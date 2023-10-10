民怨國旅貴又難玩不如出國，專家盤點台灣觀光4大致命傷

（中央社）「疫情3年過去了，日本觀光已進化升級，國旅好像還在原地打轉」，專家認為，國旅錯失疫情期間的轉骨期，並盤點台灣觀光4大致命傷，除了交通不便、缺乏配套，還包括缺乏特色、業者短視近利及嚴重缺工。

近期國旅住房太貴、品質又差的話題再度浮上檯面，民眾抱怨的聲浪連連，反映台灣觀光發展的困局，「不只影響來台旅客的意願，許多台灣人也認為不如出國玩」。

交通不便配套不足 觀光客拖著行李閃機車

到底台灣觀光哪裡不好？中央社綜合各界專家看法發現，「交通不便、配套不足」是第一大致命傷。

「台灣觀光都太仰賴開車抵達」，旅遊休閒產業工作者王彥荏舉例，台東鹿野高台熱氣球節吸引百萬人次參與，但接駁車卻嚴重不足，東北角也很難找到利用大眾運輸遊玩的方式；更別說在大城市，「很多觀光客是拖著行李，經過被機車占滿的騎樓、甚至走在馬路上，才能去等公車」。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰也認為，自由行旅客比率逐步上升，但全台只有大台北地區交通便捷，到中南部自由行難度很高，高鐵、台鐵、客運又各自獨立，整合度和日本有落差。

疫情期間，雄獅集團董事長王文傑多次疾呼經營國旅「沒有懸念」，看好台鐵有241個車站、高鐵有12個車站，加上捷運，全台車站總數超過500個，串起這些「珍珠鍊」，就能形成強大的軌道經濟。

但他也坦言，台灣休閒旅遊產業面臨許多困難，除了全球化的競爭，國際旅客在許多數位體驗上都無法無縫接軌，例如高鐵和台鐵訂位平台不同，未來盼望能有國家的高度解決數位屏障。

台灣觀光大同小異無特色 老街夜市彩繪村

台灣觀光第二大致命傷是「觀光景區缺乏特色」，台灣山海景觀不輸國外，但老街和觀光區大同小異，這樣的現象已被民眾屢屢詬病。有網友回應指出，「從南到北，台灣老街、夜市都在賣一樣的東西；反觀日本，出了富士山，很多限定產品都買不到」。

「台灣景點不是天空步道就是彩繪村」，民進黨籍立委林俊憲就曾公開指出，在2015到2018年左右，台灣短短3年內，就多了80個彩繪村、建了13座天空步道及4棟玻璃教堂；各地景點相似性太高，顯見台灣觀光產業雖有硬體建設的預算，卻缺乏整合性規劃和軟體方面的加值。

王彥荏也表示，台灣觀光市場其實很「碎片化」，各縣市政府幾乎是「各玩各的」，導致難以整合旅遊配套，例如更多縣市推行區域通票，或合力打造文創特色活動，「集結歷史美食古蹟的大稻埕，旅遊深度絕對比花大錢在五星級飯店裡游泳更好」。

他更建議，台灣有很多值得發展的秘境與潛力景點，像是東北角、基隆嶼、新竹動物園周邊、嘉義阿里山和故宮南院等，而「台北陽明山擁有媲美九州阿蘇火山的觀光資源」，但知名度卻差很多，「大屯山助航站與七星山，絕對是北台灣最該推的景點」。

Photo Credit: 中央社 民進黨籍立委林俊憲就曾公開指出，在2015到2018年左右，台灣短短3年內，就多了80個彩繪村、建了13座天空步道及4棟玻璃教堂。示意圖，圖為八卦山天空步道。

此外，台北看夜景的地方很多，但多半靠「口耳相傳」，少有類似函館或香港的指標性的觀光夜景。晶華飯店董事長潘思亮曾提及，台北「夜生活」雖然熱鬧，但不是本地人就無從開始，應該多開發規劃兒童新樂園、北藝中心或博物館夜遊行程，為夜間的台北旅遊多加值。

缺乏長遠規劃 台灣觀光炒短線

台灣觀光產業的第三大致命傷，是「業者商家短視近利，建設不易推行」。不具名的地方政府官員表示，就像台灣隨處可見的鐵皮屋一樣，有些觀光業者和商家短視近利、炒短線，不願長期投資經營，也拒絕忍受因建設暫時影響「做生意」，導致友善觀光的交通建設推行不易，讓台灣觀光升級卡關。

王彥荏也觀察到，相較於長遠的規劃，台灣業者更在乎先解決眼前的問題，「疫情3年過去了，日本觀光再度進化升級，台灣國旅發展好像還在原地打轉」。

他舉例，日本趁著疫情期間將觀光軟硬體資源升級，例如導入電子化入境手續VJW，日本JR Pass導入自動售票系統、沖繩萬座毛風景區在疫情期間蓋了新的遊客大樓；但回到桃園機場，卻發現凌晨的大眾接駁工具還是很不方便，也少有休息區的規劃。

而不同商業模式的開發，或可提供台灣觀光產業借鏡。熟知房地產的高力國際業主代表服務部董事黃舒衛受訪指出，日本許多鐵路交通巨擘集團都結合地產事業，一條龍聯合開發飯店旅館、百貨商場，不但土地位置良好，又有壓低成本的能力，在交叉補貼下，日本飯店房價會出現較大的定價空間，有利招攬旅客，並留下更多預算給其他產業。

觀光業缺工問題未解 牽動國旅品質

台灣觀光產業第四大致命傷則是「缺工嚴重」，一名網友在PTT發文抱怨，一堆旅宿規定下午5時後才可入住，隔天11時前需退房，對此大為不滿。而追根究底，其實是飯店缺工、房務清潔人力嚴重不足所致。

觀光業苦撐過近3年疫情，眼見旅遊需求爆發好轉，卻面對「史上最大缺工潮」。飯店高層分析，「年輕人寧願去跑外送、當網紅，也不來飯店工作」，旅宿業已非求職者首選，基層月薪調到3萬元以上，還有掃房獎金，就是徵不到人；台北五星級飯店先前還傳出，連總經理也要去幫忙鋪床。

「訂單接滿滿、但沒有人做」，潘思亮也坦言，缺工問題持續困擾飯店業，晶華酒店集團已全面加薪，但還是不能緩解缺工；盼政府可參考日本做法，加速讓外籍人才落地。例如外籍生在台工作，或讓外籍勞工補滿缺額，藉此提升讓國人做更高階的工作，對台灣來說更具正面效果。

整體而言，王文傑認為，「台灣吸引境內旅遊流入和跨國旅遊支出差距很大」，這個產官學界都有責任，但國家觀光資源和資產都不在企業，盼能對政府形成建言，並成立觀光國家隊，否則企業單打獨鬥很難改變局面。