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2023/10/09,
音樂

「翡翠騎士」圓山大飯店快閃演出，並與台北愛樂合唱團再譜台日交流新篇章

「翡翠騎士」圓山大飯店快閃演出，並與台北愛樂合唱團再譜台日交流新篇章
有「翡翠騎士」稱號的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，9日上午在台北圓山飯店戶外廣場演出，精彩表演獲得民眾掌聲。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲今日向《中央社》記者表示，台北愛樂室內合唱團今年2月赴日本巡迴演出，例如東京都、群馬縣等，「聽聞高崎國際音樂協會說農大二高吹奏樂部非常厲害，且在當地享有盛名，我們就去拜訪他們。」古育仲回憶，2月當天交流過程，由農大二高吹奏樂部演奏日本曲目，合唱團演唱台灣的歌，校方還直播全程給其他在教室的全校師生欣賞，熱情令人印象深刻。

（中央社）日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部今（9）日上午於圓山大飯店前快閃演出，儘管天氣不佳，仍不減民眾熱情，還有來自日本的民眾組團在場外為學生們打氣。

農大二高吹奏樂部因一身翠綠色服裝擁有「翡翠騎士」別稱，繼昨（8）日下午於高雄公演後，他們今日上午在圓山大飯店前廣場演出，再度穿上正式表演制服亮相。開演前1小時就有民眾漸漸匯聚於廣場，足見「翡翠騎士」在台灣的高人氣。

「翡翠騎士」原預計演出曲目「寶島」與「桑切斯的孩子」（Children of Sanchez），因雨勢漸大，演出1首曲目後便結束快閃，即便如此，學生們在演出過程中仍熱情邀請觀眾拍手互動，觀眾也報以熱情掌聲。在學生移步回室內途中，還不斷吸引民眾拍照錄影，另有台灣民眾以日文向他們打招呼。

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Photo Credit: 中央社
有「翡翠騎士」稱號的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，9日上午在台北圓山飯店戶外廣場快閃演出，動感活力的表演吸引眾人目光。

中華文化總會副秘書長黃竫蕙今日接受媒體聯訪表示，今日下午「翡翠騎士」在兩廳院前廣場也將參與國慶演出學生樂儀旗隊交流，學生們昨日結束高雄演出後，晚上即入住圓山大飯店。

總統蔡英文昨晚特別準備有鹹酥雞、豆干、雞皮等7道菜的餐盒給學生，讓學生們品嚐台味宵夜。黃竫蕙分享，文總日前赴日本拜訪學生，就有聽學生們「許願」想吃一些台灣美食，學生們昨天吃宵夜都很開心。

台北愛樂2月赴日種下「翡翠騎士」訪台契機，雙方今日以音樂會友

（中央社）日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部以「翡翠騎士」魅力席捲台灣，遠在今年2月，台北愛樂文教基金會就以樂音種下師生訪台契機，雙方今日以音樂會友，譜出台日交流新篇章。

台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲今日向《中央社》記者表示，台北愛樂室內合唱團今年2月赴日本巡迴演出，例如東京都、群馬縣等，「聽聞高崎國際音樂協會說農大二高吹奏樂部非常厲害，且在當地享有盛名，我們就去拜訪他們。」

古育仲回憶，2月當天交流過程，由農大二高吹奏樂部演奏日本曲目，合唱團演唱台灣的歌，校方還直播全程給其他在教室的全校師生欣賞，熱情令人印象深刻。得知中華文化總會希望邀請農大二高吹奏樂部為國慶表演，就由台北愛樂協助連繫當地高崎音樂協會，很高興台北愛樂能加入此次籌備過程。

繼2月後，農大二高吹奏樂部及台北愛樂室內合唱團今日於圓山大飯店再度以音樂會友，台北愛樂少年樂團也一同加入其中，台、日青少年相聚，對彼此格外感到新鮮好奇，在交流會結束後便自主交換聯絡方式，甚至玩起自拍。

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Photo Credit: 中央社
有「翡翠騎士」稱號的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，9日在台北圓山飯店與台北愛樂交流，以音樂會友。圖為日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部帶來精彩演出。

交流會首先由台北愛樂少年樂團帶來指揮暨作曲家游家輔的「台灣狂響」，該曲目以台灣民謠融合藍調爵士、原住民古調為靈感創作，以音樂傳遞台灣多元豐富的人文風景，向「翡翠騎士」表達台灣歡迎之意。

「翡翠騎士」則帶來熱情洋溢的曲目「寶島」及「桑切斯的孩子」，管樂齊奏搭配劈腿、跳馬等高難度動作，氣勢磅礴。最終由台北愛樂室內合唱團攜手台北愛樂少年樂團演出「感恩的心」，向參與、籌備交流會的每人敬上謝意。

農大二高校長加藤秀隆表示，他要感謝學生們印證了「音樂無國界」這句話，交流會深深感動了他，此次農大二高能被邀請參與國慶演出，令學校增添光彩，也要感謝台北愛樂牽起的緣分，「今日交流讓我更確定透過年輕一代的你們，台日未來會更燦爛，希望台日友好能繼續發展下去。」

新聞來源

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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