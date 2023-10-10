以色列封鎖轟炸加薩走廊、哈瑪斯揚言「空襲一次、處決一人質」，聯合國痛心對雙方喊話
我們想讓你知道的是
這場以巴最新衝突7日爆發以來，已造成約1600死、6000多人受傷。以色列當地媒體表示，以色列有至少900人罹難、2600人受傷，一場在加薩走廊邊界舉行的音樂節現場發現至少260名死者，以軍方面73人陣亡、100多人被俘。
（中央社）以色列國防部長表示，以方封鎖食物、用水、燃料等進入加薩走廊；哈瑪斯（Hamas）則放話，以色列每空襲加薩走廊一次，他們就處決一名人質。
「紐約時報」報導，以色列占領區的巴勒斯坦組織「哈瑪斯」7日向以國發起攻擊後，以色列下令「徹底封鎖」加薩走廊作為報復。
加薩走廊糧水油電全斷 以巴互放狠話
以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）放話「不准向加薩供電，也不准食物、用水、燃料進入當地」，恐讓人口稠密、已然因以色列與埃及封鎖16年而貧困的加薩走廊爆發進一步人道危機。以色列軍機空襲加薩走廊數百處哈瑪斯據點，包括多間清真寺與一處市集。
「華盛頓郵報」指出，目前戰況與雙方發言持續升溫。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言對哈瑪斯的報復空襲與圍城封鎖「要讓對方好幾代人有感」；哈瑪斯揚言只要以軍空襲前未先向避難所示警，他們就處決以色列平民人質。
這場以巴最新衝突7日爆發以來，已造成約1600死、6000多人受傷。以色列當地媒體表示，以色列有至少900人罹難、2600人受傷，一場在加薩走廊邊界舉行的音樂節現場發現至少260名死者，以軍方面73人陣亡、100多人被俘。巴勒斯坦當局表示，加薩走廊至少680人罹難、約3700人受傷。
以色列狂炸加薩走廊 民宅清真寺無一倖免
「華爾街日報」指出，遭哈瑪斯綁架的以國軍民人數眾多，對方揚言處決、拿人質當肉盾，多少會讓尼坦雅胡和幕僚們對包括是否派兵打進加薩走廊等後續軍事作為有所顧忌，以免造成以色列更大傷亡。
但若與哈瑪斯達成協議換俘，恐有給哈瑪斯做勝利宣傳的風險，這將難以被以色列人所接受。在7日遇襲後的內閣會議上，以色列財長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）就呼籲以軍應「殘酷打擊哈瑪斯，別太顧慮俘虜一事」。
哈瑪斯發言人表示，以色列發動數百次空襲打擊民宅公寓、平民設施與清真寺，數以萬計加薩走廊居民從家中逃出，卻發現沒有一個地方安全。
以色列近年在加薩走廊的策略是間歇性打擊哈瑪斯武裝份子但避免全面作戰，同時嚴格限制當地的人流、物流進出。以色列前次派地面部隊進入加薩走廊已是2014年的事。
重派地面部隊進加薩 戰事恐血腥升級
不過美國智庫「外交關係協會」（CFR）中東問題專家庫克（Steven Cook）說：「以色列人說遊戲規則已變，我覺得以方的目標是摧毀哈瑪斯，接下來會發生什麼事，到時再說。」
再派地面部隊進入加薩走廊對以色列而言確有隱憂，哈瑪斯的部分算計可能就是要把對方拖進一場難以承受的戰爭。
加薩走廊人口稠密的城區、龐雜的地下隧道網絡將考驗以軍特戰部隊。地面戰引發大規模流離失所和巴勒斯坦人重大傷亡，勢必會削弱國際社會對以色列支持。即便以色列成功消滅哈瑪斯，也不確定能否成功建立起對加薩走廊的控制。
哈瑪斯7日閃電入侵 以巴最新衝突效應外溢
哈瑪斯於7日清晨從以色列南部的加薩走廊入侵，震撼國際並讓以國情報當局顏面掃地，也被外界拿來與2001年911恐攻類比。約1000名巴勒斯坦人意外從加薩走廊由地面、海、空攻入以色列境內，一度深入近40公里、攻破4座以色列軍事基地，擊斃以色列軍民數百人，並俘虜許多人帶回。
尼坦雅胡內閣隨後宣布進入戰爭狀態，動員約30萬後備軍人準備反擊，是以色列史上最大規模的後備徵召。
這場衝突的效應也已外溢。出於擔憂世界最大原油產地之一的中東衝突升溫，國際油價應聲上漲。以色列國幣謝克爾（shekel）兌美元9日恢復交易時跌至7年新低，以國央行宣布將拋售達300億美元外幣穩定匯率。
目前美國與國際的主要航空公司，已取消數十班飛往以色列特拉維夫國際機場的航班。
聯合國預警人道情勢將惡化
（中央社）聯合國秘書長古特瑞斯今天譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列，但也說，以色列宣布全面圍困加薩走廊，他「深感心痛」。
綜合法新社和路透社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）告訴記者：「在這波敵對行動發生前，加薩地區（Gaza）的人道情勢已極為艱困…現在只會呈幾何級數惡化。」
以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天稍早宣布以色列將「全面圍困」加薩走廊，並強調這對加薩走廊230萬人口的影響，包括「沒電、沒食物、沒水，沒天然氣，全都關閉」。
許多人擔心以色列為了擊敗哈瑪斯並解救人質，可能發動大規模地面攻擊，生活在貧困加薩地區的巴勒斯坦人正為此做準備。
古特瑞斯強調：「最近這波暴力並非毫無來由…事實是，這源於長期衝突，長達56年的占領，目前看不到政治解決的可能。」
他說：「我承認以色列的合理安全考量，但我也要提醒以色列，軍事行動的執行必須嚴格符合國際人道法。」
古特瑞斯表示：「以色列今天宣布要開始全面圍困加薩走廊，不准任何物資進入，包括電、糧食或燃料，我深感心痛。」
他說，聯合國會持續努力提供援助以滿足加薩地區的需求，「以色列必須看到對安全的合理需求化為現實，巴勒斯坦人也要看到建立自己國家的明確願景得以實現」。
哈瑪斯本月7日前所未見地從陸、海、空多點突襲以色列，不僅襲擊軍事基地，還槍殺平民，並擄走約100名人質，以色列隨後猛烈反擊加薩地區；以方有超過700人死亡，加薩方面則有560人喪命。
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-10-10 以色列封鎖轟炸加薩走廊、哈瑪斯揚言「空襲一次、處決一人質」，聯合國痛心對雙方喊話
- 2023-10-09 哈瑪斯突襲以色列讓世人目光移回巴勒斯坦，重挫美國推動以沙關係正常化
- 2023-10-09 以巴衝突以方逾700、加薩逾400人喪生，美國派遣福特號航艦打擊群開赴東地中海
Tags：
角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
我們想讓你知道的是
2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。