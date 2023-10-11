法媒專訪駐法代表吳志中：以巴衝突惡化可能開啟「世界第3戰線」，勿讓中國有機可乘
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主持人打斷吳志中，詢問親中政黨的影響力。吳志中表示，親中政黨主張與中國和談，「但中國已明言，無論哪個政黨當選，他想要的就是攻打、拿下台灣」。風格犀利的主持人突然轉換話題，問道：「您是台灣人還是中國人？」吳志中表示，「我是百分之百台灣人，且中華文化是台灣的一部分；超過70%的台灣人民自認只是台灣人」。
（中央社）駐法代表吳志中9日接受《費加洛報》直播專訪表示，以巴衝突若惡化，世界第3戰線將開啟，台灣和盟友對此須高度警戒，不能讓中國自認有機可乘，認為可以重塑世界秩序。
吳志中9日傍晚接受《費加洛報》影音直播平台（Le Figaro Live）專訪，談論7日爆發以巴衝突對台海局勢可能的影響，以及中國對台灣的軍事、資訊等威脅，有逾800人在線觀看。
主持人暨《費加洛報》影音平台主編魯（Vincent Roux）首先提及以巴衝突，詢問台灣是否如同烏克蘭，擔心巴勒斯坦哈瑪斯集團（Hamas）大規模的行動讓國際注意力聚焦在中東，轉移在俄烏邊界與台灣的關注。
吳志中表示，之前中國就不斷派出戰機擾台、穿越海峽中線，幾週前還出現一天上百架次擾台的狀況。盟友以行動勸阻中國勿輕舉妄動，法國也在其中扮演角色，和台灣共同維持區域穩定。
如今出現俄烏、台海之外的第3條戰線，吳志中說：「所有人都意識到資源有限，若以色列與阿拉伯世界衝突惡化，將進一步吸收國際防禦軍力。因此台灣很擔心，也對哈瑪斯攻擊與以色列反擊所帶來的影響保持高度警戒。」
吳志中說，令人擔憂的是，「這可能為中國帶來一個窗口，讓他們認為歐美現在分身乏術，尤其美國可能較沒軍力介入台海。」
主持人詢問是否擔心中國仿效俄羅斯、哈瑪斯，進犯台灣。對此吳志中回覆，「不能說戰爭即將來臨，不過當然會擔心。」接著吳志中提到3個月後將舉行總統大選，競選主軸就是安全，及如何面對中國侵略性。
主持人打斷吳志中，詢問親中政黨的影響力。吳志中表示，親中政黨主張與中國和談，「但中國已明言，無論哪個政黨當選，他想要的就是攻打、拿下台灣。」
風格犀利的主持人突然轉換話題，問道：「您是台灣人還是中國人？」
吳志中表示，「我是百分之百台灣人，且中華文化是台灣的一部分；超過70％的台灣人民自認只是台灣人。」
提到中國對明年初總統與立法委員選舉的影響，吳志中說，這是正在發生的事實。他指出台灣每天遭受上百萬次來自中國的網路攻擊，以及各種假消息操縱，並以進口雞蛋發臭的假消息為例。
針對首艘國造潛艦「海鯤號」，吳志中否定主持人認為這顯示台灣害怕失去美國支持的推測，「這是告訴世界，台灣也有自我防衛的意願」。
「面對中國軍隊，台灣有重量嗎？」主持人問。
吳志中說，兩國軍力是無法如此直接比較的，「中國和印度發生衝突，也須維持內部安全。戰爭不是僅靠比較兩國的軍力，此外還有台灣海峽，無法隨意渡海」。
「台灣已成為民主良好運行的全球保證，民主世界排名第10，優於法、美、德。若民主世界真的失去台灣，我相信這是世界無法接受的後果」，吳志中說，同時強調現實面，也就是台灣半導體產業在世界的高度重要性。「我們並非獨自面對中國，有許多盟友的支持，希望共同確保關鍵的將來」。
吳志中指出，世界對台灣支持的增加速度難以想像，「這至關重要，某種程度也是勸告中國，不要侵略台灣」。
主持人提問，是否擔心台灣獨立會加速台海危機。
吳志中堅定回覆：「先生，我們已經獨立，只是未獲法國承認。我尊重法國的選擇，但台灣是主權國家，擁有自己的軍隊、外交、貨幣，擁有構成主權國家所需要的一切。法、美未承認台灣，但這不能阻止台灣作為主權國家。我們不須宣布獨立，這也非台灣所討論的議題。」
但這不代表台灣不需要法國支持，吳志中表示：「法國的支持會轉化成對民主、自由的鼓勵，以及真實的交流，如台灣輝能在法國設廠投資，這都有助於維持區域穩定。」
吳志中稍晚接受《中央社》追加提問，若以巴戰事擴大，世界將有3條戰線。「雖然法國各界目前覺得中國不會輕舉妄動，因為台灣的重要性非常高，但是我們此時要注意，不要讓中國有機可乘。」
他說：「這某種程度是新冷戰的開始，俄國、中國、伊朗都說要創造新的世界秩序，可能就要透過俄烏戰爭、台海危機與以巴衝突重塑新的世界秩序，對世界是很不利的。如何防止這些國家連起來，似乎有種新冷戰思維出現。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
我們想讓你知道的是
隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
由文化內容策進院於今年11月舉辦的臺灣文化內容產業年度盛事「2023 TCCF創意內容大會」，積極邀請國內外版權買賣家齊聚臺北，不僅為臺灣好故事打造提案舞台、媒合國際資金與製作團隊，更以「MARKET」、「PITCHING」及「INNOVATIONS」三大單元，為臺灣作品鋪陳走向全球產業鏈的管道。
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《殖民之路》則拿到「一種注目：費比西國際影評人獎」，《殖民之路》由臺灣和智利、法國、英國等共七個國家共同出品，金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音，成功揭示了拉丁美洲殖民歷史中重要且經常被忽視的社會政治衝突。而《大風之島》代表臺灣首次參加的坎城電影市場展紀錄片單元提案競賽，則在導演許雅婷、製片黃胤毓與法國製片Baptiste Brunner的努力之下，讓作品一舉拿下最大獎：Docs-in-Progress Award（內容包含1萬歐元現金以及IEFTA國際新興電影人才協會的其他項目跟進），導演說：「從來沒想過有一天會到坎城，這對病人們來說意義重大，現在透過電影，你們看見他們、聽到他們的聲音，這是一件充滿力量的事，更是藝術創作內容存在的意義，我們必須要讓電影延續下去！」。
影視作品開發需投入大量時間、人力與資金，前期的開發資源非常關鍵。 2023TCCF創意內容大會PITCHING提案大會單元（11/07-11/10 )提供臺灣內容一個媒合國內外買家與資金的舞台，對接買賣方產製與資金需求，並致力推動國內產業人士與國際買賣家交流，創造更多國際合製機會，助力臺灣內容創作接軌國際市場。提案徵件對象分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案，而前者今年更首度對全球徵件，場次包括長片、影集、動畫、紀錄片等，為入選的團隊準備前所未有的支持與資源，入選者將獲得文策院兩大投資專案的申請資格，包括最高新台幣 300 萬的「內容開發專案計畫－前期開發支持」 以及最高 30 萬美元的「國際合作投資專案計畫」投資挹注，預計將有超過40件企劃案可獲得申請資格，總金額將達新臺幣八千萬元以上！
【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/