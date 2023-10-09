《好好吃飯》：雲吞麵在正餐之間
我們想讓你知道的是
一碗雲吞麵，四粒雲吞、九錢麵，匙羹放碗底，雲吞在中間，新鮮煮好的麵條蓋在頂。不見雲吞只見麵，因麵條易腍，泡久後會失了彈性口感，便以匙羹及雲吞把麵條墊高，以防湯水浸腍，這真是細心之極的擺放方式。
十多年前大家以討伐的姿態，攻擊大粒雲吞有失傳統後，坊間的雲吞好像真的變細了。雲吞和點心一樣，都是從廣州傳來香港的美食，那是南方精緻文化的代表，做得小巧才見真章，不為飽肚，純以半飽來解饞。
要追溯身世，雲吞是由北方傳到湖南，再去到廣州。二十年代的雲吞麵，都以豬肉為餡，開水作湯，粗糙廉價，是貧苦大眾的飽肚麵食。後來廣州不少麵家一改風格，做得精細，湯底用河蝦蝦籽加大地魚煮成，鮮蝦肉做雲吞餡料，分量細小而價錢貴，卻深得政商名流的愛戴，其中粵劇界人士尤其鍾愛，他們在演戲前後來一碗小的，作為小吃或宵夜，剛剛好的分量，最為適宜。
「細蓉」之名也由這時開始。有說是當時雲吞麵有分大碗和細碗，稱為「大用」 和「細用」，「細用」漸漸就說成「細蓉」。當然，亦有人解釋是從前雲吞有加魚蓉，或文人見麵如見芙蓉，因而得名。
無論如何，這款小巧的雲吞麵最後因政局不穩，而隨民眾走難來到香港，當時廣州雲吞麵大王麥煥池的兒子麥奀、徒弟和兄弟各人，在香港繼續開麵店，有些酒家也將雲吞麵寫入餐牌，令香港保留到極高質素的麵食。
他們做的雲吞麵，湯底續以大地魚、蝦籽為基礎，選用厚身的大地魚，燒香後煮湯，再加羅漢果調和平衡。麵條過去都是店家自己用大碌竹，以麵粉加鴨蛋打成，麵條爽韌有彈性。雲吞則以新鮮蝦配大地魚粉作餡，體積細，有長金魚尾，具層次口感。煮麵講經驗，麵條走鹼合道，麵只需燙二十秒左右，一熟便過冷水，落豬油上碗，爽度適中。
一碗雲吞麵，四粒雲吞、九錢麵，匙羹放碗底，雲吞在中間，新鮮煮好的麵條蓋在頂。不見雲吞只見麵，因麵條易腍，泡久後會失了彈性口感，便以匙羹及雲吞把麵條墊高，以防湯水浸腍，這真是細心之極的擺放方式。
講究的雲吞麵其實適宜細心品嚐，嚐湯的甘甜、麵的爽滑、雲吞的清鮮。一碗麵，該有多重享受。三數口吃完的麵條，就是勝在分量少，不會浸腍爽麵;雲吞不多，留有餘韻最令人回味。
今天我們的社會已發展良好，未至於捱餓，大概可繼續保留一碗小巧的雲吞麵，當是恆常小吃，或是歷史記錄。在正餐之間，在下午茶、宵夜，甚至早餐來一碗，跟魚蛋、燒賣一樣，純粹解饞，吃至半飽，腸胃不受壓，用味蕾享受那碗雲吞麵的精細感覺，畢竟它由一百多年前走來，經歷了很多變遷，走過漫漫長路，才會出現到我們面前，在香港落地生根。
書籍介紹
本文摘錄自《好好吃飯》，蜂鳥出版
簡介
認真咀嚼，自然會嚐出食物以外的一整個宇宙。
吃這回事，多少人認真把它看作正經事？
從傳統街市的豆腐花，到茶餐廳的奶茶菠蘿油，
食物牽繫人心的距離；
由十七世紀美洲的蔗糖生產，至航海時代的醃製鱈魚，
食物引證社會的變遷。
我們吃的是文化和歷史，果腹的是回憶與人情味。
即使嚐過世間的美食，也該要繼續欣賞簡單實在的東西。在努力向前跑時，仍要懂得在適當時候，回頭一看，因為還有人在原地，一直等待我們。
作者簡介
呂嘉俊
前《飲食男女》執行編輯。
字字研究所出版社和書店創辦人。
曾編寫《本土情味——香港百年飲食口述歷史》、《香港經典小食》等書籍。
不專心飲食者，試圖以歷史、哲學、經濟、政治分析飲食活動，大部分時間一無所獲。
Facebook：呂嘉俊——寫作練習
Instagram：lui_ka_chun
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
我們想讓你知道的是
隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
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【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/