《好好吃飯》：誰懂得品味咖啡的甜
我們想讓你知道的是
這位婆婆一身破落，執紙皮維生，大概身無長物，可她非常重視面前的咖啡和蛋撻。她會在咖啡中下兩茶匙糖，再灑一茶匙糖到蛋撻上，這個糖量會讓現代人和營養師緊皺眉頭，這杯咖啡在咖啡愛好者眼中也不會好喝到哪裏，味道質感粗糙之極，但她卻一口一口的細嚐咖啡的濃郁芳香，珍而重之的咀嚼蛋撻。
咖啡店遍地開花，咖啡迷隨便都可說出各種咖啡豆的特徵，由產地的天氣、海拔到處理手法，無論是日曬、水洗、半水洗、蜜處理，中間所產生的變化，以至各式花香、水果、堅果味的形容詞，咖啡迷和咖啡師都可如數家珍說出箇中分別，彷彿愈飲得仔細，愈能對咖啡有深切了解。
我們上咖啡店近乎成為一種儀式，看着咖啡師燒水磨豆，先嗅乾粉的味道，再用鼻子感受三次注水釋放出來的香味，然後理解咖啡師在咖啡重量、水量、時、溫度之間的控制，將完成品逐少逐少滑入喉頭，聯想出那細緻的果酸味或濃重的果仁香氣⸺若果幻想力豐富，只需一口咖啡，已可送你去到遙遠的非洲山區，仰望高原上的咖啡樹，掛滿火紅紅的果實。
這種體會，再加上對咖啡的認知和探研，當然有助理解咖啡原豆的味道，但當品嚐咖啡充斥着儀式感，它令我想起世上的另一種人，他們以身體需要體驗咖啡。
有段日子我常在深水埗尋找老店訪問，日子過得不容易，每天下午四時左右，便要躲到區內的華南冰室歇息，抄寫筆記。而我發現每日相同時間，都有一位拾荒婆婆準時到來，點一杯咖啡（有時是奶茶）加一件蛋撻。
這位婆婆一身破落，執紙皮維生，大概身無長物，可她非常重視面前的咖啡和蛋撻。她會在咖啡中下兩茶匙糖，再灑一茶匙糖到蛋撻上，這個糖量會讓現代人和營養師緊皺眉頭，這杯咖啡在咖啡愛好者眼中也不會好喝到哪裏，味道質感粗糙之極，但她卻一口一口的細嚐咖啡的濃郁芳香，珍而重之的咀嚼蛋撻。
冰室的環境非常嘈雜，街市中人七嘴八舌討論逸事，身邊不停有客人進進出出，侍應拿着食物穿梭於人群與卡位之間。婆婆幾乎無視外在世界，面前就只有蛋撻和咖啡的甜香，她大概忘了日月，專心享受安逸的一刻，然後掛上一臉滿足，從口袋裏數算着零錢付款。她真懂得欣賞咖啡嗎？她知道咖啡的來源嗎？她明白各種沖煮方法嗎？她有嚐出咖啡的真味嗎？還是她以咀嚼過程、愉快的表情，用真實生活告訴世人，一次豐富滿足的飲食體驗來自踏實幹活，無關知識和貧富，不論身份和地位，那是上帝給人類小小的喜悅。
婆婆離座了。外頭烈日當空，她就靠這短短的時間，用些微甜味，逃避人世的苦熱。她真懂得欣賞咖啡嗎？她知道咖啡的來源嗎？她明白各種沖煮方法嗎？她有嚐出咖啡的真味嗎？作為旁觀者，我只能胡亂猜測。
書籍介紹
本文摘錄自《好好吃飯》，蜂鳥出版
簡介
認真咀嚼，自然會嚐出食物以外的一整個宇宙。
吃這回事，多少人認真把它看作正經事？
從傳統街市的豆腐花，到茶餐廳的奶茶菠蘿油，
食物牽繫人心的距離；
由十七世紀美洲的蔗糖生產，至航海時代的醃製鱈魚，
食物引證社會的變遷。
我們吃的是文化和歷史，果腹的是回憶與人情味。
即使嚐過世間的美食，也該要繼續欣賞簡單實在的東西。在努力向前跑時，仍要懂得在適當時候，回頭一看，因為還有人在原地，一直等待我們。
作者簡介
呂嘉俊
前《飲食男女》執行編輯。
字字研究所出版社和書店創辦人。
曾編寫《本土情味——香港百年飲食口述歷史》、《香港經典小食》等書籍。
不專心飲食者，試圖以歷史、哲學、經濟、政治分析飲食活動，大部分時間一無所獲。
Facebook：呂嘉俊——寫作練習
Instagram：lui_ka_chun
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
我們想讓你知道的是
一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
- 生成式 AI
- 現代化應用開發
- 開發者專案管理
- 開發維運一體化
- 雲端安全與韌性
- 雲端設計原則及架構最佳實務
- 資料庫進階應用
為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
AWS Dev Day帶您掌握現代開發趨勢！參與就送多項精美好禮
一年一度專屬於開發者的年度盛會怎能錯過？不只能在現場與眾多技術同好互動交流，還能接觸知名企業的第一手轉型及開發經驗，甚至現場還配有 AWS 的專業技術團隊，提供與會者最即時的服務諮詢。相信不論是尋求突破、創新的執行長、技術長、技術主管，還是期待自我賦能、增廣見聞的解決方案架構師、工程師等開發者，都能在各式議程中找到經驗參考或解決方案。除此之外，只要報名並出席活動，還有機會帶走防風傘、毛氈收納包等活動好禮！有得學、有得拿，不要猶豫了，立即點此報名吧！
AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。