「翡翠騎士」圓山大飯店快閃演出，並與台北愛樂合唱團再譜台日交流新篇章
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台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲今日向《中央社》記者表示，台北愛樂室內合唱團今年2月赴日本巡迴演出，例如東京都、群馬縣等，「聽聞高崎國際音樂協會說農大二高吹奏樂部非常厲害，且在當地享有盛名，我們就去拜訪他們。」古育仲回憶，2月當天交流過程，由農大二高吹奏樂部演奏日本曲目，合唱團演唱台灣的歌，校方還直播全程給其他在教室的全校師生欣賞，熱情令人印象深刻。
（中央社）日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部今（9）日上午於圓山大飯店前快閃演出，儘管天氣不佳，仍不減民眾熱情，還有來自日本的民眾組團在場外為學生們打氣。
農大二高吹奏樂部因一身翠綠色服裝擁有「翡翠騎士」別稱，繼昨（8）日下午於高雄公演後，他們今日上午在圓山大飯店前廣場演出，再度穿上正式表演制服亮相。開演前1小時就有民眾漸漸匯聚於廣場，足見「翡翠騎士」在台灣的高人氣。
「翡翠騎士」原預計演出曲目「寶島」與「桑切斯的孩子」（Children of Sanchez），因雨勢漸大，演出1首曲目後便結束快閃，即便如此，學生們在演出過程中仍熱情邀請觀眾拍手互動，觀眾也報以熱情掌聲。在學生移步回室內途中，還不斷吸引民眾拍照錄影，另有台灣民眾以日文向他們打招呼。
中華文化總會副秘書長黃竫蕙今日接受媒體聯訪表示，今日下午「翡翠騎士」在兩廳院前廣場也將參與國慶演出學生樂儀旗隊交流，學生們昨日結束高雄演出後，晚上即入住圓山大飯店。
總統蔡英文昨晚特別準備有鹹酥雞、豆干、雞皮等7道菜的餐盒給學生，讓學生們品嚐台味宵夜。黃竫蕙分享，文總日前赴日本拜訪學生，就有聽學生們「許願」想吃一些台灣美食，學生們昨天吃宵夜都很開心。
台北愛樂2月赴日種下「翡翠騎士」訪台契機，雙方今日以音樂會友
（中央社）日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部以「翡翠騎士」魅力席捲台灣，遠在今年2月，台北愛樂文教基金會就以樂音種下師生訪台契機，雙方今日以音樂會友，譜出台日交流新篇章。
台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲今日向《中央社》記者表示，台北愛樂室內合唱團今年2月赴日本巡迴演出，例如東京都、群馬縣等，「聽聞高崎國際音樂協會說農大二高吹奏樂部非常厲害，且在當地享有盛名，我們就去拜訪他們。」
古育仲回憶，2月當天交流過程，由農大二高吹奏樂部演奏日本曲目，合唱團演唱台灣的歌，校方還直播全程給其他在教室的全校師生欣賞，熱情令人印象深刻。得知中華文化總會希望邀請農大二高吹奏樂部為國慶表演，就由台北愛樂協助連繫當地高崎音樂協會，很高興台北愛樂能加入此次籌備過程。
繼2月後，農大二高吹奏樂部及台北愛樂室內合唱團今日於圓山大飯店再度以音樂會友，台北愛樂少年樂團也一同加入其中，台、日青少年相聚，對彼此格外感到新鮮好奇，在交流會結束後便自主交換聯絡方式，甚至玩起自拍。
交流會首先由台北愛樂少年樂團帶來指揮暨作曲家游家輔的「台灣狂響」，該曲目以台灣民謠融合藍調爵士、原住民古調為靈感創作，以音樂傳遞台灣多元豐富的人文風景，向「翡翠騎士」表達台灣歡迎之意。
「翡翠騎士」則帶來熱情洋溢的曲目「寶島」及「桑切斯的孩子」，管樂齊奏搭配劈腿、跳馬等高難度動作，氣勢磅礴。最終由台北愛樂室內合唱團攜手台北愛樂少年樂團演出「感恩的心」，向參與、籌備交流會的每人敬上謝意。
農大二高校長加藤秀隆表示，他要感謝學生們印證了「音樂無國界」這句話，交流會深深感動了他，此次農大二高能被邀請參與國慶演出，令學校增添光彩，也要感謝台北愛樂牽起的緣分，「今日交流讓我更確定透過年輕一代的你們，台日未來會更燦爛，希望台日友好能繼續發展下去。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。