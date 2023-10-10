總統蔡英文國慶演說：台灣已是世界的台灣，自信沉穩面對中國

（中央社）總統蔡英文今天在國慶大會指出，經過全體人民7年多的努力打拚，中華民國的國力變強了。她說，現在的台灣更堅定沉穩，已經是世界的台灣；面對中國，也能為未來的發展，創造兩岸和平共存的條件。

中華民國中樞暨各界慶祝112年國慶大會上午在總統府前登場。蔡總統於任內最後一次雙十慶典，以「自信沉穩、國家前進 讓世界因台灣而更好」為題發表演講。

蔡總統闡述政府這7年多除了推動改革，也在劇烈變遷的兩岸及國際情勢下，傾全力發展經濟、厚實國力、照顧人民、確保國家安全、穩定兩岸情勢，並且爭取國際支持。

她說，經過全體人民7年多的努力打拚，台灣經濟不僅展現強大韌性，更成為驅動全球供應鏈重組的關鍵力量，中華民國的國力變強了。

蔡總統表示，中華民國國內生產毛額（GDP）規模從她上任時的17.5兆元大幅成長，今年預計將突破23兆元。這幾年全球飽受經濟停滯及通膨所苦，但台灣的平均經濟成長率，仍可維持高於全球平均值，站穩四小龍之首，並且維持相對穩定的物價。

她說，政府還保持財政穩健，將連續6年的政府歲計賸餘與全民共享，除了發放消費券促進消費，也透過普發現金、TPASS、擴大租金補貼等措施，協助大家減輕生活負擔，更加強平衡城鄉發展，加大投資中小企業的產業轉型升級。

蔡總統表示，政府全力推動「六大核心戰略產業」，並大力投入基礎建設，帶動台灣產業完成了「典範轉移」，尤其是強大的科技實力和製造能力，讓台灣成為全球供應鏈重組中不可或缺的關鍵角色。

她說，台灣也翻轉過度依賴單一市場的狀況，對美國的出口金額翻倍成長。今年6月，台灣跟美國完成簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，就是率先各國、創新觀念的全新貿易協定。

蔡總統說，經過7年多的耕耘，對新南向國家的出口貿易，創史上新高；也強化與歐洲鏈結，讓歐盟成為台灣最大外資來源。台灣用經濟實力向全世界證明無可取代的重要性。

她說，從2016年以來，政府始終信守承諾、維持現狀，堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，和全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，也為世界貢獻良善力量。

蔡總統表示，對岸因颱風而豪雨成災，台灣展現人道關懷；土耳其發生震災，台灣挺進第一線；俄烏戰爭爆發，台灣堅定與烏克蘭站在一起。當然，台灣更不會忘記3年疫情期間，國際互相馳援那股「善的循環」。

她說，儘管阻撓未曾停歇，但台灣沒有停下走向世界的腳步。台日友情堅定不移、台美關係堅若磐石；友邦和理念相近國家，在國際場域力挺台灣；來自不同國家的年輕人，在社群上串連Viva Taiwan。

蔡總統指出，台灣的民主成就，已成為世界標竿，台灣的屹立不搖，更無疑是全球民主永續發展，及安全繁榮的最大保證。

她說，現在的台灣，已經是世界的台灣。台灣已經證明了，無論在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，都是最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴；國際支持力量，也來到前所未有的團結堅實。此時此刻的台灣，已經能自信堅定，面向世界，也更能自信沉穩，面對中國，為未來的發展，創造兩岸和平共存的條件。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：邱宜君