以色列連夜空襲加薩走廊，哈瑪斯證實2高層遇害；《華爾街日報》：以國備戰方向錯誤，疏於防範地面攻擊釀慘重傷亡
我們想讓你知道的是
聯合國人道事務協調廳發表聲明指出，自7日以來，加薩走廊各地流離失所人數劇增，已超過18萬7500人，其中大多數在聯合國設立的學校避難。聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）高級專員特克（Volker Turk）表示，以色列全面圍困加薩走廊，剝奪平民生存必需物資，此舉遭到國際法禁止。
以色列國防軍連夜空襲加薩走廊，哈瑪斯證實2高層遇害
（中央社）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天（當地時間10日）表示，該組織兩名高階成員遭到空襲加薩走廊（Gaza Strip）的以色列軍方殺害，證實以色列國防軍（IDF）今天稍早的宣布。
《法新社》報導，哈瑪斯表示，遇害的兩人都是哈瑪斯政治局成員，其中一人是領導經濟事務的穆瑪（Zakaria Muammar），另一人是領導國家關係部門、負責協調與其他巴勒斯坦派系關係的夏馬拉（Jawad Abu Shamala）。
以色列軍方說，兩人是在連夜的空襲中遭擊斃，並表示穆瑪是哈瑪斯加薩領導人辛瓦（Yahya Sinwar）的親信，夏馬拉則「領導若干鎖定以色列平民和國家的行動」。
拜登重申支持以色列，譴責哈瑪斯純粹邪惡行為
美國總統拜登（Joe Biden）今天譴責伊斯蘭主義組織哈瑪斯突襲其盟邦以色列是「純粹邪惡的行為」，並重申華盛頓支持以色列，準備在中東地區部署更多軍事資產。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）明天也將啟程訪問以色列及和以色列簽有和平條約的約旦，表達與以色列休戚與共和支持。
拜登也證實14名美國人遇害，另有一些美國人遭哈瑪斯劫持。
拜登在白宮告訴記者：「生命中有一些時刻，我沒有誇張，純粹的邪惡被釋放至這個世界。以色列人民週末就經歷了這麼一刻。」
拜登舉出一些「令人反感」的例子，包括「父母遭到屠殺」、「嬰兒慘遭殺害」、「整個家庭遭滅口」以及「婦女遭強暴、攻擊和當作戰利品展示」。
拜登也警告以色列的對手「不要」介入，顯然是指支持哈瑪斯的伊朗。
拜登在發表談話前，先與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，討論「我們對以色列的支持」。這是兩人4天來第3次通話。
同時，以色列在加薩走廊附近集結軍隊，準備對加薩地區發動大規模地面攻擊。
聯合國：加薩逾18.7萬人流離失所，國際法禁以色列圍困
聯合國（UN）今天表示，自巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯7日突襲以色列、引發以色列大規模空襲加薩走廊以來，加薩走廊迄今有逾18萬7500人流離失所。
《法新社》報導，聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發表聲明指出，自7日以來，加薩走廊各地流離失所人數劇增，已超過18萬7500人，其中大多數在聯合國設立的學校避難。
聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）高級專員特克（Volker Turk）今天表示，以色列全面圍困加薩走廊，剝奪平民生存必需物資，此舉遭到國際法禁止。
特克指出，必須尊重人民的尊嚴及生命，他呼籲各方化解當地「如火藥桶般爆炸的局勢」。
《華爾街日報》：以色列備戰方向錯誤，疏於防範地面攻擊釀慘重傷亡
以色列7日遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲，釀成慘重傷亡。專家分析，正因近年以色列國防發展偏重高科技領域，卻疏於防範傳統地面攻擊，因此讓哈瑪斯有機可乘。
《華爾街日報》（WSJ）報導，儘管以色列耗時3年沿加薩走廊打造長達64公里、配備最先進雷達和感測器的安全屏障，以防範巴勒斯坦人入侵，但7日哈瑪斯利用推土機和其他基本工具，就成功突破超過6公尺高的邊界牆，大批武裝分子隨即搭乘皮卡車或步行進入以色列境內，發動正面攻擊。
這是自1973年埃及與敘利亞發動「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）以來，以色列軍隊面臨的最大攻擊。
這凸顯出以色列軍方重點發展網路能力、情報收集和先進武器，並專注打擊恐怖攻擊策略的侷限性。科技成分相對低的地面攻擊顯然將以國武裝部隊殺了個措手不及。
現在，以軍正為加薩走廊的大規模行動預做準備。在那裡，以國只能更加依賴傳統步兵和砲兵，甚至可能需要進行巷戰和城市戰。
以色列國際反恐研究所（International Institute for Counter-Terrorism）研究員耶格（Avi Jager）表示，以軍「一直在為錯誤的戰爭預做準備」。
耶格指出，以國領導階層認為，未來的主要安全威脅不再來自與阿拉伯國家過去開戰時的那種地面攻擊，而是火箭和哈瑪斯或黎巴嫩真主黨（Hezbollah）這類非國家行為者造成的非傳統威脅。
因此，以色列軍方大力發展情報、網路和防禦能力，以應對真主黨、哈瑪斯以及伊朗不斷擴張的飛彈武器庫威脅。以國在2011年部署針對短程飛彈的「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統，同時也持續開發其他系統，以應對遠程飛彈。
直到7日，以色列官員都還普遍相信，只要推動促進加薩經濟的政策，哈瑪斯領導人就無意展開如今這種跨境攻擊。
耶格的研究發現，以軍還自2015年開始制定改革計畫，裁減作戰部隊和預備役人員。根據計畫，士官人數將削減10％至4萬人，男性義務役期限也縮短4個月至32個月。
7日的突襲也顯示哈瑪斯已非昔日吳下阿蒙。當天的攻勢還動用了飛彈、海軍艦艇、無人機，武裝戰士最遠深入以色列境內數十公里的歐發金（Ofakim）。
以軍高科技化的同時，在敘利亞內戰中擁有10年實戰經驗的哈瑪斯和真主黨也變得更像正規軍隊，而非亂無章法的叛亂分子。控制加薩走廊10多年的哈瑪斯設立了許多密集的地下基地，作為指揮和控制中心，他們發射火箭也更加精準。
除此之外，軍事分析人士指出，近期以國情報部門針對潛在戰爭的警告主要集中在該國北部地區，來自哈瑪斯的黎巴嫩盟友真主黨。
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-10-11 以色列疏忽遭突襲，西方國家警鐘再響，澤倫斯基：以巴衝突恐分散對俄烏戰爭注意力
- 2023-10-11 以色列全面圍困加薩，聯合國預警人道情勢將惡化，巴勒斯坦孩童小鳥綠樹上學夢碎
- 2023-10-11 以色列連夜空襲加薩走廊，哈瑪斯證實2高層遇害；《華爾街日報》：以國備戰方向錯誤，疏於防範地面攻擊釀慘重傷亡
- 2023-10-11 哈瑪斯武裝突襲釀重大傷亡，以色列堪稱全球最優秀的情報系統為何失靈？
- 2023-10-11 以阿衝突點燃世界大戰火藥桶，美國快要陷入不斷失血、最終倒下的景況
Tags：
圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。