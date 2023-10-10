已近8千人免費心理諮商，醫師：青少年憂鬱症增加成人憂鬱症風險
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年輕族群憂鬱症的特色，台北榮總社區復健精神科主任李正達日前在記者會表示，兒童、青少年憂鬱症表現與成年人不同，較不典型；且發作起來時間可能比較長，又正好是學業、社會功能發展階段，長期來說對人生發展影響較成年人更大。
（中央社）衛福部心健司年輕人免費心理諮商方案，到9月底已有7917人受惠。醫師提醒，青少年憂鬱表現較不典型，焦慮、霸凌、常請病假等，都是可能狀況，須及早治療避免成長期問題。
雙十不只國慶，也是世界心理健康日。衛生福利部心理健康司今天透過新聞稿呼籲各界提升對心理健康重視，盼以行動讓每個人都可以享有獲得優質心理保健的基本人權；並訂10月為心理健康月，推廣「有心理健康才有真正健康」概念。
推廣心理健康，心健司8月首度針對15到30歲推出「年輕族群心理健康支持方案」，提供每人3次免費諮商機會。心健司長陳亮妤今天告訴中央社記者，累計到9月底止，共已有7917人使用，其中轉介醫療團隊者有1727人。
年輕族群憂鬱症的特色，台北榮總社區復健精神科主任李正達日前在記者會表示，兒童、青少年憂鬱症表現與成年人不同，較不典型；且發作起來時間可能比較長，又正好是學業、社會功能發展階段，長期來說對人生發展影響較成年人更大。
李正達指出，兒童和青少年較不太會準確表達情緒，憂鬱經常以易怒、情緒反應激烈、生氣「抓狂」等方式表現；也容易有頭痛、胃痛、全身痛等身體化情況。此外共病樣貌也相當多樣，包含焦慮症、身體型疾患、物質成癮、行為規範障礙症、注意力不足等。
青少年憂鬱早期表現，李正達說，包含校園霸凌、家庭失和、常請病假，或有焦慮症狀等，且一旦發生，會大幅影響社會表現，「像溜滑梯一樣」。
憂鬱特性與腦部特性有關，李正達說明，青少年憂鬱時的大腦處理機制，與成年人相似，但對情緒感知的反應會更為強烈，而與酬賞和成癮相關、關於情緒控制的腦區，又尚未成熟，因此比較易怒、無法控制，造成在憂鬱情緒下出現偏差行為。
李正達指出，長期追蹤研究指出，青少年憂鬱症會增加2到7倍成人時期憂鬱症風險，甚至可能發展成慢性憂鬱或頑固型憂鬱，發展成躁鬱症等雙極情感疾患的可能性更可高達3成；若早期介入治療、積極諮商，可有效改善，避免演變成大病。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：邱宜君
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。