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TNL+ 2023/10/11,
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哈瑪斯武裝突襲釀重大傷亡，以色列堪稱全球最優秀的情報系統為何失靈？

哈瑪斯武裝突襲釀重大傷亡，以色列堪稱全球最優秀的情報系統為何失靈？
以色列士兵｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

前美國中央情報局資深探員波利梅洛普洛斯（Marc Polymeropoulos）認為，自1973年10月6日爆發的贖罪日戰爭到現在約50年的光景裡，以色列還未發生過如此災難性的情報失誤。「以色列擁有世界一流、極為精湛的情報收集和事件分析能力，並且能通盤認知到自家後院發生的事情。因此，未能預見這場攻擊，以色列須負起主要責任，實在難以想像以色列的情報工作怎麼會如此失靈，這根本是以色列人的911事件。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

巴勒斯坦伊斯蘭主義遜尼派組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日對以色列發動武裝突襲，以色列國防軍（IDF）前國際事務發言人康里克斯（Jonathan Conricus）中校表示，襲擊事件發生迄今以色列平民及士兵的死亡人數已高達700人，並稱這是「以色列歷史上最糟糕的一天」。

美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，儘管以色列對於攻擊事件並不陌生，但這個擁有全球最傑出情報單位之一的國家，疑似對於哈瑪斯的襲擊應對不及，無論是以色列國家安全局（Shinbet）還是以色列情報及特殊使命局（Mossad，以下簡稱摩薩德），似乎皆無法有效掌握哈瑪斯的攻勢動態。

尤其以色列已有超過17年未曾在自家領土出現士兵遭襲被俘的窘境，且自1948年以色列獨立戰爭以來，以色列還未曾面對軍事基地、城鎮以及錫安主義農業社區「吉布茲」（kibbutzim）皆遭滲透與襲擊的情況，直到此次突襲的發生。

前美國中央情報局（CIA）資深探員波利梅洛普洛斯（Marc Polymeropoulos）認為，自1973年10月6日爆發的贖罪日戰爭（Yom Kippur War）到現在約50年的光景裡，以色列還未發生過如此災難性的情報失誤。

「以色列擁有世界一流、極為精湛的情報收集和事件分析能力，並且能通盤認知到自家後院發生的事情。因此，未能預見這場攻擊，以色列須負起主要責任，實在難以想像以色列的情報工作怎麼會如此失靈，這根本是以色列人的911事件。」波利梅洛普洛斯這般告訴《美國國家廣播公司》（NBC）。

據悉，以色列國防軍及有關單位高層在哈瑪斯攻擊後一再迴避外界對於「以國情報系統是否出現失誤」的質疑，以色列軍方發言人赫克特（Richard Hecht）在接受《CNN》專訪時便強調，以色列當前的重點即是反擊哈瑪斯以及保護平民的生命，未來有機會才會討論情報方面的事情。

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