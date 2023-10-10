台中國慶煙火加重收假車潮，哪些路段必塞？改走哪些路比較快？高公局最新建議
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今年國慶煙火預計從晚上8時開始在台中施放，地點在靠近大雅交流道的中央公園，因此國1南屯到后里路段可能從下午2時雍塞到晚上9、10時。高公局也預估下午國1台中市區路段容易壅塞，建議只是要路過台中、沒有要看煙火的民眾改走國3或台61線，尤其避開國1大雅交流道。
今（10）日是國慶連假收假日，國道5號早上已出現返家車潮，中部地區則因國慶煙火在台中施放，高速公路局（高公局）預估靠近大雅交流道的路段會一路從下午塞車到晚上10時。針對只是路過台中、沒有要看煙火的民眾，高公局建議可改走國道3號或台61線。至於南區，高公局預估今日不會有大範圍壅塞，僅國道10號左營段可能出現。
高速公路局官方臉書粉專「高速小飛力」今透過直播，由國道路況預報員張耿宗說明路況。截至上午10時為止，各區路況正常，唯國道5號北上雪隧內車速下降，有時低於60公里。今日主要車流以北上為主，國道1號北部地區苗栗到湖口路段、國3北向關西到大溪可能會從下午2時開始壅塞到晚上7、8點，國5則大概會從早上9時持續到晚上7時。
張耿宗指出，今日中部地區北上壅塞路段會比較多，包含國3苑裡到香山、國道4號潭子系統到豐勢，國道6號舊正到霧峰系統。另外國1北向西螺到埔鹽、國3竹山到中興、草屯到霧峰，大概都會從中午過後壅塞到傍晚。
張耿宗提醒，今年國慶煙火預計從晚上8時開始在台中施放，地點在靠近大雅交流道的中央公園，國1南屯到后里路段可能從下午2時雍塞到晚上9、10時。
高公局也預估，下午國1台中市區路段容易壅塞，針對只是路過台中、沒有要看煙火的民眾，建議可改走國3或台61線，尤其避開國1大雅交流道。如果要前往煙火會場，建議北上民眾提早從台中交流道下，南下民眾則可從台中系統改道國4或台74線，抵達停車場後改乘接駁車。
張耿宗提醒，今日是北向尖峰日，南區民眾北上可於9時前出發，中部民眾12時前出發並應儘量提早，因為國5在12時前就會開始壅塞。如果無法避開壅塞時段，建議改走替代道路，國1、國3可改走台61，南投到台中可改走台63，霧峰到台中改走台74跟國4，宜蘭往台北可走台9線。
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核稿編輯：邱宜君
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。