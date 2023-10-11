開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/10/11,
中東

以阿衝突點燃世界大戰火藥桶，美國快要陷入不斷失血、最終倒下的景況

以阿衝突點燃世界大戰火藥桶，美國快要陷入不斷失血、最終倒下的景況
以色列對加薩走廊的炮擊｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

烏克蘭戰爭的爆發，因為北約跟美國的劃清界線，讓戰爭被控制在烏克蘭境內。不過以色列跟美國的關係，是骨連著肉的緊密，也讓國際局勢顯得詭譎。以色列的報復策略就是不折不扣的「以眼還眼」，沒有道德性考量，只有恐怖與血腥。但是以色列這樣的制式反應，對有心人來說就很好利用，就好像是膝反射一樣。

根據幾天的觀察，加薩走廊的危機理論上會被以色列順利鎮壓下去。不過這次的危機無可諱言是歷史性的高峰，這次被抓走的以色列人質大約100多人，是最大的區隔點。

2006年，黎巴嫩真主黨在伊朗支持下，抓走了兩名以色列士兵，以色列立刻展開全面性報復，殺死近1200名黎巴嫩人。2014年，同樣也是哈瑪斯成員在約旦河西岸綁架了三名以色列青少年，以色列再度發動攻擊，當時這場衝突殺死逾2200人。

對比之下，兩場大型衝突的以色列人死傷才不過200多人，從數字上就能看出以色列跟周邊阿拉伯人組織在軍力上的對比；我避免用恐怖份子來指涉真主黨跟哈瑪斯，是因為以色列對巴勒斯坦佔領區的作為，更加臭不可聞，只是在美國掩護下，以色列才能這樣對巴人施暴。

美國秩序再度遭到挑戰，哈瑪斯的動員有大國支持

美國建立的國際秩序架構中，以色列無疑是中東最重要的支柱與代理人。在過去五次的以阿戰爭中，美國跟蘇聯各自支持以色列跟阿拉伯國家，成了不折不扣的代理人戰爭。但是從蘇聯解體之後，國力大摔的俄羅斯對阿拉伯國家的支援不再，阿拉伯國家自然也無力對抗背後有美國靠山的以色列。

隨著國際環境對巴勒斯坦聲援聲勢轉弱，巴勒斯坦解放組織獲得的奧援自然也跟著減少，加上美國反恐戰爭對伊斯蘭教的打壓，巴勒斯坦解放組織也難以發動大規模的攻擊。

巴勒斯坦政府分為兩大塊地區，約旦河西岸還有加薩走廊，約旦河西岸是由「法塔赫」主導，加薩走廊則是由「哈瑪斯」統治。兩邊的意識形態對比，哈瑪斯更為激進也更加頻繁發動恐怖攻擊。這次的攻擊行動，只有加薩走廊的哈瑪斯發動，法塔赫這邊則只有言論支持，就看出巴勒斯坦內部兩邊態度的差異。

這就突顯出現代地緣政治的一大特色，中央政府對個別激進組織的控制力下降，導致戰爭的可控性也跟著下降。當哈瑪斯攻擊以色列，以色列以「戰爭」之名回擊，美國也只能立即表態支持，並且將航空母艦立即開往地中海。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

“2023以巴衝突”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。