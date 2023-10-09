《好好吃飯》：世上只有兩種麵包店

意大利名導演費里尼是位美食家，他說過：「生命是魔法與麵包的組合，是幻想與現實的組合；電影是魔法，麵包是現實。」我們常常把麵包與愛情放在天秤上，麵包永遠站在「實際」與「現實」的一方，它好像不夠浪漫，只能當充飢的良伴。

事實真的如此嗎？明明我們都有這樣的經驗：小時候上學前，到學校附近的麵包店買一個熱辣辣的菠蘿包或雞尾包（極餓時還會加個蛋撻）。那時的麵包店是家庭式經營，老闆就是麵包師傅，一家人胼手胝足落力工作，凌晨開始在工場內搓酥皮，做麵包，這些麵包店沒用上新式全自動麵粉機，只靠一部古老的滾筒式儀器，搓麵糰時，仍要看當日的濕度和溫度，是頂着高溫還得密密幹的工作。

然後學生們就在上學途中嗅出麵包香，這些出爐麵包就像一個有機生命體，拿上手暖呼呼的，像會呼吸一樣。菠蘿包的皮面仍是香脆熱辣，雞尾包的餡料溫暖而甜膩，還有墨西哥包的香甜軟糯、煎蛋火腿包的豐盛、肉鬆包的甘香惹味、椰撻的絲絲甜味⋯⋯趕上學的日子，大家都會在學校門外急忙吃完那個出爐麵包，總有幾個同學在手忙腳亂吃腸仔包時，不小心掉了香腸，之後忍着眼淚半推半就吃完那個沒有餡料的麵包。

圖片由作者提供／插圖：Kaman Cheng

這些麵包都很實在，麵包店也平實得像一塊石頭，很多人都認為它們會經得起時間的考驗，讓一切定格於某時某地。但後來的故事我們都知道，街坊麵包店不再出現在屋邨，換來的是連鎖經營的店舖，門面光鮮了，麵包的種類日新月異，但卻再嗅不到麵包香氣。他們的麵包在中央工場處理，送到門市再簡單翻熱，麵包不懂呼吸，沒生命一樣，沉默如一個剛離世的病人。

如果世上真的只有兩種麵包店，一種的出品是即焗新鮮出爐的，另一種就是後加工或翻熱的。我們見到太多屋邨麵包店結業，或者新開的連鎖店太難吃，再加上外來的麵包店愈來愈多，便開始投進外國麵包的懷抱：愛牛角包的牛油香，喜歡法包的外脆內煙韌。

圖片由作者提供／插圖：Kaman Cheng

直至有天再嚐到剛出爐的菠蘿包雞尾包，麵包香氣連繫着記憶，連同多年前生活的畫面情景，一下子就浮現出來。當見到一家老派麵包店還如昨日安好，麵包店老闆跟從前一樣，還在搓麵糰等發酵，只是樣子看起來老了；如此情景，總會悔恨自己太過勢利，即使嚐過世間的美食，也該要繼續欣賞簡單實在的東西。在努力向前跑時，仍要懂得在適當時候，回頭一看，因為還有人在原地，一直等待我們。

街坊麵包店的存在，幾乎是用那種粗糙、簡單、日常、溫柔，以生活對抗分秒年月，用平淡忘掉時間，而且它確確實實的存活，定義了一個事實：有時世界沒變，變的只是我們。

書籍介紹

本文摘錄自《好好吃飯》，蜂鳥出版

圖片來源：蜂鳥出版

簡介

認真咀嚼，自然會嚐出食物以外的一整個宇宙。

吃這回事，多少人認真把它看作正經事？

從傳統街市的豆腐花，到茶餐廳的奶茶菠蘿油，

食物牽繫人心的距離；

由十七世紀美洲的蔗糖生產，至航海時代的醃製鱈魚，

食物引證社會的變遷。

我們吃的是文化和歷史，果腹的是回憶與人情味。

即使嚐過世間的美食，也該要繼續欣賞簡單實在的東西。在努力向前跑時，仍要懂得在適當時候，回頭一看，因為還有人在原地，一直等待我們。

作者簡介

呂嘉俊

前《飲食男女》執行編輯。

字字研究所出版社和書店創辦人。

曾編寫《本土情味——香港百年飲食口述歷史》、《香港經典小食》等書籍。

不專心飲食者，試圖以歷史、哲學、經濟、政治分析飲食活動，大部分時間一無所獲。

Facebook：呂嘉俊——寫作練習

Instagram：lui_ka_chun

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin