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TNL+ 2023/10/10,
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阿富汗強震逾2500死，塔利班尋求外界援助、聯合國撥款500萬美元作為救災基金

阿富汗強震逾2500死，塔利班尋求外界援助、聯合國撥款500萬美元作為救災基金
Photo Credit: GettyImages

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世界衛生組織（以下簡稱WHO）則估計，光在赫拉特省就至少有12個村莊、600多棟房屋被完全摧毀或部分損壞，約有4200人遭到波及。一位赫拉特的居民稱：「我和我的家人在公園待到凌晨5點，由於擔心再次發生地震，數千人跟我們一樣選擇在戶外過夜，這就像一場惡夢。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

阿富汗西部地區於2023年10月7日發生規模6.3強震，此次災害被視為阿富汗20年來最致命的地震，估計超過2500人喪命、1萬多人受傷，且傷亡人數仍在攀升中。

美國地質調查局（USGS）表示，該起地震的震央位於阿富汗西部大城赫拉特（Herat）西北方約25英里（約40公里）處，在主震結束後又發生3次規模介於5.5至6.3的強烈餘震及其他規模較小的地震，鄰近的法拉省（Farah）與巴德吉斯省（Badghis）也同樣受強震波及。

塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）在接受卡達《半島電視台》（Aljazeera）訪問時指出，當前仍有許多在地居民因地震失蹤，雖然各界的救援行動已經陸續展開，但赫拉特等受災地區仍亟需帳篷、食品以及醫療設備。夏亨也呼籲當地的商界人士及國際非政府組織，能共同為救災盡一份心力。

土耳其國營新聞台《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）闡明，由於阿富汗地處歐亞板塊（Eurasian Plate）和印度板塊（Indian Plate）交界處，因此地震活動頻繁，特別是處在兩板塊交匯點的興都庫什山脈（Hindu Kush）更首當其衝，鄰近該山脈的帕克蒂卡省（Paktika）便曾在2022年6月遭規模5.9強震衝擊，造成該省份約1000多人死亡，數萬人無家可歸。

此次地震造成的傷害有多嚴重？

阿富汗紅新月會（Afghan Red Crescent Society）強調，赫拉特省的古里安（Ghorian）及津達揚（Zinda Jan）地區約有12個行政區的建築物遭夷為平地，這些區域約有190萬人口居住。

首都喀布爾（Kabul）警政機關發言人扎德蘭（Khalid Zadran），以及阿富汗國家災害管理局（ANDMA）發言人薩耶克（Mullah Janan Saiq）皆表示，該地震對於赫拉特省及巴德吉斯省帶來嚴重破壞，死亡人數恐超過當前估算的2500人，且地震已導致至少1300多棟房舍部分或全部損毀。

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