美報告稱中國借助俄部分技術取得核武潛艦進展，未來恐更難偵測追蹤
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美國國防部去（2022）年11月表示，中國海軍定期以較舊的094型潛艦從海南島出發，在南海執行全副武裝的核子嚇阻巡邏任務，類似美國、英國、俄羅斯和法國多年來執行的巡邏行動。研究指出，096型潛艦的匿蹤功能、感應器和武力將可媲美俄羅斯最先進的潛艦，其能力大幅提升將對美國和印太地區的盟友造成「深遠」影響。
（中央社）隨著中國開始製造新一代核武潛艦，一場潛艦軍備競賽正趨於激烈，預料將首度對美國和盟國加緊追蹤這些潛艦的行動構成挑戰。
分析師和區域防務專員認為，愈來愈多證據顯示，中國借助俄羅斯的部分技術，在無聲方面取得突破，正準備在2030年之前開始運作096型彈道飛彈核潛艦。
今年5月，美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）會議討論了一份研究，內容預估未來會更難追蹤中國的新船艦；這項研究隨後於8月由學院附設的中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）發表。7名分析師和3名駐亞洲軍事專員認為這個結論很可信。
退役潛艦人員、海軍技術情報分析師卡爾森（Christopher Carlson）是研究員之一。他說：「096型潛艦會變成一場夢魘……會非常、非常難偵測。」
追蹤中國核動力潛艦和核武彈道飛彈潛艦的低調行動，是美國海軍和其他軍種在整個印度太平洋地區強化部署和應變計畫的主要動力，在096型潛艦開始服役之後，預料這類追蹤行動會更密集。
美國國防部去（2022）年11月表示，中國海軍定期以較舊的094型潛艦從海南島出發，在南海執行全副武裝的核子嚇阻巡邏任務，類似美國、英國、俄羅斯和法國多年來執行的巡邏行動。
094型潛艦搭載中國最先進的「巨浪-3型」潛射彈道飛彈，但一般認為，這款潛艦的聲響相對較大，是個致命傷。
研究指出，096型潛艦的匿蹤功能、感應器和武力將可媲美俄羅斯最先進的潛艦，其能力大幅提升將對美國和印太地區的盟友造成「深遠」影響。
研究內容部分引據中國軍方期刊、中國人民解放軍高階官員的內部演說和專利資料，描繪了中國海軍逾50年來的核潛艦發展過程。
其中包含去年11月在中國葫蘆島造船廠拍攝的衛星影像，畫面顯示有一艘大型潛艦的耐壓船體正在加工。美國國防部就中國軍事發表的年度報告曾提到096型潛艦可能會在2030年之前投入運作，這些衛星影像顯示建造進展符合估計時程。 研究內容還細數中方可能在特定領域取得的突破，例如泵噴射推進力，以及根據俄羅斯技術的「模仿創新」發展的內部靜音裝置。
俄羅斯國防部和中國國防部均未回覆《路透社》提問。
096型潛艦的體積可能會比094型大很多，以便像俄式設計那樣，在內部的複雜橡膠支架上組裝一個「筏」，用來抑制發動機噪音和其他聲響。
卡爾森告訴《路透社》，他不認為中國獲得了俄羅斯的最新技術，但中方打造出來的潛艦，匿蹤性能將足以媲美改良後的俄國阿古拉級（Akula）潛艦，而美方已經不易發現並追蹤改良後的阿古拉級潛艦。
卡爾森還說，他認為中國戰略人員會利用近期在南海強化的據點，把彈道飛彈核潛艦放在海岸附近的「堡壘」內。
分析師和軍事專員說，各國逐漸開始聯合追蹤中國潛艦，日本、印度軍方正在協助美國、澳洲和英國。反潛作戰演習愈來愈頻繁，東南亞和印度洋也部署更多P-8「海神式」（P-8 Poseidon）巡邏機，美國、日本、印度、韓國、澳洲、英國和紐西蘭都有這種先進飛機，可利用聲納浮標和掃描海面等技術來搜索潛艦。
《路透社》上月報導，美國也正針對最高機密的海底監視網絡進行1950年代以來最大規模的改革，以對抗中國日漸擴大的影響力。
俄羅斯軍事專家卡辛（Vasily Kashin）說，中國有可能取得了研究報告所描述的突破。
不過他說，中國或許藉由改造俄羅斯設計並透過刺探情報等其他方式有了進步，但不太可能得到最新一代的俄羅斯系統。
卡辛還說：「中國在海軍方面不與俄羅斯為敵……這對我們來說不是問題，而是美國的問題。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
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本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
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IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。