《好好吃飯》：世上只有兩種麵包店
我們想讓你知道的是
如果世上真的只有兩種麵包店，一種的出品是即焗新鮮出爐的，另一種就是後加工或翻熱的。我們見到太多屋邨麵包店結業，或者新開的連鎖店太難吃，再加上外來的麵包店愈來愈多，便開始投進外國麵包的懷抱：愛牛角包的牛油香，喜歡法包的外脆內煙韌。
意大利名導演費里尼是位美食家，他說過：「生命是魔法與麵包的組合，是幻想與現實的組合；電影是魔法，麵包是現實。」我們常常把麵包與愛情放在天秤上，麵包永遠站在「實際」與「現實」的一方，它好像不夠浪漫，只能當充飢的良伴。
事實真的如此嗎？明明我們都有這樣的經驗：小時候上學前，到學校附近的麵包店買一個熱辣辣的菠蘿包或雞尾包（極餓時還會加個蛋撻）。那時的麵包店是家庭式經營，老闆就是麵包師傅，一家人胼手胝足落力工作，凌晨開始在工場內搓酥皮，做麵包，這些麵包店沒用上新式全自動麵粉機，只靠一部古老的滾筒式儀器，搓麵糰時，仍要看當日的濕度和溫度，是頂着高溫還得密密幹的工作。
然後學生們就在上學途中嗅出麵包香，這些出爐麵包就像一個有機生命體，拿上手暖呼呼的，像會呼吸一樣。菠蘿包的皮面仍是香脆熱辣，雞尾包的餡料溫暖而甜膩，還有墨西哥包的香甜軟糯、煎蛋火腿包的豐盛、肉鬆包的甘香惹味、椰撻的絲絲甜味⋯⋯趕上學的日子，大家都會在學校門外急忙吃完那個出爐麵包，總有幾個同學在手忙腳亂吃腸仔包時，不小心掉了香腸，之後忍着眼淚半推半就吃完那個沒有餡料的麵包。
這些麵包都很實在，麵包店也平實得像一塊石頭，很多人都認為它們會經得起時間的考驗，讓一切定格於某時某地。但後來的故事我們都知道，街坊麵包店不再出現在屋邨，換來的是連鎖經營的店舖，門面光鮮了，麵包的種類日新月異，但卻再嗅不到麵包香氣。他們的麵包在中央工場處理，送到門市再簡單翻熱，麵包不懂呼吸，沒生命一樣，沉默如一個剛離世的病人。
如果世上真的只有兩種麵包店，一種的出品是即焗新鮮出爐的，另一種就是後加工或翻熱的。我們見到太多屋邨麵包店結業，或者新開的連鎖店太難吃，再加上外來的麵包店愈來愈多，便開始投進外國麵包的懷抱：愛牛角包的牛油香，喜歡法包的外脆內煙韌。
直至有天再嚐到剛出爐的菠蘿包雞尾包，麵包香氣連繫着記憶，連同多年前生活的畫面情景，一下子就浮現出來。當見到一家老派麵包店還如昨日安好，麵包店老闆跟從前一樣，還在搓麵糰等發酵，只是樣子看起來老了；如此情景，總會悔恨自己太過勢利，即使嚐過世間的美食，也該要繼續欣賞簡單實在的東西。在努力向前跑時，仍要懂得在適當時候，回頭一看，因為還有人在原地，一直等待我們。
街坊麵包店的存在，幾乎是用那種粗糙、簡單、日常、溫柔，以生活對抗分秒年月，用平淡忘掉時間，而且它確確實實的存活，定義了一個事實：有時世界沒變，變的只是我們。
書籍介紹
本文摘錄自《好好吃飯》，蜂鳥出版
簡介
認真咀嚼，自然會嚐出食物以外的一整個宇宙。
吃這回事，多少人認真把它看作正經事？
從傳統街市的豆腐花，到茶餐廳的奶茶菠蘿油，
食物牽繫人心的距離；
由十七世紀美洲的蔗糖生產，至航海時代的醃製鱈魚，
食物引證社會的變遷。
我們吃的是文化和歷史，果腹的是回憶與人情味。
即使嚐過世間的美食，也該要繼續欣賞簡單實在的東西。在努力向前跑時，仍要懂得在適當時候，回頭一看，因為還有人在原地，一直等待我們。
作者簡介
呂嘉俊
前《飲食男女》執行編輯。
字字研究所出版社和書店創辦人。
曾編寫《本土情味——香港百年飲食口述歷史》、《香港經典小食》等書籍。
不專心飲食者，試圖以歷史、哲學、經濟、政治分析飲食活動，大部分時間一無所獲。
Facebook：呂嘉俊——寫作練習
Instagram：lui_ka_chun
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。