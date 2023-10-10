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2023/10/10,
中國

香港計程車趁颱風漲價，4乘客從機場到市區單趟收台幣1萬6000元

香港計程車趁颱風漲價，4乘客從機場到市區單趟收台幣1萬6000元
香港計程車示意圖｜Photo Credit: GettyImages

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小犬颱風襲擊期間，香港計程車司機卻趁機濫收車資，他們招攬互不相識的旅客上車，收取每人港幣1000元（約新台幣4000元），司機一次就可以賺取4000元（約新台幣1萬6000元）。

（中央社）颱風小犬前天起吹襲香港，雖然沒有造成人命傷亡或嚴重事故，卻凸顯香港交通無人管理，加上計程車司機濫收車資，令香港形象受損。

小犬前天來襲，天文台晚上先後懸掛較嚴重的8號和9號暴風訊號，受此影響，本地公車全部停開，有露天路段的捷運也暫停運作，包括往來機場和市區之間的機場鐵路。

綜合媒體的報導，前晚在9號風暴之下，機場鐵路突然停開，令1萬6000名旅客滯留機場內，他們既未能乘搭公車往市區，又沒有鐵路，結果爭相搭乘計程車。

不過，在8號風暴訊號之下開工的計程車司機卻趁機濫收車資，他們招攬互不相識的旅客上車，收取每人港幣1000元（約新台幣4000元）；本地計程車一般可載4人，換言之，司機一次過就可以賺取4000元（約新台幣1萬6000元）。

據報導，有從外地回來的港人在社交平台大吐苦水，並表示最終找到一位肯收600元（約新台幣2400元）的司機才能回家。

另據無線電視台報導，北京人戴先生也在機場遇到相同情況，他說，「我覺得有點趁火打劫了，確實不太合理，這不是很好。」台灣旅客葉小姐也說，「這很誇張，很不能接受，但是沒有辦法選擇，只能眼睜睜看著自己的錢包被搶。」

對於濫收車資，有計程車司機向媒體解釋，收取高昂費用是因為在8號暴風訊號之下開工，保險公司不賠，但保險業聯會向媒體表示，車保沒有類似明確規定，一般只是列明受保人必須採取一切合理步驟，以防受保的車輛損毀。

排除保險爭議，坊間譴責計程車司機濫收車費的聲音此起彼落，有人認為這損害了香港的形象；市民普遍認為，在颱風之下，司機怕危險的話，可以自由選擇開工或不開工，既然開工，就不應該濫收車費。

另外，對於小犬來襲期間有大批旅客滯留機場，行政長官李家超今早表示，這種情況不理想，已要求運輸及物流局、機場管理局和交通營運共同檢討改善，研究在惡劣天氣下如何疏導乘客。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：邱宜君


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