哪些大學生能獲補助度過難關？教育部113年起放寬條件，可由學校認定「經濟不利學生」

（中央社）部分大學生不具中低、低收入戶身分，但因家庭突發變故、父母生病等因素，生活突然面臨困境，卻難以獲得補助。教育部明年1月起，放寬大學可自主認定學生經濟不利狀況，以高教深耕經費協助。

近日有一篇出現在社群平台Dcard的文章，引起網路熱烈討論，網友稱好不容易考上頂尖大學，但家裡卻沒錢出學費，要求他自行打工賺錢，眼看其他經濟寬裕的同學可以出國遊玩，讓他覺得「教育能翻轉階級」是一句笑話。

網友對這篇文章褒貶不一，有人建議可申請就學貸款、或諸多補助，但也有網友提出，如果沒有經濟、文化弱勢身分，並不容易申請到補助。

對此，教育部表示，自107年度起推動高教深耕就學協助機制，鼓勵大專校院強化輔導機制並建立外部募款基金，使經濟弱勢學生得以同時兼顧課業與生活所需，每年均編列新台幣約8.5億元。

這項經費依各校經濟不利學生人數的全國占比給予基本補助，再依各校向外界募款金額給予1比1等比例獎勵（獎勵以500萬元為限）。

教育部表示，近期大學反映部分學生並無經濟不利或文化不利（如低收入戶、身心障礙、特殊境遇家庭子女等）身分，但卻有其他因素需學校協助，建議放寬申請條件。因此預計於民國113年起在高教深耕就學協助機制補助對象，增列「其他經由學校認定為經濟不利學生」。

目前各大學都有許多協助學生的措施，例如台灣大學的「夢田深耕計畫」已進入第2期，讓學生以學習取代打工，提供助學金，減輕學生負擔。在身分認定上，除經濟、文化不利外，也包含經學校審核通過的其他身分學生，包括父母失聯、無力扶養、家庭暴力等狀況，由學輔中心專業評估。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：邱宜君