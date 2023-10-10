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2023/10/10,
中東

以色列封鎖轟炸加薩走廊、哈瑪斯揚言「空襲一次、處決一人質」，聯合國痛心對雙方喊話

以色列封鎖轟炸加薩走廊、哈瑪斯揚言「空襲一次、處決一人質」，聯合國痛心對雙方喊話
一處工廠因爆炸發生火災｜Photo Credit: GettyImages

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這場以巴最新衝突7日爆發以來，已造成約1600死、6000多人受傷。以色列當地媒體表示，以色列有至少900人罹難、2600人受傷，一場在加薩走廊邊界舉行的音樂節現場發現至少260名死者，以軍方面73人陣亡、100多人被俘。

（中央社）以色列國防部長表示，以方封鎖食物、用水、燃料等進入加薩走廊；哈瑪斯（Hamas）則放話，以色列每空襲加薩走廊一次，他們就處決一名人質。

「紐約時報」報導，以色列占領區的巴勒斯坦組織「哈瑪斯」7日向以國發起攻擊後，以色列下令「徹底封鎖」加薩走廊作為報復。

加薩走廊糧水油電全斷 以巴互放狠話

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）放話「不准向加薩供電，也不准食物、用水、燃料進入當地」，恐讓人口稠密、已然因以色列與埃及封鎖16年而貧困的加薩走廊爆發進一步人道危機。以色列軍機空襲加薩走廊數百處哈瑪斯據點，包括多間清真寺與一處市集。

「華盛頓郵報」指出，目前戰況與雙方發言持續升溫。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言對哈瑪斯的報復空襲與圍城封鎖「要讓對方好幾代人有感」；哈瑪斯揚言只要以軍空襲前未先向避難所示警，他們就處決以色列平民人質。

這場以巴最新衝突7日爆發以來，已造成約1600死、6000多人受傷。以色列當地媒體表示，以色列有至少900人罹難、2600人受傷，一場在加薩走廊邊界舉行的音樂節現場發現至少260名死者，以軍方面73人陣亡、100多人被俘。巴勒斯坦當局表示，加薩走廊至少680人罹難、約3700人受傷。

以色列狂炸加薩走廊 民宅清真寺無一倖免

「華爾街日報」指出，遭哈瑪斯綁架的以國軍民人數眾多，對方揚言處決、拿人質當肉盾，多少會讓尼坦雅胡和幕僚們對包括是否派兵打進加薩走廊等後續軍事作為有所顧忌，以免造成以色列更大傷亡。

但若與哈瑪斯達成協議換俘，恐有給哈瑪斯做勝利宣傳的風險，這將難以被以色列人所接受。在7日遇襲後的內閣會議上，以色列財長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）就呼籲以軍應「殘酷打擊哈瑪斯，別太顧慮俘虜一事」。

哈瑪斯發言人表示，以色列發動數百次空襲打擊民宅公寓、平民設施與清真寺，數以萬計加薩走廊居民從家中逃出，卻發現沒有一個地方安全。

以色列近年在加薩走廊的策略是間歇性打擊哈瑪斯武裝份子但避免全面作戰，同時嚴格限制當地的人流、物流進出。以色列前次派地面部隊進入加薩走廊已是2014年的事。

重派地面部隊進加薩 戰事恐血腥升級

不過美國智庫「外交關係協會」（CFR）中東問題專家庫克（Steven Cook）說：「以色列人說遊戲規則已變，我覺得以方的目標是摧毀哈瑪斯，接下來會發生什麼事，到時再說。」

再派地面部隊進入加薩走廊對以色列而言確有隱憂，哈瑪斯的部分算計可能就是要把對方拖進一場難以承受的戰爭。

加薩走廊人口稠密的城區、龐雜的地下隧道網絡將考驗以軍特戰部隊。地面戰引發大規模流離失所和巴勒斯坦人重大傷亡，勢必會削弱國際社會對以色列支持。即便以色列成功消滅哈瑪斯，也不確定能否成功建立起對加薩走廊的控制。

哈瑪斯7日閃電入侵 以巴最新衝突效應外溢

哈瑪斯於7日清晨從以色列南部的加薩走廊入侵，震撼國際並讓以國情報當局顏面掃地，也被外界拿來與2001年911恐攻類比。約1000名巴勒斯坦人意外從加薩走廊由地面、海、空攻入以色列境內，一度深入近40公里、攻破4座以色列軍事基地，擊斃以色列軍民數百人，並俘虜許多人帶回。

尼坦雅胡內閣隨後宣布進入戰爭狀態，動員約30萬後備軍人準備反擊，是以色列史上最大規模的後備徵召。

這場衝突的效應也已外溢。出於擔憂世界最大原油產地之一的中東衝突升溫，國際油價應聲上漲。以色列國幣謝克爾（shekel）兌美元9日恢復交易時跌至7年新低，以國央行宣布將拋售達300億美元外幣穩定匯率。

目前美國與國際的主要航空公司，已取消數十班飛往以色列特拉維夫國際機場的航班。

聯合國預警人道情勢將惡化

（中央社）聯合國秘書長古特瑞斯今天譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列，但也說，以色列宣布全面圍困加薩走廊，他「深感心痛」。

綜合法新社和路透社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）告訴記者：「在這波敵對行動發生前，加薩地區（Gaza）的人道情勢已極為艱困…現在只會呈幾何級數惡化。」

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天稍早宣布以色列將「全面圍困」加薩走廊，並強調這對加薩走廊230萬人口的影響，包括「沒電、沒食物、沒水，沒天然氣，全都關閉」。

許多人擔心以色列為了擊敗哈瑪斯並解救人質，可能發動大規模地面攻擊，生活在貧困加薩地區的巴勒斯坦人正為此做準備。

古特瑞斯強調：「最近這波暴力並非毫無來由…事實是，這源於長期衝突，長達56年的占領，目前看不到政治解決的可能。」

他說：「我承認以色列的合理安全考量，但我也要提醒以色列，軍事行動的執行必須嚴格符合國際人道法。」

古特瑞斯表示：「以色列今天宣布要開始全面圍困加薩走廊，不准任何物資進入，包括電、糧食或燃料，我深感心痛。」

他說，聯合國會持續努力提供援助以滿足加薩地區的需求，「以色列必須看到對安全的合理需求化為現實，巴勒斯坦人也要看到建立自己國家的明確願景得以實現」。

哈瑪斯本月7日前所未見地從陸、海、空多點突襲以色列，不僅襲擊軍事基地，還槍殺平民，並擄走約100名人質，以色列隨後猛烈反擊加薩地區；以方有超過700人死亡，加薩方面則有560人喪命。


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