「第十一屆臺日醫藥交流會議」研討會於10月5日登場

衛生福利部食品藥物管理署與日方厚生勞働省(MHLW)及獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構(PMDA)於112年10月5日（星期四）於臺北國家生技研究園區舉辦「第十一屆臺日醫藥交流會議」研討會。藉由本次會議，期促進雙方法規資訊之交流及瞭解，強化雙邊官方及業者之合作，協助業者布局國際市場，保障民眾健康福祉。

「臺日醫藥交流會議」自102年11月由「臺灣日本關係協會」及「日本臺灣交流協會」簽署「臺日藥物法規合作框架協議」建立交流平台。本次會議臺日雙方代表除了分享藥品及醫療器材法規新進展、進一步就應用真實世界數據以促進臨床試驗發展、臺日新藥共同審查、再生醫療法規、醫療器材網路安全、及醫療器材新法等主題發表演說。本次會議以實體合併線上的方式舉辦，在官方及業界人士共襄盛舉下，實體及線上報名約有800人參與。期待經由本次會議，促使雙方業者對於法規進一步之瞭解，為臺日醫藥法規合作開創新藍圖。

以上廣告由衛福部食品藥物管理署提供