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2023/10/10,
政治

直擊112年國慶酒會菜單：總統蔡英文讚「香菜冰淇淋」成焦點、諾魯總統獨鍾兩款特色油飯

直擊112年國慶酒會菜單：總統蔡英文讚「香菜冰淇淋」成焦點、諾魯總統獨鍾兩款特色油飯
總統蔡英文（左）與諾魯總統昆洛斯（右）出席國慶酒會。Photo Credit: 關鍵評論網Abby Huang 攝

我們想讓你知道的是

主攤位為義式冰淇淋「山風藍」。創辦人趙韻嵐表示，因為知道蔡總統喜歡香菜，今天特別準備了用香菜做成的義式冰淇淋（Gelato）。趙韻嵐說，「用香菜做成冰淇淋，聽起來好像很奇怪，但若撒上花生粉 ，吃起來就像台灣的傳統小吃潤餅，不只不突兀，更能感受到香菜的優雅風味。」

慶祝雙十國慶，我國今（10）日於台北賓館舉行國慶酒會，各國貴賓齊聚一堂。今年主攤位為來自彰化鹿港的義式冰淇淋「山風藍」與高雄的餐車「頑固油飯」，山風藍特製的香菜冰淇淋成為全場焦點，而友邦諾魯總統則獨鍾我國油飯，連續吃了兩碗。

今年是疫情後第二次舉辦國慶酒會，下午5時許，行政院長陳建仁陪同聖文森總督朵根（Dame Susan Dilys Dougan）率先進入會場，副總統賴清德與聖克里斯多福總督萊柏（Dame Marcella Althea Liburd）隨後，蔡英文總統則陪同諾魯總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）壓軸進場。

美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Springer Oudkirk）、荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）、德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）、法國在台協會代表巴黎思（Franck Paris）、印度在台協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）等50國代表也都與會。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

台灣在地食材入菜，凸顯台灣特色並呼籲關注氣候變遷

高雄鹽埕起家的油飯餐車「頑固油飯」，這次推出島嶼海味油飯和威士忌鴨賞油飯。餐車創辦人盧羿妤表示，先生林家豪來自宜蘭南方澳，特將海鮮乾貨融入油飯，做出具地方風味的海味油飯。這次獲外交部邀約，也特別推出威士忌鴨賞油飯，使用金車葛瑪蘭威士忌和宜蘭鴨賞，希望藉傳統油飯料理結合新世代對家鄉的回憶，並推廣給國際重要貴賓。

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Photo Credit: 關鍵評碖網Abby Huang 攝
來自高雄鹽埕的「頑固油飯」獲邀在國慶酒會。

另一家主攤位為義式冰淇淋「山風藍」。創辦人趙韻嵐表示，因為知道蔡總統喜歡香菜，今天特別準備用香菜製作的義式冰淇淋（Gelato）。趙韻嵐說，「用香菜做成冰淇淋，聽起來好像很奇怪，但若撒上花生粉 ，吃起來就像台灣的傳統小吃潤餅，不只不突兀，更能感受到香菜的優雅風味。」

此外，因應重要貴賓諾魯總統昆洛斯到來，考量諾魯正面臨海平面上升危機，「山風藍」也特別準備「愛地球」冰淇淋，藍色的部分是使用蝶豆花，加入海鹽，象徵著海洋；綠色則使用抹茶 ，象徵著森林。利用冰淇淋快速融化的特點，提醒賓客關注全球暖化的問題，諾魯跟台灣都是海島國家，想必能感同身受。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang
來自彰化鹿港的山風藍，將台灣在地食材做成義式冰淇淋。

蔡英文在品嚐香菜冰淇淋後，豎起大拇指，表示「有春捲的味道」；諾魯總統則非常喜歡頑固油飯，兩種口味都有品嚐。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
總統蔡英文與諾魯總統昆洛斯以油飯「乾杯」。

現場也有來自新竹的精釀啤酒「水鹿精釀」，帶來榮獲美國世界啤酒大賽（World Beer Awards）金牌的「野豬咖啡牛奶波特啤酒」與銀牌的「水鹿經典淡艾爾」。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

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核稿編輯：邱宜君


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