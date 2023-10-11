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2023/10/11,
歐洲

歐美聯手抗中，歐盟擬對中國鋼鐵商展開反補貼調查

歐美聯手抗中，歐盟擬對中國鋼鐵商展開反補貼調查
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

根據總部設於巴黎的經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，全球鋼鐵產能2022年創歷史水準。在產能利用率僅75%的情況下，過剩的產能也創下歷史新高。中國占全球增加產能的四分之一，同時還在亞洲其他地區開設工廠。

（中央社）隨著布魯塞爾和華府形成對抗北京的聯合陣線，歐洲聯盟（EU）計畫本月在和美國舉行的峰會上，宣布針對中國鋼鐵製造商展開反補貼調查。

兩位知情官員告訴英國《金融時報》（Financial Times），布魯塞爾已同意加入華府的行動，以保護產業免於受到低價競爭的影響。

這兩名官員表示，華府要求布魯塞爾針對中國鋼鐵製造商展開調查，以換取美國不再實施前總統川普（Donald Trump）2018年對歐盟鋼鐵祭出的關稅。

在過去兩年的談判中，歐盟曾拒絕效法美國以國家安全為由對鋼鐵祭出25%關稅，並對鋁製品祭出10%關稅。世界貿易組織（WTO）已裁定此舉違反國際法。

但布魯塞爾已同意倘若對中國的調查證實北京的補貼措施不公，歐盟將祭出符合WTO規範的關稅。美國和歐盟兩年前已擱置雙方貿易爭端，靜待一項決議。

根據總部設於巴黎的經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，全球鋼鐵產能2022年創歷史水準。在產能利用率僅75%的情況下，過剩的產能也創下歷史新高。

中國占全球增加產能的四分之一，同時還在亞洲其他地區開設工廠。

布魯塞爾已對大約10類自中國進口的鋼鐵課徵反傾銷稅，涵蓋232條款（Section 232）措施約一半的產品。在美國採取行動後，歐盟也對許多鋼鐵產品訂出配額。

然而，歐盟鋼鐵業表示，這些措施根本無效。

歐洲鋼鐵工業聯盟（Eurofer）秘書長艾格特（Axel Eggert）指出：「傳統貿易保護工具無法處理這些。我們已使用這些工具50年了，已經沒用了。全球產能過剩是政府助長的。我們需要新工具。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）婉拒發表評論。

此外，歐盟針對進口產品推出的「碳邊境調整機制」（CBAM），將針對進口產品製造過程的碳排放量課稅，包括鋼鐵等產品。

美國沒有國家碳定價（Carbon Pricing）系統，並希望創造一個計算排放的定製系統。

歐盟針對進口產品的碳邊境調整機制10月1日起進入實施前2年過渡期，待2026年落實後，欲進入歐盟市場的外國產品若超過歐盟溫室氣體排放標準，必須額外繳交「碳關稅」。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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