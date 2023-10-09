中國宣布對台灣貿易壁壘調查延長3個月，學者憂心調查結果負向發展將削弱台灣出口動能
我們想讓你知道的是
地緣政治風險升溫，不只打擊金融市場信心，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果中國貿易壁壘調查結果往不好的方向發展，也就是終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），勢必削弱台灣出口動能；當明（2024）年全球需求回溫、各國景氣慢慢轉好，「我們會走得比別人更慢」。
（中央社）中國商務部4月間決定就台灣對中國貿易限制措施展開貿易壁壘調查，中國商務部今（9）日發聲明表示，鑑於本案情況複雜，決定調查期限延長3個月至明（2024）年1月12日。
中國商務部今日表示，據《中華人民共和國對外貿易法》及商務部《對外貿易壁壘調查規則》規定，商務部2023年4月12日發布2023年第11號公告，決定就台灣對中國貿易限制措施進行貿易壁壘調查。
但鑑於本案情況複雜，根據《對外貿易壁壘調查規則》第32條規定，商務部決定將本案的調查期限延長3個月，即本案調查期限截止日期為2024年1月12日。
中國商務部原本公告，受貿易壁壘調查影響的台灣商品共計2455項，又經初步調查增加至2509項，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等。
原定的調查期限是2023年10月12日前，不過特殊情況下可延長至2024年1月12日，也就是台灣總統大選投票前一天。
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳曾分析，從北京角度來說，貿易壁壘調查一定會成立，一旦成立，接下來就會採取一些反制作為，比較有可能是針對兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的早收清單下手。
他說，ECFA涉及貿易、投資、產業合作與爭端解決，北京不會貿然終止ECFA，「終止的話就象徵兩岸的經貿全面脫鉤斷鏈」，若是採取部份或全部優惠關稅降為零，這則跟取消ECFA是兩回事。
經濟部：願與中國在WTO架構下協商
（中央社）中國商務部今日公告，對台灣貿易壁壘調查延長3個月，延至2024年1月12日止；經濟部對此表示，將秉持開放態度，願意與中方在WTO架構下協商與處理；政府也會作為產業後盾，協助業者因應各種發展情況。
針對中國商務部今年4月發布對台灣進行貿易壁壘調查，今日公告以「本案情況複雜」為由，決定調查期限延長3個月，至2024年1月12日止。經濟部今日發布新聞稿表示，一向秉持開放態度，願意與中國在世界貿易組織（WTO）架構下協商與處理。
經濟部表示，美中貿易戰及美國去風險化以來，已經帶動國際產業自中國遷移風潮，經濟部將持續協助業者進行多元市場布局，並貫徹低碳化、智慧化升級轉型的輔助政策，協助業者提升競爭力。
經濟部國際貿易署也表示，將擴大及加碼協助業者透過海外參展、運用數位科技、貿易金融等作法，進行多元市場布局及分散風險，避開紅海市場等不利的條件，成功爭取商機。
經濟部進一步強調，政府是產業的後盾，不論發展變化如何，政府勢必積極協助業者妥善因應，將透過各種輔助措施攜手合作，共同面對挑戰。
學者：調查結果若往不好方向發展，勢必削弱台灣出口動能
（中央社）台灣今年經濟成長率面臨「保1」挑戰，地緣政治風險更帶來不確定性，專家學者示警，中國對台灣的貿易壁壘調查結果最快10月12日出爐，已經對金融市場信心面產生影響，若往負面方向發展，可能影響實體經濟、拖累出口復甦動能。
中國商務部4月12日發布公告，就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等。調查應在2023年10月12日前結束，特殊情況下可延長至2024年1月12日，也就是台灣總統大選投票前一天。
眼見貿易壁壘調查結果可能近日出爐，台新銀行首席外匯策略師陳有忠認為，外資擴大賣超台股並出走，使得新台幣貶勢比其他亞幣更重，原因就是地緣政治緊張，加重台幣跌勢。
地緣政治風險升溫，不只打擊金融市場信心，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果中國貿易壁壘調查結果往不好的方向發展，也就是終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA），勢必削弱台灣出口動能；當明（2024）年全球需求回溫、各國景氣慢慢轉好，「我們會走得比別人更慢」。
吳大任分析，ECFA議題要與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）一起討論，RCEP去年生效之後，規劃10年內達成9成商品零關稅，初期對台灣影響還不是很深刻，未來廠商壓力會愈來愈大。
吳大任表示，台灣沒有參與RCEP，但至少與中國有ECFA，如果ECFA終止，對台灣低迷出口將是雪上加霜；部分產業也提到，一旦ECFA終止，可能提高在中國的生產比重，長遠來看，廠商若減少在台投資及生產，將削弱經濟成長動能。
吳大任補充，中國貿易壁壘調查像是懸在製造業廠商頭上的一把劍，帶來很大不確定性，但他推測，中國不會在總統大選之前有太激烈的舉動，否則可能影響選情；先階段還是審慎關注貿易壁壘調查的進展，總統大選過後，則看看兩岸緊張局勢是否改善，屆時或許事態發展會更明朗。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。