朱立倫邀韓國瑜擔任國民黨副主席輔選，侯友宜：藍白合磋商所有議題開放溝通
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朱立倫表示，他也跟韓國瑜談到有關藍白合的事情，以及韓國瑜跟民眾黨總統參選人柯文哲見面，因為他曾經請韓國瑜，多跟柯文哲在內的重要政治領袖見面；畢竟只有團結才有勝選機會，國民黨必須要團結一切可以團結的力量，非常謝謝韓國瑜全力幫忙。
邀韓國瑜擔任副主席，朱立倫：見面討論輔選
（中央社）前高雄市長韓國瑜日前表達願協助促成在野整合，國民黨主席朱立倫10日表示，他有邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，協助2024大選。韓國瑜是否答應，朱立倫說，尊重韓國瑜的回答。
10日雙十國慶，國民黨上午在中央黨部前舉行「慶祝中華民國112年國慶日升旗典禮」，前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫，以及前國民黨主席吳伯雄、洪秀柱等人，皆一同參與。
對於韓國瑜日前與民眾黨主席柯文哲見面，國民黨主席朱立倫10日在活動前接受媒體訪問時表示，韓國瑜是國民黨重要成員，前一段時間，有邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，希望一起協助2024大選，也請韓國瑜多跟柯文哲、鴻海創辦人郭台銘聯繫。
朱立倫指出，他10日也會跟韓國瑜見面，討論相關輔選事務，也會請韓國瑜多多支持侯友宜，讓大家團結在一起。
韓國瑜是否答應接副主席，朱立倫表示，尊重韓國瑜的回答。至於10日何時要跟韓國瑜見面，朱立倫說，時間不是重點。
媒體詢問，柯文哲堅持藍白合要透過第三方民調，朱立倫表示，他跟柯文哲都有保持聯繫、溝通，相信最重要是彼此在共同理念下，希望為了讓台灣更好、兩岸和平，讓很多憲政改革能夠完成，一定要政黨輪替，讓藍白合作，這個理念很重要，其他的都可以溝通。
朱立倫指出，國民黨派出秘書長黃健庭、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰為代表，與民眾黨進行初步磋商，表達對民眾黨的尊重，也希望民眾黨能派出最高層級的人士，大家相互協調溝通，什麼議題都可以談，不管是藍白的共同理念，以及民眾黨關心的民調議題，都可以談。
與韓國瑜會面，朱立倫：談藍白合及支持侯友宜造勢
國民黨主席朱立倫10日與前高雄市長韓國瑜見面，討論相關輔選事務。朱立倫表示，包含14日新北大造勢跟後續造勢活動，韓國瑜都會全力支持；他也曾經請韓國瑜多跟重要政治領袖見面，團結所有的力量。
前高雄市長韓國瑜日前表達願協助促成在野整合，國民黨主席朱立倫10日上午出席國民黨「慶祝中華民國112年國慶日升旗典禮」前表示，他有邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，協助2024大選，10日會跟韓國瑜見面，討論相關輔選事務。
朱立倫晚間出席北北基教育團體暨台商協會國慶感恩餐會，對於跟韓國瑜見面一事，朱立倫受訪表示，韓國瑜前天才從國外回來，而在前段時間，就邀請韓國瑜擔任國民黨副主席。
朱立倫指出，包含14日新北大造勢跟後續幾場的造勢活動，韓國瑜都會全力支持。
朱立倫表示，他也跟韓國瑜談到有關藍白合的事情，以及韓國瑜跟民眾黨總統參選人柯文哲見面，因為他曾經請韓國瑜，多跟柯文哲在內的重要政治領袖見面；畢竟只有團結才有勝選機會，國民黨必須要團結一切可以團結的力量，非常謝謝韓國瑜全力幫忙。
對於韓國瑜是否答應接任副主席，朱立倫則沒有回答，快步離去。而韓國瑜辦公室表示，有關副主席及與朱立倫會面相關訊息，並非由韓國瑜及辦公室對外發出，目前並無多餘評論。
藍白合磋商，侯友宜：所有議題開放溝通
國民黨總統參選人侯友宜10日表示，國民黨已指派秘書長黃健庭、競辦執行長金溥聰盡快跟民眾黨磋商，所有議題都是開放的，做好充分溝通。藍白唯有合作，才能終結貪污的民進黨執政，讓台灣和平穩定、政黨輪替。
10日是雙十國慶，國民黨上午在中央黨部前舉行「慶祝中華民國112年國慶日升旗典禮」，前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫，以及前國民黨主席吳伯雄、洪秀柱等人，皆一同參與。
針對藍白合議題，侯友宜在升旗典禮前受訪表示，為積極回應民意，下架貪污腐敗的民進黨，藍白兩黨必須要政黨合作，也要做到政黨協商，所以國民黨已指派黃健庭、金溥聰盡快跟對方磋商。
侯友宜指出，所有議題都是開放的，好好做好充分溝通。藍白唯有合作，才能終結貪污的民進黨執政，才能讓台灣和平穩定、政黨輪替。
對於前高雄市長韓國瑜日前與民眾黨總統參選人柯文哲會面，侯友宜表示，他跟韓國瑜有保持密切聯絡，這段時間，韓國瑜有跟他聯絡，未來他們會並肩作戰。韓國瑜不會求任何位子，為了中華民國永續發展，他跟韓國瑜會不斷在各種場合，大家一起共同面對，贏得人民信賴。
侯友宜9日表示曾多次聯絡柯文哲，但對方沒接電話。媒體詢問，是否有再嘗試找柯文哲，侯友宜表示，會有很多聯繫管道，請大家放心。
侯友宜在升旗典禮中致詞表示，中華民國代表以民為主，是建立民主共和國最佳典範。民進黨執政後，不但竄改中華民國建國精神，還用「Taiwan National Day」，慢慢消滅中華民國，這是無法容忍，不能讓民進黨用台獨路徑，消滅中華民國。
侯友宜指出，民進黨執政以後，戰爭逐漸逼近，民生凋敝、貪污腐敗，聽不到人民痛苦的聲音，面對這樣無能政府，國民黨與他近期提出很多政見，就是希望齊聚大家的力量，讓中華民國能穩定、永續的走下去。
侯友宜表示，明年總統大選，國民黨與他會團結所有的力量，凝聚台澎金馬所有人民的向心力，讓國民黨贏得大選，重返執政。
馬英九致詞時指出，從110年開始，蔡政府將中華民國國慶日的英文名稱改為「Taiwan National Day」，中文就是「台灣國慶日」，這是不折不扣台獨路線，不但誤導民眾，還把台灣帶向危險的境地。總統蔡英文拋出「中華民國、中華人民共和國互不隸屬」的新兩國論是違憲，還危害台灣安全，極其不利也不負責任。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。