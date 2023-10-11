蔡總統國慶演說提選後邀在野尋共識，藍白：真有誠意隨時都可做
我們想讓你知道的是
對於蔡總統的與在野陣營會商提議，國民黨發言人楊智伃表示，在過去7年半裡，朝野原本有非常多機會可以一起共商國是，但民進黨總仗著完全執政的優勢，漠視民意、傲慢濫權。
（中央社）總統蔡英文任內最後一次國慶演說，府方說明聚焦三大重點，包括台灣在協力區域安全穩定上的再保證；再次揭櫫「和平是兩岸的唯一選項」，以「維持現狀」作為各方的最大公約數；「朝野對內競爭，對外團結一致」，會是重中之重。
副總統賴清德正競選下屆總統大選，府方人士也透露，蔡總統這次的國慶講話，包括總體政策圖像、後續要推進的政策方針以及選後邀在野黨會商，都有和副總統討論過。
蔡總統昨（10）日以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」為題發表國慶演說，這是蔡總統任內最後一次的雙十慶典。
府方人士表示，蔡總統今年國慶講話，在區域與兩岸事務上有3個主要的重點，包括，一、對台灣在協力區域安全穩定上的再保證；二、兩岸關係上，蔡總統再次揭櫫「和平是兩岸的唯一選項」，以「維持現狀」作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰；三、台灣要得到國際社會的信任與支持，「朝野對內競爭，對外團結一致」，會是重中之重。
府方人士說，台海區域的「維持現狀」已成為國際社會的共同立場；全球都體認到台海的和平穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺要素，任何一方都不能片面改變現狀；兩岸分歧須透過和平方式解決。
他說，蔡總統代表國家，再次宣示台灣將與國際社會協力，也再次說明台灣將在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，持續扮演最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴。這不只是她個人多年來實踐的承諾，更是台灣向世界的再保證，而這也是台灣未來持續前進、發展，並獲得國際繼續支持的發展軌道。
府方人士指出，蔡總統清楚勾勒出兩岸的互動之道：就是「以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道」。這個立場，既站穩台灣自由民主的底線，也明確地承擔穩定區域的責任。
府方人士說，總統昨日特別向在野黨喊話，在選舉的競爭過後，可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，眾志成城，對外團結一致。
對於選在選後才邀集在野黨討論，府方人士說，一方面讓選舉激情冷卻，也可以在最新民意基礎上，對內眾志成城，對外尋求共識，等選後大家冷靜下來後，共謀國家下一步。
國民黨：民進黨真有誠意隨時可做；民眾黨：團結取代對立不分選前選後
（中央社）總統蔡英文昨日指出，在選舉競爭過後可尋求更大共識。國民黨發言人楊智伃回應，民進黨政府真有誠意舉辦對話，隨時都可以做；柯辦發言人陳智菡表示，以團結取代對立，不用分選前選後。
蔡總統昨日上午發表任期內最後一次國慶演說時指出，「衷心期盼，在選舉的競爭過後，我們可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識」；府方人士表示，蔡總統的國慶講話，包括總體政策圖像、後續要推進的政策方針及選後邀在野黨會商，都有和副總統賴清德討論過。
對於蔡總統的與在野陣營會商提議，國民黨發言人楊智伃表示，在過去7年半裡，朝野原本有非常多機會可以一起共商國是，但民進黨總仗著完全執政的優勢，漠視民意、傲慢濫權。
楊智伃指出，像是新北市長侯友宜剛就任之初，就曾當著蔡總統的面拜託地方建設，卻未有任何下文；又例如大法官的提名，在野人士也提過諸多意見，也從未見執政黨有採納雅量。
楊智伃說明，如今到任期最後半年，卻突然拋出朝野對談議題，很難不讓人聯想，是不是選舉技倆，若民進黨政府真有誠意舉辦對話，隨時都可以做；若真要辦，國民黨很樂意備妥資料，派員向蔡總統說明這7年的民怨與施政弊端，以及務實穩健的改進解方。
柯辦發言人陳智菡回應表示，民眾黨主席、總統參選人柯文哲有感民進黨執政多年後，朝野對立嚴重、無法溝通協商，早就提出他執政後，將就國家重大議題召開「國是會議」主張，9日也在國政記者會宣示，柯陣營樂見府方跟進。
陳智菡指出，以團結取代對立，其實不用分選前、選後，蔡總統任期還有7個多月，不應再蹉跎；選後柯文哲若執政，也會言出必行，召集國是會議，結合朝野力量，創造共融台灣。
新聞來源
延伸閱讀
- 總統蔡英文國慶演說：台灣已是世界的台灣，自信沉穩面對中國
- 直擊112年國慶酒會菜單：總統蔡英文讚「香菜冰淇淋」成焦點、諾魯總統獨鍾兩款特色油飯
- 總統蔡英文國慶日接見澳洲前總理莫里森，肯定台澳「強勁夥伴關係」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。