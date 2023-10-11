飯店住一晚動輒萬元起跳，台灣人窮到只能出國玩？專家揪出國旅高房價背後元凶
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「平日一到五沒人、六日卻人擠人」，靜宜大學觀光系副教授黃正聰提到，台灣離尖峰現象較他國明顯很多，導致飯店業者為調和成本，只好提高假日售價因應。他說，「台灣人工作太勤奮，不少國外觀光客甚至會請假半年出遊」，建議台灣勞、資方達成出遊可多安排在平日的共識，有望提升國旅觀光品質和價格親民度。
（中央社）「國旅太貴了」，飯店住一晚動輒萬元起跳，被民眾戲稱「台灣人窮到只能出國」，觀光專家拆解背後原因指出，除了成本與供需之外，台灣淡旺日差距比他國明顯，恐是最大元凶。
「一家四口自駕，三天兩夜至少都要抓2萬」、「去墾丁玩水的錢，寧可省下來去曼谷」、「去琉球比小琉球還便宜」、「一堆飯店都在敲凱子」，還有民眾網曬收據指出，中秋連假住谷關風景區的頂級飯店，3天2夜3人費用高達新台幣16萬元，卻遭到「尚未退房就被鎖房卡」的待遇。
瀏覽網路論壇，針對國旅的埋怨比比皆是，不是價格貴得離譜，就是不滿意CP值，且民眾普遍認為，玩國旅不如去日本，更戲稱「台灣人窮到只能出國」。
台灣房價其實不比日本貴 統計數據藏貓膩
究竟台灣平均房價是否高於日本，靜宜大學觀光系副教授黃正聰援引國際訂房網站Hotelscombied的資訊，比較亞洲主要國家及城市的平均房價指出，「台灣的房價其實低於新加坡、香港、日本、泰國、韓國，但高於越南、菲律賓、馬來西亞」。
以台灣鄰近國家而言，統計指出，新加坡平均房價新台幣9169元，與香港8089元分居冠、亞軍，因為占地有限，飯店量體都只有1千多家；日本和泰國觀光業發達，有高達8.8萬和7萬的飯店家數，平均房價分別為5656元、4911元，都高於韓國的4550元和台灣的4411元。
但他也表示，各國的首都房價都遠高於次要城市，例如台北市平均房價7083元，高於曼谷的5016元，但曼谷高於高雄的4778元、新北的4048元；而東京平均房價則以9366元，居亞洲之冠。
國旅房價淡旺日差距大 勿把香蕉比蘋果
那為何民眾「體感上」認知台灣旅宿價格高於日本，黃正聰表示，最大關鍵在於「台灣最旺日、房價最貴的是週六，且價格顯著高於平日」，也就是台灣人通常是週休二日或連假出遊，感受到的價格當然貴；而出國在日本可能是離峰時間，比較基準的時間點或地點都不同。
「平日一到五沒人、六日卻人擠人」，他也提到，台灣離尖峰現象較他國明顯很多，導致飯店業者為調和成本，只好提高假日售價因應。他說，「台灣人工作太勤奮，不少國外觀光客甚至會請假半年出遊」，建議台灣勞、資方達成出遊可多安排在平日的共識，有望提升國旅觀光品質和價格親民度。
而平日住房率通常也得靠海外觀光客挹注，黃正聰表示，「其實以觀光客占總人口的比例而言，台灣沒有比日、韓低太多」，但疫後確實受到日圓貶值、班機不多、台灣交通規劃不便等內外因素，導致疫情前每年200萬的日本客入境規模，目前恢復率確實還不到一半。
在台灣飯店業深耕35年的茹曦酒店業主代表柯雷蒙（Jurgen Klemm）舉例，他喜歡台東，有間知名民宿睡一晚就要1萬元，但還是有人買單，而台北市區一晚4000元出頭的住宿卻覺得貴。他建議不要「香蕉去比蘋果」，且在自由市場供需下，如果這樣的價錢找不到客人，自然會被市場淘汰。
疫後國旅房價繼續飆 學者擔憂內外雙輸
然而，疫情後國旅房價繼續飆漲，引起民眾抱怨連連。根據交通部觀光局最新統計指出，今年上半年觀光旅館業每晚平均房價4618元，較去年同期增加572元，漲幅14.14%；一般旅館每晚平均房價2647元，較去年同期增加198元，漲幅8.1%。
「有人計算假日漲幅，甚至高達30%到50%」，旅遊休閒產業工作者王彥荏對《中央社》記者表示，疫情後，許多東南亞國家的旅宿價格都沒有上漲很多，有些反而還更便宜，「但台灣的熱門景點，像是阿里山，不到5000元已住不到正常的飯店」。
統計指出，南投縣觀光旅館平均房價才是台灣之冠，每晚平均房價為1萬5449元，因南投觀光旅館為包含日月潭涵碧樓、雲品等業者，以高價客群為主。
「過去3年邊境封鎖，台灣國旅大爆發，郊區飯店一房難求，導致房價翻倍飆升；但疫情過後，房價也沒跌回去」，旅遊業人士質疑，疫後台灣住宿房價直線上漲，來自業者坐地起價。
業者則認為，解封後的旅遊潮爆發、物價成本、工資與電價提高、缺工等問題，才是房價創新高的原因。
一位飯店高層透露，疫情期間因「供給多、需求少」，五星飯店折扣變多，都讓人感受變便宜；但後來國旅爆發後，許多風景區飯店一房難求，還有至少8、9家觀光旅館因辦理都更而退出市場，價格也就水漲船高。
黃正聰剖析，除了全球性通膨、缺工影響，民眾青睞精緻旅遊，對住宿品質要求提升，導致業主投資金額拉高，價格也隨之上揚，且「住宿已不單純是住宿，還有休閒功能、停留時間變長，附加設施變多，價格自然也應該提高」。
但是價格提高後，民眾對整體國旅體驗上普遍不滿意，顯示觀光品質還有很大進步空間，而國旅住宿價格高猶如雙面刃，黃正聰坦言，「不只影響來台旅客的意願，台灣人也認為不如出國」，將造成台灣觀光產業的雙輸局面。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。