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2023/10/09,
生活

《好好吃飯》：誰懂得品味咖啡的甜

《好好吃飯》：誰懂得品味咖啡的甜
圖片由作者提供／插圖：Kaman Cheng

我們想讓你知道的是

這位婆婆一身破落，執紙皮維生，大概身無長物，可她非常重視面前的咖啡和蛋撻。她會在咖啡中下兩茶匙糖，再灑一茶匙糖到蛋撻上，這個糖量會讓現代人和營養師緊皺眉頭，這杯咖啡在咖啡愛好者眼中也不會好喝到哪裏，味道質感粗糙之極，但她卻一口一口的細嚐咖啡的濃郁芳香，珍而重之的咀嚼蛋撻。

咖啡店遍地開花，咖啡迷隨便都可說出各種咖啡豆的特徵，由產地的天氣、海拔到處理手法，無論是日曬、水洗、半水洗、蜜處理，中間所產生的變化，以至各式花香、水果、堅果味的形容詞，咖啡迷和咖啡師都可如數家珍說出箇中分別，彷彿愈飲得仔細，愈能對咖啡有深切了解。

我們上咖啡店近乎成為一種儀式，看着咖啡師燒水磨豆，先嗅乾粉的味道，再用鼻子感受三次注水釋放出來的香味，然後理解咖啡師在咖啡重量、水量、時、溫度之間的控制，將完成品逐少逐少滑入喉頭，聯想出那細緻的果酸味或濃重的果仁香氣⸺若果幻想力豐富，只需一口咖啡，已可送你去到遙遠的非洲山區，仰望高原上的咖啡樹，掛滿火紅紅的果實。

這種體會，再加上對咖啡的認知和探研，當然有助理解咖啡原豆的味道，但當品嚐咖啡充斥着儀式感，它令我想起世上的另一種人，他們以身體需要體驗咖啡。

有段日子我常在深水埗尋找老店訪問，日子過得不容易，每天下午四時左右，便要躲到區內的華南冰室歇息，抄寫筆記。而我發現每日相同時間，都有一位拾荒婆婆準時到來，點一杯咖啡（有時是奶茶）加一件蛋撻。

這位婆婆一身破落，執紙皮維生，大概身無長物，可她非常重視面前的咖啡和蛋撻。她會在咖啡中下兩茶匙糖，再灑一茶匙糖到蛋撻上，這個糖量會讓現代人和營養師緊皺眉頭，這杯咖啡在咖啡愛好者眼中也不會好喝到哪裏，味道質感粗糙之極，但她卻一口一口的細嚐咖啡的濃郁芳香，珍而重之的咀嚼蛋撻。

冰室的環境非常嘈雜，街市中人七嘴八舌討論逸事，身邊不停有客人進進出出，侍應拿着食物穿梭於人群與卡位之間。婆婆幾乎無視外在世界，面前就只有蛋撻和咖啡的甜香，她大概忘了日月，專心享受安逸的一刻，然後掛上一臉滿足，從口袋裏數算着零錢付款。她真懂得欣賞咖啡嗎？她知道咖啡的來源嗎？她明白各種沖煮方法嗎？她有嚐出咖啡的真味嗎？還是她以咀嚼過程、愉快的表情，用真實生活告訴世人，一次豐富滿足的飲食體驗來自踏實幹活，無關知識和貧富，不論身份和地位，那是上帝給人類小小的喜悅。

婆婆離座了。外頭烈日當空，她就靠這短短的時間，用些微甜味，逃避人世的苦熱。她真懂得欣賞咖啡嗎？她知道咖啡的來源嗎？她明白各種沖煮方法嗎？她有嚐出咖啡的真味嗎？作為旁觀者，我只能胡亂猜測。

書籍介紹

本文摘錄自《好好吃飯》，蜂鳥出版

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圖片來源：蜂鳥出版

簡介

認真咀嚼，自然會嚐出食物以外的一整個宇宙。

吃這回事，多少人認真把它看作正經事？

從傳統街市的豆腐花，到茶餐廳的奶茶菠蘿油，
食物牽繫人心的距離；
由十七世紀美洲的蔗糖生產，至航海時代的醃製鱈魚，
食物引證社會的變遷。

我們吃的是文化和歷史，果腹的是回憶與人情味。

即使嚐過世間的美食，也該要繼續欣賞簡單實在的東西。在努力向前跑時，仍要懂得在適當時候，回頭一看，因為還有人在原地，一直等待我們。

作者簡介

呂嘉俊
前《飲食男女》執行編輯。
字字研究所出版社和書店創辦人。
曾編寫《本土情味——香港百年飲食口述歷史》、《香港經典小食》等書籍。
不專心飲食者，試圖以歷史、哲學、經濟、政治分析飲食活動，大部分時間一無所獲。

Facebook：呂嘉俊——寫作練習
Instagram：lui_ka_chun

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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