案的調查期限延長3個月，即本案調查期限截止日期為2024年1月12日。

中國商務部原本公告，受貿易壁壘調查影響的台灣商品共計2455項，又經初步調查增加至2509項，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等。

原定的調查期限是2023年10月12日前，不過特殊情況下可延長至2024年1月12日，也就是台灣總統大選投票前一天。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳曾分析，從北京角度來說，貿易壁壘調查一定會成立，一旦成立，接下來就會採取一些反制作為，比較有可能是針對兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的早收清單下手。

他說，ECFA涉及貿易、投資、產業合作與爭端解決，北京不會貿然終止ECFA，「終止的話就象徵兩岸的經貿全面脫鉤斷鏈」，若是採取部份或全部優惠關稅降為零，這則跟取消ECFA是兩回事。

經濟部：願與中國在WTO架構下協商

（中央社）中國商務部今日公告，對台灣貿易壁壘調查延長3個月，延至2024年1月12日止；經濟部對此表示，將秉持開放態度，願意與中方在WTO架構下協商與處理；政府也會作為產業後盾，協助業者因應各種發展情況。

針對中國商務部今年4月發布對台灣進行貿易壁壘調查，今日公告以「本案情況複雜」為由，決定調查期限延長3個月，至2024年1月12日止。經濟部今日發布新聞稿表示，一向秉持開放態度，願意與中國在世界貿易組織（WTO）架構下協商與處理。

經濟部表示，美中貿易戰及美國去風險化以來，已經帶動國際產業自中國遷移風潮，經濟部將持續協助業者進行多元市場布局，並貫徹低碳化、智慧化升級轉型的輔助政策，協助業者提升競爭力。

經濟部國際貿易署也表示，將擴大及加碼協助業者透過海外參展、運用數位科技、貿易金融等作法，進行多元市場布局及分散風險，避開紅海市場等不利的條件，成功爭取商機。

經濟部進一步強調，政府是產業的後盾，不論發展變化如何，政府勢必積極協助業者妥善因應，將透過各種輔助措施攜手合作，共同面對挑戰。

學者：調查結果若往不好方向發展，勢必削弱台灣出口動能

（中央社）台灣今年經濟成長率面臨「保1」挑戰，地緣政治風險更帶來不確定性，專家學者示警，中國對台灣的貿易壁壘調查結果最快10月12日出爐，已經對金融市場信心面產生影響，若往負面方向發展，可能影響實體經濟、拖累出口復甦動能。

中國商務部4月12日發布公告，就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等。調查應在2023年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日，也就是台灣總統大選投票前一天。

眼見貿易壁壘調查結果可能近日出爐，台新銀行首席外匯策略師陳有忠認為，外資擴大賣超台股並出走，使得新台幣貶勢比其他亞幣更重，原因就是地緣政治緊張，加重台幣跌勢。

地緣政治風險升溫，不只打擊金融市場信心，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果中國貿易壁壘調查結果往不好的方向發展，也就是終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），勢必削弱台灣出口動能；當明（2024）年全球需求回溫、各國景氣慢慢轉好，「我們會走得比別人更慢」。

吳大任分析，ECFA議題要與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）一起討論，RCEP去年生效之後，規劃10年內達成9成商品零關稅，初期對台灣影響還不是很深刻，未來廠商壓力會愈來愈大。

吳大任表示，台灣沒有參與RCEP，但至少與中國有ECFA，如果ECFA終止，對台灣低迷出口將是雪上加霜；部分產業也提到，一旦ECFA終止，可能提高在中國的生產比重，長遠來看，廠商若減少在台投資及生產，將削弱經濟成長動能。

吳大任補充，中國貿易壁壘調查像是懸在製造業廠商頭上的一把劍，帶來很大不確定性，但他推測，中國不會在總統大選之前有太激烈的舉動，否則可能影響選情；先階段還是審慎關注貿易壁壘調查的進展，總統大選過後，則看看兩岸緊張局勢是否改善，屆時或許事態發展會更明朗。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範