蔡總統國慶演說提選後邀在野尋共識，藍白：真有誠意隨時都可做

（中央社）總統蔡英文任內最後一次國慶演說，府方說明聚焦三大重點，包括台灣在協力區域安全穩定上的再保證；再次揭櫫「和平是兩岸的唯一選項」，以「維持現狀」作為各方的最大公約數；「朝野對內競爭，對外團結一致」，會是重中之重。

副總統賴清德正競選下屆總統大選，府方人士也透露，蔡總統這次的國慶講話，包括總體政策圖像、後續要推進的政策方針以及選後邀在野黨會商，都有和副總統討論過。

蔡總統昨（10）日以「自信沉穩、國家前進，讓世界因台灣而更好」為題發表國慶演說，這是蔡總統任內最後一次的雙十慶典。

府方人士表示，蔡總統今年國慶講話，在區域與兩岸事務上有3個主要的重點，包括，一、對台灣在協力區域安全穩定上的再保證；二、兩岸關係上，蔡總統再次揭櫫「和平是兩岸的唯一選項」，以「維持現狀」作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰；三、台灣要得到國際社會的信任與支持，「朝野對內競爭，對外團結一致」，會是重中之重。

府方人士說，台海區域的「維持現狀」已成為國際社會的共同立場；全球都體認到台海的和平穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺要素，任何一方都不能片面改變現狀；兩岸分歧須透過和平方式解決。

他說，蔡總統代表國家，再次宣示台灣將與國際社會協力，也再次說明台灣將在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，持續扮演最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴。這不只是她個人多年來實踐的承諾，更是台灣向世界的再保證，而這也是台灣未來持續前進、發展，並獲得國際繼續支持的發展軌道。

府方人士指出，蔡總統清楚勾勒出兩岸的互動之道：就是「以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道」。這個立場，既站穩台灣自由民主的底線，也明確地承擔穩定區域的責任。

府方人士說，總統昨日特別向在野黨喊話，在選舉的競爭過後，可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，眾志成城，對外團結一致。

對於選在選後才邀集在野黨討論，府方人士說，一方面讓選舉激情冷卻，也可以在最新民意基礎上，對內眾志成城，對外尋求共識，等選後大家冷靜下來後，共謀國家下一步。

國民黨：民進黨真有誠意隨時可做；民眾黨：團結取代對立不分選前選後

（中央社）總統蔡英文昨日指出，在選舉競爭過後可尋求更大共識。國民黨發言人楊智伃回應，民進黨政府真有誠意舉辦對話，隨時都可以做；柯辦發言人陳智菡表示，以團結取代對立，不用分選前選後。

蔡總統昨日上午發表任期內最後一次國慶演說時指出，「衷心期盼，在選舉的競爭過後，我們可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識」；府方人士表示，蔡總統的國慶講話，包括總體政策圖像、後續要推進的政策方針及選後邀在野黨會商，都有和副總統賴清德討論過。

對於蔡總統的與在野陣營會商提議，國民黨發言人楊智伃表示，在過去7年半裡，朝野原本有非常多機會可以一起共商國是，但民進黨總仗著完全執政的優勢，漠視民意、傲慢濫權。

楊智伃指出，像是新北市長侯友宜剛就任之初，就曾當著蔡總統的面拜託地方建設，卻未有任何下文；又例如大法官的提名，在野人士也提過諸多意見，也從未見執政黨有採納雅量。

楊智伃說明，如今到任期最後半年，卻突然拋出朝野對談議題，很難不讓人聯想，是不是選舉技倆，若民進黨政府真有誠意舉辦對話，隨時都可以做；若真要辦，國民黨很樂意備妥資料，派員向蔡總統說明這7年的民怨與施政弊端，以及務實穩健的改進解方。

柯辦發言人陳智菡回應表示，民眾黨主席、總統參選人柯文哲有感民進黨執政多年後，朝野對立嚴重、無法溝通協商，早就提出他執政後，將就國家重大議題召開「國是會議」主張，9日也在國政記者會宣示，柯陣營樂見府方跟進。

陳智菡指出，以團結取代對立，其實不用分選前、選後，蔡總統任期還有7個多月，不應再蹉跎；選後柯文哲若執政，也會言出必行，召集國是會議，結合朝野力量，創造共融台灣。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航