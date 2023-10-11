法媒專訪駐法代表吳志中：以巴衝突惡化可能開啟「世界第3戰線」，勿讓中國有機可乘

（中央社）駐法代表吳志中9日接受《費加洛報》直播專訪表示，以巴衝突若惡化，世界第3戰線將開啟，台灣和盟友對此須高度警戒，不能讓中國自認有機可乘，認為可以重塑世界秩序。

吳志中9日傍晚接受《費加洛報》影音直播平台（Le Figaro Live）專訪，談論7日爆發以巴衝突對台海局勢可能的影響，以及中國對台灣的軍事、資訊等威脅，有逾800人在線觀看。

主持人暨《費加洛報》影音平台主編魯（Vincent Roux）首先提及以巴衝突，詢問台灣是否如同烏克蘭，擔心巴勒斯坦哈瑪斯集團（Hamas）大規模的行動讓國際注意力聚焦在中東，轉移在俄烏邊界與台灣的關注。

吳志中表示，之前中國就不斷派出戰機擾台、穿越海峽中線，幾週前還出現一天上百架次擾台的狀況。盟友以行動勸阻中國勿輕舉妄動，法國也在其中扮演角色，和台灣共同維持區域穩定。

如今出現俄烏、台海之外的第3條戰線，吳志中說：「所有人都意識到資源有限，若以色列與阿拉伯世界衝突惡化，將進一步吸收國際防禦軍力。因此台灣很擔心，也對哈瑪斯攻擊與以色列反擊所帶來的影響保持高度警戒。」

吳志中說，令人擔憂的是，「這可能為中國帶來一個窗口，讓他們認為歐美現在分身乏術，尤其美國可能較沒軍力介入台海。」

主持人詢問是否擔心中國仿效俄羅斯、哈瑪斯，進犯台灣。對此吳志中回覆，「不能說戰爭即將來臨，不過當然會擔心。」接著吳志中提到3個月後將舉行總統大選，競選主軸就是安全，及如何面對中國侵略性。

主持人打斷吳志中，詢問親中政黨的影響力。吳志中表示，親中政黨主張與中國和談，「但中國已明言，無論哪個政黨當選，他想要的就是攻打、拿下台灣。」

風格犀利的主持人突然轉換話題，問道：「您是台灣人還是中國人？」

吳志中表示，「我是百分之百台灣人，且中華文化是台灣的一部分；超過70％的台灣人民自認只是台灣人。」

提到中國對明年初總統與立法委員選舉的影響，吳志中說，這是正在發生的事實。他指出台灣每天遭受上百萬次來自中國的網路攻擊，以及各種假消息操縱，並以進口雞蛋發臭的假消息為例。

針對首艘國造潛艦「海鯤號」，吳志中否定主持人認為這顯示台灣害怕失去美國支持的推測，「這是告訴世界，台灣也有自我防衛的意願」。

「面對中國軍隊，台灣有重量嗎？」主持人問。

吳志中說，兩國軍力是無法如此直接比較的，「中國和印度發生衝突，也須維持內部安全。戰爭不是僅靠比較兩國的軍力，此外還有台灣海峽，無法隨意渡海」。

「台灣已成為民主良好運行的全球保證，民主世界排名第10，優於法、美、德。若民主世界真的失去台灣，我相信這是世界無法接受的後果」，吳志中說，同時強調現實面，也就是台灣半導體產業在世界的高度重要性。「我們並非獨自面對中國，有許多盟友的支持，希望共同確保關鍵的將來」。

吳志中指出，世界對台灣支持的增加速度難以想像，「這至關重要，某種程度也是勸告中國，不要侵略台灣」。

主持人提問，是否擔心台灣獨立會加速台海危機。

吳志中堅定回覆：「先生，我們已經獨立，只是未獲法國承認。我尊重法國的選擇，但台灣是主權國家，擁有自己的軍隊、外交、貨幣，擁有構成主權國家所需要的一切。法、美未承認台灣，但這不能阻止台灣作為主權國家。我們不須宣布獨立，這也非台灣所討論的議題。」

但這不代表台灣不需要法國支持，吳志中表示：「法國的支持會轉化成對民主、自由的鼓勵，以及真實的交流，如台灣輝能在法國設廠投資，這都有助於維持區域穩定。」

吳志中稍晚接受《中央社》追加提問，若以巴戰事擴大，世界將有3條戰線。「雖然法國各界目前覺得中國不會輕舉妄動，因為台灣的重要性非常高，但是我們此時要注意，不要讓中國有機可乘。」

他說：「這某種程度是新冷戰的開始，俄國、中國、伊朗都說要創造新的世界秩序，可能就要透過俄烏戰爭、台海危機與以巴衝突重塑新的世界秩序，對世界是很不利的。如何防止這些國家連起來，似乎有種新冷戰思維出現。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺