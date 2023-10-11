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TNL+ 2023/10/11,
生活

港人想融入台式生活，最直接是逛他們的菜市場

港人想融入台式生活，最直接是逛他們的菜市場
濱江市場周邊是半露天式的墟市，越早越熱鬧。｜圖片由作者提供

我們想讓你知道的是

台灣大部份的菜市場，只在早上營業，過午收攤，所以曾經有在地人跟我說，如果想買到最便宜的菜，最好在十一時半來到，因為商販都準備收攤，不惜割價促銷。而我，就特別喜歡去濱江果菜市場；嚴格來說，那裡是台北的果菜批發中心，匯集全台灣南北不同地方而來的時令鮮蔬，竹筍、高麗菜、粟米、番茄、蒜頭、青葱……品種形形色色，任你看任你問——哪怕你說的是一口半鹹淡的國語。

菜市場，香港人稱之為街市。

來了台灣生活大半年，感覺這邊菜市場比香港的好逛得多，尤其是那種半露天墟市形式的菜市場。遊逛其中，你會發現市場裡是充滿活力的，色彩很繽紛，聲音很立體，因為那裡不單止是商業買賣的場所，更是人們生活日常交流的地方。

無論台北或是新北都有著不同大大小小新新舊舊的菜市場，各有個性，都與周邊居民有著密不可分的關係。

而我，就特別喜歡去濱江果菜市場；嚴格來說，那裡是台北的果菜批發中心，匯集全台灣南北不同地方而來的時令鮮蔬，竹筍、高麗菜、粟米、番茄、蒜頭、青葱……品種形形色色，任你看任你問（哪怕你說的是一口半鹹淡的國語），價廉物美，據說有不少台北名廚三不五時來親身採購，就知道這裡是尋「寶」的好地方。要知道台灣大部分的菜市場，只在早上營業，過午收攤，所以曾經有在地人跟我說，如果想買到最便宜的菜，最好在十一時半來到，因為商販都準備收攤，不惜割價促銷。

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圖片由作者提供
濱江市場為台北最大型的果菜批發中心。

走出濱江市場，熱鬧不減，周邊小巷賣生鮮食材和熟食的攤販隨處可見，立吞壽司、烤香腸、滷水豬腳仔、即包的生餃子。而且，有不少小農會帶著自己的農作物從遠遠的宜蘭、花蓮開車來到擺攤，極有從前在香港行上水天光墟的fu，擠擁間不時有機車與你擦肩而過，走走嚐嚐，感受庶民的生活風情，好奇又好玩。

不過，台灣菜市場一律收得早，午後想買菜，確實有點難度。

亦因為這樣，而衍生出「黃昏市場」來。所謂黃昏市場，指的是開攤比較晚的市場，像在台北市永春站的虎林街黃昏市場，中午收攤後會有一段小休時間，大概三、四點的時份，攤販才會再度活躍。在這時候，多半是賣熟食的佔多數，大概是為了上班族下班後來買晚飯的餐點。

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