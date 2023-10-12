哈馬斯突襲顛覆拜登外交政策，打亂了美國的中東如意算盤

哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列的規模前所未見，美國的回應反映了這一點。

該國已每年向其中東盟友提供38億美元軍事援助，且一直在以色列跟哈瑪斯爆發衝突時支持以色列自衛的權利，甚至在以色列空襲數天以至於數星期之後，仍然干預任何停火呼籲。

但哈瑪斯這次的攻勢將在以方引發一場廣泛的活動，還有可能導致區內其他地方局勢升級。

以色列的回應將是漫長而累人的，而美國將成為其一部分。

用戰艦表態

五角大廈很快便派遣了一艘航空母艦，配合導彈巡洋艦與驅逐艦，前往以色列附近水域。

艦隊早就在地中海了，所以不用走很遠。美國在爆發衝突時派遣海軍艦艇到該地區並不罕見，前中央情報局人員，給四任美國總統擔任過中東顧問的布魯斯・里德爾（Bruce Riedel）說，這是「美國對中東意外之事的典型反應」。

Photo Credit: US NAVY / EPA / BBC News 美國調派福特號航空母艦（USS Gerald R Ford）戰鬥群到靠近以色列的東地中海海域。

在哈瑪斯與以色列此前爆發的衝突中，美國沒曾這樣做，而那些衝突大概算是孤立事件。但這次美國志不在哈瑪斯，五角大廈擔憂的是，衝突或會擴散。

一位高級國防官員稱，派遣戰艦與飛機是為了展示對以色列國防的牢固支持，並警惕其他國家或武裝組織不要加入戰團。

這首先就是在說伊朗，該國既支持黎巴嫩強大的真主黨運動（Hizbollah），也支持哈瑪斯。

這位官員稱，從情報搜集到發射遠程打擊導彈，艦隊都可以做，但派遣艦隊本身的要點是展示實力。

增強以軍火力

拜登（Joe Biden）政府已下令五角大廈運送「額外裝備與資源」到以色列，這將包括空防裝備和彈藥。

這當中大多數來自美國對以色列年度軍事援助，本已在籌備之中，現在會加急辦理。部分可能會從美國既有庫存中撥出。

但以色列在戰事首日所要求的援助，說明它預期要動用多少火力，繼而說明它預期這將是一場漫長的戰爭。

任何額外撥款都需要國會批准，而美國國會目前因為眾議院議長繼任人選之爭而陷於癱瘓。

這還可能與美國對烏克蘭的承諾形成競爭。自當地戰事爆發以來，對烏援助累計已達460億美元——不過受訪的高級國防官員稱，美國有資源同時支持兩國。

Photo Credit:AFP / BBC News 美國官員保證軍援以色列不會威脅對烏克蘭的支持。

風險與計算

智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）安全事務分析員賽斯・瓊斯（Seth Jones）說，派遣航空母艦不太可能增加美國被捲入衝突的風險。

但他說，緊急關注以色列，起碼在短期之內，「或會將注意力帶離其他戰場，例如是烏克蘭」。

無論是衝突將如何發展，還是美國政治將如何發展，這些關注很大一部分會落在哈瑪斯手上幾十、上百名人質安危的身上。

拜登總統說過，人質當中很可能有美國公民，美國計劃派遣專家和分享情報，協助營救工作。

更廣泛而言，這場戰爭顛覆了他的中東政策核心——透過以色列與沙烏地阿拉伯之間的新區域安全聯盟來進一步孤立伊朗。

這協定目前已被暫停，要是加薩的巴勒斯坦人傷亡不斷增加，則其前景將越見不確定。

布魯斯・里德爾說：「這將意味著阿拉伯國家只能猛烈批評以色列。」意味著部分本已跟以色列簽署關係正常化協議的國家或會「倒戈」。

這種擔憂已隱含在五角大廈對襲擊的定性當中。美國國防部認為這是來自哈瑪斯的新型「『伊斯蘭國』級別的野蠻行徑」。

受訪國防官員稱，美國國防部在反覆強調此措辭，因為在中東地區，「將這樣的襲擊等同於我們所見過巴勒斯坦人跟以色列人之間的同類緊張或衝突已成為了本能」，然而「這次不一樣」。

美國底線何在

要是以色列為了瓦解哈瑪斯而採取長期且猛烈的空中攻勢，甚至是地面進攻，則加薩的許多巴勒斯坦人恐怕命不久矣。

哈瑪斯在管治著加薩這片人口稠密的狹小飛地，在過去以軍和這支武裝組織的戰鬥中，美國總有其底線，終將促請以色列接受停火。但球門架已挪了位置。

里德爾指出，阿拉伯未曾有任何國家給以色列百姓造成過如此程度的傷亡破壞。1973年埃及與敘利亞突襲以色列也曾震驚以色列，但當時的死傷主要還是軍人。

他說，造成數以百計平民喪生之後，「如今他們（哈瑪斯）是在以色列境內認真戰鬥」。

據受訪高級國防官員所稱，美國對以色列保護平民百姓施加了嚴格標凖與監管程序。這同樣適用於任何採購美國軍備的國家。

但這位官員說，「哈瑪斯絕對沒有採取同等措施」，而「我們認識到以色列得作出回應，以恢復其威懾力」。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九