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2023/10/10,
政治

鄒幸彤5個月内6次單獨囚禁，關注者FB專頁：精神狀態依然健康

鄒幸彤5個月内6次單獨囚禁，關注者FB專頁：精神狀態依然健康
Photo Credit: GettyImages

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「小彤群抽會」臉書專頁今天發文，指鄒幸彤在今年6、7、8、9及10月均在「不打架、不吵鬧、不生事」的情況下被安排單獨囚禁，其中7月有2次。每次被單獨囚禁時間由7天至14天不等。

（中央社）已解散的香港支聯會前副主席鄒幸彤因涉多宗案件仍然在囚，一直關注她的「小彤群抽會」臉書專頁指，10月有「大日子」，鄒幸彤又被單獨囚禁，由今年6月至10月她已被單獨囚禁最少6次。

「小彤群抽會」臉書專頁稱鄒幸彤為「水飯女皇」。在香港監獄，犯人被單獨囚禁的囚室俗稱「水飯房」。

根據報導，個別違反紀律或要求保護的囚犯會被安排獨立囚禁於「水飯房」，每天只有1小時到戶外活動。如香港赤柱監獄有80個獨立囚室，每個大小約7平方公尺（約2坪）。

「小彤群抽會」臉書專頁今天發文，指鄒幸彤在今年6、7、8、9及10月均在「不打架、不吵鬧、不生事」的情況下被安排單獨囚禁，其中7月有2次。每次被單獨囚禁時間由7天至14天不等。

文中提到，不知是否「水飯房」太熱及太乾，鄒幸彤消瘦了很多，嘴唇乾裂，「雙下巴變成瓜子臉」，「聞者傷心，見者心痛」，「但她的精神狀態依然健康，擇善固執的固執仍然堅挺。」

文中引述鄒幸彤表示，「請大家不要只關心她一位，要關心每一位。同時，也多關心社會的不公不義情況和案件。」

文中又提到，不知是否「水飯房」內太熱，連鄒幸彤的膠框眼鏡也破了，需要在外的朋友幫忙換一個。

在另一個「鄒幸彤」臉書專頁今年較早前發文，指今年1月鄒幸彤因違反監獄規則被罰單獨囚禁約1週，因為她貪玩拿牛奶做實驗。

鄒幸彤在2021年9月8日被捕後，因為4宗與支聯會及「六四」有關的案件，一直被關，包括2020年「六四」未經批准集結，及2021年「六四」煽惑他人明知而參與未經批准集結兩起案件，被法院判罪成，共被判監22個月。今年3月因支聯會拒交資料案被判罪成囚4.5個月。

她與支聯會前主席李卓人等被控違反港版《國安法》下煽動他人顛覆國家政權罪，正等待審訊。

新聞來源：

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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