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2023/10/09,
醫療

公費流感疫苗至10/7已接種110萬劑，基層醫師憂「民眾避打高端」恐排擠幼童接種

公費流感疫苗至10/7已接種110萬劑，基層醫師憂「民眾避打高端」恐排擠幼童接種
112年度公費流感疫苗2日起開打，高雄市衛生局在社會局長青綜合服務中心舉辦「注您幸福」記者會，現場替長者施打疫苗，也呼籲高風險群盡快接種。｜Photo Credit: 高雄市衛生局提供 via 中央社

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「不是要為特定疫苗廠商講話」，基層醫療協會理事長林應然指出，因4廠牌中僅賽諾菲和東洋可以提供6個月以上、3歲以下孩童接種，過往多數診所都會先安排3歲以上接種其他廠牌，以確保孩童有足夠疫苗可打；但遇今年民眾選廠牌情況，為避免困擾，不少診所都把高端冰在冰箱不用，憂心長期下來恐會造成排擠效應。

（中央社）今年公費流感疫苗10月2日開打，疾管署昨（8）日表示，截至7日已接種110萬劑，比去（2022）年同期多逾10萬劑；上週疫情仍有微幅上升趨勢，疫苗接種2週後才有保護力，提醒民眾盡快接種。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧告訴《中央社》記者，流感疫苗7日單日接種數為10萬7820劑，截至7日，共計接種110萬4214劑。去年同期累計接種數為99萬6531劑，今年累計較去年增加10萬7683劑。

對於疫情變化，曾淑慧說，過往流感疫情多是從11月才開始上升較快，因此10月開始打公費疫苗；觀察類流感急門診人次，上週比前1週仍有微幅上升趨勢，雖然預估公費疫苗開打後疫情會稍微趨緩，但疫苗接種要2週以後才會有保護力，呼籲符合資格者盡快接種疫苗。

疾管署3日表示，類流感病例已經連續6週上升，而且近3週上呼吸道感染群聚通報件數仍高。

公費流感疫苗第1階段2日開打，疾管署今年向4家得標廠商採購公費流感疫苗共698萬6900劑，其中國光349萬3450劑、占50%，賽諾菲192萬1400劑、占27.5%，台灣東洋86萬4630劑、占12.4%，高端70萬7420劑、占10.1%。

高端公司今年首度加入公費流感疫苗行列，部分家長因對廠牌有疑慮，希望校園接種能選擇廠牌，包括台北、基隆、新北、新竹、苗栗等縣市允諾揭示廠牌供民眾選擇，其中台北市長蔣萬安更指示增購非高端廠牌。衛福部長薛瑞元7日表示，尊重部分縣市宣布高端不會進校園，但若扣住疫苗沒有分配下去「這樣不好」。

民眾挑選流感疫苗廠牌，基層醫師憂心長期恐形成排擠效應

（中央社）公費流感疫苗2日開打，卻傳有民眾拒打高湍。基層醫師說，有幼教老師得知打到高端後哭很久，顯示謠言嚴重，也憂心會加速賽諾菲、東洋疫苗消耗，排擠3歲以下幼童接種。

今年公費流感疫苗10月2日開打，除了國光（佔採購比例50%）、賽諾菲（佔採購比例27.5%）、東洋（12.4%）廠牌以外，今年高端公司（佔採購比例10.1%）首次加入公費流感疫苗行列。

基層醫療協會理事長林應然今（9）日告訴《中央社》記者，因近期有流感疫情，所以疫苗打氣明顯比去年、前（2021）年好，不過推測是受先前COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗爭議影響，卻出現有民眾拒打高端疫苗。

林應然說，自己就遇到有年輕幼教老師，得知自己打到高端疫苗後在診所哭了10幾分鐘，不管怎麼解釋、說明高端流感疫苗保護效果，也提供衛教文章，還是一直哭；也有醫療院所員工設接種站，卻有里長一來就表明不打高端，顯示謠言情況非常嚴重，也讓一線人員很困擾。

對於高端疫苗，林應然說明，高端流感疫苗是引進韓國大廠GC Biopharma的原液填裝，不僅通過台灣三期臨床試驗，也取得WHO（世界衛生組織）資格認證，防護效果不亞於他牌。而部分縣市卻喊出高端疫苗不進校園、甚至要添購非高端流感疫苗，「這樣不就是在肯定謠言嗎？」

「不是要為特定疫苗廠商講話」，林應然指出，因4廠牌中僅賽諾菲和東洋可以提供6個月以上、3歲以下孩童接種，過往多數診所都會先安排3歲以上接種其他廠牌，以確保孩童有足夠疫苗可打；但遇今年民眾選廠牌情況，為避免困擾，不少診所都把高端冰在冰箱不用，憂心長期下來恐會造成排擠效應。

對於高端疫苗保護力，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎2日在記者會指出，高端流感疫苗在台進行第三期臨床試驗，結果顯示抗體表現和不良反應發生率，都與他牌疫苗表現沒有差別，「有些說法是空穴來風」。

衛生福利部疾病管制署疾管署新聞稿說明，今年採購的4價流感疫苗，是經食品藥物管理署針對製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果進行嚴謹審查，且亦完成第三期臨床試驗，相關試驗報告經食藥署審查通過，確認品質、安全及有效性後始核發藥品許可證及上市。

疾管署指出，流感疫苗在國內外已有數十年使用經驗，國內上市的流感疫苗不論廠牌，在保護力與不良反應發生率上均無差異。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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