台積電法說會10/19登場：AI晶片供需和封裝技術CoWoS產能進展，勢必成為市場關注焦點
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台積電先前預期，今年美元營收將減少10%。法人推估，台積電第4季美元營收可望較第3季再成長，並登上今年營運高峰。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，台積電對明（2024）年營運展望，包括訂單承接狀況，以及對全球半導體產業增長力道預估，將是市場研判明年產業景氣的重要指標。
（中央社）台積電法人說明會將於10月19日登場，市場關注3大重點，包括產業景氣看法、海外布局和美中科技戰延燒的影響。
人工智慧（AI）需求強勁，加上蘋果（Apple）A17 Pro處理器訂單挹注，台積電3奈米製程出貨強勁，推升第3季營收攀高。在新台幣走貶加持下，台積電第3季營收達新台幣5467.33億元，季增13.7%，增幅超越美元營收成長目標。
台積電原先預估，第3季營收約167億至175億美元，較第2季增加6.5%至11.6%，假設匯率為1美元兌新台幣30.8元。
台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，台積電這次法說會首要重點是產業景氣看法。在終端需求持續低迷不振下，當前景氣依然混沌不明，其中，先進製程能見度較高，成熟製程負面訊息相對較多，台積電釋出各應用領域需求和庫存變化狀況備受矚目。
台積電先前預期，今年美元營收將減少10%。法人推估，台積電第4季美元營收可望較第3季再成長，並登上今年營運高峰。劉佩真說，台積電對明（2024）年營運展望，包括訂單承接狀況，以及對全球半導體產業增長力道預估，將是市場研判明年產業景氣的重要指標。
因半導體庫存調整時間拉長，法人預期，台積電可能調降明年資本支出，延後部分海外產能擴張，針對產能進行重新配置。台積電明年資本支出計畫備受關注。
劉佩真指出，台積電全球投資進程是法說會另一重點，目前日本熊本廠進展相對順利，原訂明年底前量產，外界關心時程是否提前。
反觀台積電美國亞利桑那州廠建廠時程延遲，4奈米量產時間自原訂的2024年底，延至2025年，外界關心美國廠建廠進度、人員招募和文化融合等問題。
台積電8月決定與羅伯特博世（Robert Bosch GmbH）、英飛凌（Infineon Technologies AG）和恩智浦（NXP Semiconductors N.V.），於德國德勒斯登合資設廠，目標於2024年下半年建廠，2027年底開始生產。台積電是否針對德國廠進一步提出說明備受關注。
劉佩真表示，美中科技戰持續延燒，美國可能擴大對中國進行管制，台積電等台灣廠商是否會受到衝擊，又如何因應，也是法說會的重點。
台積電先進封裝成焦點，台廠卡位CoWoS
（中央社）晶圓代工龍頭台積電將於19日舉行法人說明會，人工智慧晶片持續缺貨帶動先進封裝需求，台積電在CoWoS擴產進展，勢必成為關注焦點。法人評估，台積電占有大部分CoWoS產能訂單，不過日月光投控、艾克爾、聯電等，也卡位CoWoS封裝製造。
AI晶片持續供不應求，由於AI晶片大廠輝達（Nvidia）和超微（AMD）多在台積電下單、且一併採用台積電CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）封裝技術，台積電19日的法說會，AI晶片供需和CoWoS產能進展，勢必成為市場關注焦點。
台積電董事長劉德音在9月上旬指出，AI晶片缺貨，是因為CoWoS產能短缺，主要是需求暴增3倍，短期內無法100%滿足客戶，不過他認為是短期現象。
美系外資法人分析，半導體繪圖晶片（GPU）技術革新，帶動人工智慧應用遍地開花，若要加速AI晶片效能，需搭配高頻寬記憶體（HBM）並降低功耗，先進封裝扮演關鍵角色，其中將GPU和HBM整合在晶圓、再放在載板上的CoWoS技術，是目前有效提升AI晶片效能的2.5D先進封裝方式。
觀察相關供應鏈，外資和本土投顧法人指出，台積電占有大部分CoWoS產能訂單，台積電擴大CoWoS產能動向，攸關AI晶片供貨進展。至於後段專業封測代工廠日月光投控和艾克爾（Amkor），在CoWoS的WoS製程占有一席之地；晶圓代工廠聯電切入CoWoS的CoW製程矽穿孔中介層（TSV Interposer）製造。
台積電在7月下旬法說會指出，CoWoS產能將擴增1倍，供不應求狀況要到2024年底緩解。台積電CoWoS晶圓新廠落腳竹科銅鑼園區，經濟部在7月下旬表示，預計2026年底完成建廠，規劃2027年第2季或第3季量產。
觀察台積電CoWoS擴產進度，美系外資法人分析，去（2022）年台積電CoWoS先進封裝月產能約1萬片，獨占CoWoS封裝市場，預估今年底CoWoS封裝月產能可提升至1.1萬片至1.2萬片，最快明年第2季台積電CoWoS封裝月產能可提升至2.2萬片至2.5萬片，明年下半年月產能3萬片目標可期。
本土投顧法人評估，明年上半年台積電CoWoS月產能可到2萬片，下半年月產能上看3.3萬片。
在台積電以外CoWoS產能進度，美系外資法人評估，聯電今年底CoWoS矽中介層月產能可到3000片，明年將倍增至6000片，艾克爾擴產進度也類似。
觀察客戶端，外資分析，輝達仍是台積電CoWoS封裝產能最大客戶，其他主要客戶包括博通（Broadcom）、超微和旗下賽靈思（Xilinx）、亞馬遜（Amazon）和世芯-KY、邁威爾（Marvell）、創意電子等。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。