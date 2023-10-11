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2023/10/11,
中東

以色列連夜空襲加薩走廊，哈瑪斯證實2高層遇害；《華爾街日報》：以國備戰方向錯誤，疏於防範地面攻擊釀慘重傷亡

以色列連夜空襲加薩走廊，哈瑪斯證實2高層遇害；《華爾街日報》：以國備戰方向錯誤，疏於防範地面攻擊釀慘重傷亡
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

聯合國人道事務協調廳發表聲明指出，自7日以來，加薩走廊各地流離失所人數劇增，已超過18萬7500人，其中大多數在聯合國設立的學校避難。聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）高級專員特克（Volker Turk）表示，以色列全面圍困加薩走廊，剝奪平民生存必需物資，此舉遭到國際法禁止。

以色列國防軍連夜空襲加薩走廊，哈瑪斯證實2高層遇害

（中央社）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天（當地時間10日）表示，該組織兩名高階成員遭到空襲加薩走廊（Gaza Strip）的以色列軍方殺害，證實以色列國防軍（IDF）今天稍早的宣布。

《法新社》報導，哈瑪斯表示，遇害的兩人都是哈瑪斯政治局成員，其中一人是領導經濟事務的穆瑪（Zakaria Muammar），另一人是領導國家關係部門、負責協調與其他巴勒斯坦派系關係的夏馬拉（Jawad Abu Shamala）。

以色列軍方說，兩人是在連夜的空襲中遭擊斃，並表示穆瑪是哈瑪斯加薩領導人辛瓦（Yahya Sinwar）的親信，夏馬拉則「領導若干鎖定以色列平民和國家的行動」。

拜登重申支持以色列，譴責哈瑪斯純粹邪惡行為

美國總統拜登（Joe Biden）今天譴責伊斯蘭主義組織哈瑪斯突襲其盟邦以色列是「純粹邪惡的行為」，並重申華盛頓支持以色列，準備在中東地區部署更多軍事資產。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）明天也將啟程訪問以色列及和以色列簽有和平條約的約旦，表達與以色列休戚與共和支持。

拜登也證實14名美國人遇害，另有一些美國人遭哈瑪斯劫持。

拜登在白宮告訴記者：「生命中有一些時刻，我沒有誇張，純粹的邪惡被釋放至這個世界。以色列人民週末就經歷了這麼一刻。」

拜登舉出一些「令人反感」的例子，包括「父母遭到屠殺」、「嬰兒慘遭殺害」、「整個家庭遭滅口」以及「婦女遭強暴、攻擊和當作戰利品展示」。

拜登也警告以色列的對手「不要」介入，顯然是指支持哈瑪斯的伊朗。

拜登在發表談話前，先與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，討論「我們對以色列的支持」。這是兩人4天來第3次通話。

同時，以色列在加薩走廊附近集結軍隊，準備對加薩地區發動大規模地面攻擊。

聯合國：加薩逾18.7萬人流離失所，國際法禁以色列圍困

聯合國（UN）今天表示，自巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯7日突襲以色列、引發以色列大規模空襲加薩走廊以來，加薩走廊迄今有逾18萬7500人流離失所。

《法新社》報導，聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發表聲明指出，自7日以來，加薩走廊各地流離失所人數劇增，已超過18萬7500人，其中大多數在聯合國設立的學校避難。

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）高級專員特克（Volker Turk）今天表示，以色列全面圍困加薩走廊，剝奪平民生存必需物資，此舉遭到國際法禁止。

特克指出，必須尊重人民的尊嚴及生命，他呼籲各方化解當地「如火藥桶般爆炸的局勢」。

《華爾街日報》：以色列備戰方向錯誤，疏於防範地面攻擊釀慘重傷亡

以色列7日遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲，釀成慘重傷亡。專家分析，正因近年以色列國防發展偏重高科技領域，卻疏於防範傳統地面攻擊，因此讓哈瑪斯有機可乘。

《華爾街日報》（WSJ）報導，儘管以色列耗時3年沿加薩走廊打造長達64公里、配備最先進雷達和感測器的安全屏障，以防範巴勒斯坦人入侵，但7日哈瑪斯利用推土機和其他基本工具，就成功突破超過6公尺高的邊界牆，大批武裝分子隨即搭乘皮卡車或步行進入以色列境內，發動正面攻擊。

這是自1973年埃及與敘利亞發動「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）以來，以色列軍隊面臨的最大攻擊。

這凸顯出以色列軍方重點發展網路能力、情報收集和先進武器，並專注打擊恐怖攻擊策略的侷限性。科技成分相對低的地面攻擊顯然將以國武裝部隊殺了個措手不及。

現在，以軍正為加薩走廊的大規模行動預做準備。在那裡，以國只能更加依賴傳統步兵和砲兵，甚至可能需要進行巷戰和城市戰。

以色列國際反恐研究所（International Institute for Counter-Terrorism）研究員耶格（Avi Jager）表示，以軍「一直在為錯誤的戰爭預做準備」。

耶格指出，以國領導階層認為，未來的主要安全威脅不再來自與阿拉伯國家過去開戰時的那種地面攻擊，而是火箭和哈瑪斯或黎巴嫩真主黨（Hezbollah）這類非國家行為者造成的非傳統威脅。

因此，以色列軍方大力發展情報、網路和防禦能力，以應對真主黨、哈瑪斯以及伊朗不斷擴張的飛彈武器庫威脅。以國在2011年部署針對短程飛彈的「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統，同時也持續開發其他系統，以應對遠程飛彈。

直到7日，以色列官員都還普遍相信，只要推動促進加薩經濟的政策，哈瑪斯領導人就無意展開如今這種跨境攻擊。

耶格的研究發現，以軍還自2015年開始制定改革計畫，裁減作戰部隊和預備役人員。根據計畫，士官人數將削減10％至4萬人，男性義務役期限也縮短4個月至32個月。

7日的突襲也顯示哈瑪斯已非昔日吳下阿蒙。當天的攻勢還動用了飛彈、海軍艦艇、無人機，武裝戰士最遠深入以色列境內數十公里的歐發金（Ofakim）。

以軍高科技化的同時，在敘利亞內戰中擁有10年實戰經驗的哈瑪斯和真主黨也變得更像正規軍隊，而非亂無章法的叛亂分子。控制加薩走廊10多年的哈瑪斯設立了許多密集的地下基地，作為指揮和控制中心，他們發射火箭也更加精準。

除此之外，軍事分析人士指出，近期以國情報部門針對潛在戰爭的警告主要集中在該國北部地區，來自哈瑪斯的黎巴嫩盟友真主黨。


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