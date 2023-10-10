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2023/10/10,
生活

台中國慶煙火加重收假車潮，哪些路段必塞？改走哪些路比較快？高公局最新建議

台中國慶煙火加重收假車潮，哪些路段必塞？改走哪些路比較快？高公局最新建議
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

今年國慶煙火預計從晚上8時開始在台中施放，地點在靠近大雅交流道的中央公園，因此國1南屯到后里路段可能從下午2時雍塞到晚上9、10時。高公局也預估下午國1台中市區路段容易壅塞，建議只是要路過台中、沒有要看煙火的民眾改走國3或台61線，尤其避開國1大雅交流道。

今（10）日是國慶連假收假日，國道5號早上已出現返家車潮，中部地區則因國慶煙火在台中施放，高速公路局（高公局）預估靠近大雅交流道的路段會一路從下午塞車到晚上10時。針對只是路過台中、沒有要看煙火的民眾，高公局建議可改走國道3號或台61線。至於南區，高公局預估今日不會有大範圍壅塞，僅國道10號左營段可能出現。

高速公路局官方臉書粉專「高速小飛力」今透過直播，由國道路況預報員張耿宗說明路況。截至上午10時為止，各區路況正常，唯國道5號北上雪隧內車速下降，有時低於60公里。今日主要車流以北上為主，國道1號北部地區苗栗到湖口路段、國3北向關西到大溪可能會從下午2時開始壅塞到晚上7、8點，國5則大概會從早上9時持續到晚上7時。

張耿宗指出，今日中部地區北上壅塞路段會比較多，包含國3苑裡到香山、國道4號潭子系統到豐勢，國道6號舊正到霧峰系統。另外國1北向西螺到埔鹽、國3竹山到中興、草屯到霧峰，大概都會從中午過後壅塞到傍晚。

張耿宗提醒，今年國慶煙火預計從晚上8時開始在台中施放，地點在靠近大雅交流道的中央公園，國1南屯到后里路段可能從下午2時雍塞到晚上9、10時。

高公局也預估，下午國1台中市區路段容易壅塞，針對只是路過台中、沒有要看煙火的民眾，建議可改走國3或台61線，尤其避開國1大雅交流道。如果要前往煙火會場，建議北上民眾提早從台中交流道下，南下民眾則可從台中系統改道國4或台74線，抵達停車場後改乘接駁車。

張耿宗提醒，今日是北向尖峰日，南區民眾北上可於9時前出發，中部民眾12時前出發並應儘量提早，因為國5在12時前就會開始壅塞。如果無法避開壅塞時段，建議改走替代道路，國1、國3可改走台61，南投到台中可改走台63，霧峰到台中改走台74跟國4，宜蘭往台北可走台9線。

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核稿編輯：邱宜君


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