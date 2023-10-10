總統蔡英文國慶演說：台灣已是世界的台灣，自信沉穩面對中國
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總統蔡英文認為，台灣已經證明了，無論在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，都是最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴；國際支持力量，也來到前所未有的團結堅實。
（中央社）總統蔡英文今天在國慶大會指出，經過全體人民7年多的努力打拚，中華民國的國力變強了。她說，現在的台灣更堅定沉穩，已經是世界的台灣；面對中國，也能為未來的發展，創造兩岸和平共存的條件。
中華民國中樞暨各界慶祝112年國慶大會上午在總統府前登場。蔡總統於任內最後一次雙十慶典，以「自信沉穩、國家前進 讓世界因台灣而更好」為題發表演講。
蔡總統闡述政府這7年多除了推動改革，也在劇烈變遷的兩岸及國際情勢下，傾全力發展經濟、厚實國力、照顧人民、確保國家安全、穩定兩岸情勢，並且爭取國際支持。
她說，經過全體人民7年多的努力打拚，台灣經濟不僅展現強大韌性，更成為驅動全球供應鏈重組的關鍵力量，中華民國的國力變強了。
蔡總統表示，中華民國國內生產毛額（GDP）規模從她上任時的17.5兆元大幅成長，今年預計將突破23兆元。這幾年全球飽受經濟停滯及通膨所苦，但台灣的平均經濟成長率，仍可維持高於全球平均值，站穩四小龍之首，並且維持相對穩定的物價。
她說，政府還保持財政穩健，將連續6年的政府歲計賸餘與全民共享，除了發放消費券促進消費，也透過普發現金、TPASS、擴大租金補貼等措施，協助大家減輕生活負擔，更加強平衡城鄉發展，加大投資中小企業的產業轉型升級。
蔡總統表示，政府全力推動「六大核心戰略產業」，並大力投入基礎建設，帶動台灣產業完成了「典範轉移」，尤其是強大的科技實力和製造能力，讓台灣成為全球供應鏈重組中不可或缺的關鍵角色。
她說，台灣也翻轉過度依賴單一市場的狀況，對美國的出口金額翻倍成長。今年6月，台灣跟美國完成簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，就是率先各國、創新觀念的全新貿易協定。
蔡總統說，經過7年多的耕耘，對新南向國家的出口貿易，創史上新高；也強化與歐洲鏈結，讓歐盟成為台灣最大外資來源。台灣用經濟實力向全世界證明無可取代的重要性。
她說，從2016年以來，政府始終信守承諾、維持現狀，堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，和全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，也為世界貢獻良善力量。
蔡總統表示，對岸因颱風而豪雨成災，台灣展現人道關懷；土耳其發生震災，台灣挺進第一線；俄烏戰爭爆發，台灣堅定與烏克蘭站在一起。當然，台灣更不會忘記3年疫情期間，國際互相馳援那股「善的循環」。
她說，儘管阻撓未曾停歇，但台灣沒有停下走向世界的腳步。台日友情堅定不移、台美關係堅若磐石；友邦和理念相近國家，在國際場域力挺台灣；來自不同國家的年輕人，在社群上串連Viva Taiwan。
蔡總統指出，台灣的民主成就，已成為世界標竿，台灣的屹立不搖，更無疑是全球民主永續發展，及安全繁榮的最大保證。
她說，現在的台灣，已經是世界的台灣。台灣已經證明了，無論在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，都是最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴；國際支持力量，也來到前所未有的團結堅實。此時此刻的台灣，已經能自信堅定，面向世界，也更能自信沉穩，面對中國，為未來的發展，創造兩岸和平共存的條件。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：邱宜君
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。