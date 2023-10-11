朱立倫邀韓國瑜擔任國民黨副主席輔選，侯友宜：藍白合磋商所有議題開放溝通

邀韓國瑜擔任副主席，朱立倫：見面討論輔選

（中央社）前高雄市長韓國瑜日前表達願協助促成在野整合，國民黨主席朱立倫10日表示，他有邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，協助2024大選。韓國瑜是否答應，朱立倫說，尊重韓國瑜的回答。

10日雙十國慶，國民黨上午在中央黨部前舉行「慶祝中華民國112年國慶日升旗典禮」，前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫，以及前國民黨主席吳伯雄、洪秀柱等人，皆一同參與。

對於韓國瑜日前與民眾黨主席柯文哲見面，國民黨主席朱立倫10日在活動前接受媒體訪問時表示，韓國瑜是國民黨重要成員，前一段時間，有邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，希望一起協助2024大選，也請韓國瑜多跟柯文哲、鴻海創辦人郭台銘聯繫。

朱立倫指出，他10日也會跟韓國瑜見面，討論相關輔選事務，也會請韓國瑜多多支持侯友宜，讓大家團結在一起。

韓國瑜是否答應接副主席，朱立倫表示，尊重韓國瑜的回答。至於10日何時要跟韓國瑜見面，朱立倫說，時間不是重點。

媒體詢問，柯文哲堅持藍白合要透過第三方民調，朱立倫表示，他跟柯文哲都有保持聯繫、溝通，相信最重要是彼此在共同理念下，希望為了讓台灣更好、兩岸和平，讓很多憲政改革能夠完成，一定要政黨輪替，讓藍白合作，這個理念很重要，其他的都可以溝通。

朱立倫指出，國民黨派出秘書長黃健庭、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰為代表，與民眾黨進行初步磋商，表達對民眾黨的尊重，也希望民眾黨能派出最高層級的人士，大家相互協調溝通，什麼議題都可以談，不管是藍白的共同理念，以及民眾黨關心的民調議題，都可以談。

與韓國瑜會面，朱立倫：談藍白合及支持侯友宜造勢

國民黨主席朱立倫10日與前高雄市長韓國瑜見面，討論相關輔選事務。朱立倫表示，包含14日新北大造勢跟後續造勢活動，韓國瑜都會全力支持；他也曾經請韓國瑜多跟重要政治領袖見面，團結所有的力量。

前高雄市長韓國瑜日前表達願協助促成在野整合，國民黨主席朱立倫10日上午出席國民黨「慶祝中華民國112年國慶日升旗典禮」前表示，他有邀請韓國瑜擔任國民黨副主席，協助2024大選，10日會跟韓國瑜見面，討論相關輔選事務。

朱立倫晚間出席北北基教育團體暨台商協會國慶感恩餐會，對於跟韓國瑜見面一事，朱立倫受訪表示，韓國瑜前天才從國外回來，而在前段時間，就邀請韓國瑜擔任國民黨副主席。

朱立倫指出，包含14日新北大造勢跟後續幾場的造勢活動，韓國瑜都會全力支持。

朱立倫表示，他也跟韓國瑜談到有關藍白合的事情，以及韓國瑜跟民眾黨總統參選人柯文哲見面，因為他曾經請韓國瑜，多跟柯文哲在內的重要政治領袖見面；畢竟只有團結才有勝選機會，國民黨必須要團結一切可以團結的力量，非常謝謝韓國瑜全力幫忙。

對於韓國瑜是否答應接任副主席，朱立倫則沒有回答，快步離去。而韓國瑜辦公室表示，有關副主席及與朱立倫會面相關訊息，並非由韓國瑜及辦公室對外發出，目前並無多餘評論。

藍白合磋商，侯友宜：所有議題開放溝通

國民黨總統參選人侯友宜10日表示，國民黨已指派秘書長黃健庭、競辦執行長金溥聰盡快跟民眾黨磋商，所有議題都是開放的，做好充分溝通。藍白唯有合作，才能終結貪污的民進黨執政，讓台灣和平穩定、政黨輪替。

10日是雙十國慶，國民黨上午在中央黨部前舉行「慶祝中華民國112年國慶日升旗典禮」，前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫，以及前國民黨主席吳伯雄、洪秀柱等人，皆一同參與。

針對藍白合議題，侯友宜在升旗典禮前受訪表示，為積極回應民意，下架貪污腐敗的民進黨，藍白兩黨必須要政黨合作，也要做到政黨協商，所以國民黨已指派黃健庭、金溥聰盡快跟對方磋商。

侯友宜指出，所有議題都是開放的，好好做好充分溝通。藍白唯有合作，才能終結貪污的民進黨執政，才能讓台灣和平穩定、政黨輪替。

對於前高雄市長韓國瑜日前與民眾黨總統參選人柯文哲會面，侯友宜表示，他跟韓國瑜有保持密切聯絡，這段時間，韓國瑜有跟他聯絡，未來他們會並肩作戰。韓國瑜不會求任何位子，為了中華民國永續發展，他跟韓國瑜會不斷在各種場合，大家一起共同面對，贏得人民信賴。

侯友宜9日表示曾多次聯絡柯文哲，但對方沒接電話。媒體詢問，是否有再嘗試找柯文哲，侯友宜表示，會有很多聯繫管道，請大家放心。

侯友宜在升旗典禮中致詞表示，中華民國代表以民為主，是建立民主共和國最佳典範。民進黨執政後，不但竄改中華民國建國精神，還用「Taiwan National Day」，慢慢消滅中華民國，這是無法容忍，不能讓民進黨用台獨路徑，消滅中華民國。

侯友宜指出，民進黨執政以後，戰爭逐漸逼近，民生凋敝、貪污腐敗，聽不到人民痛苦的聲音，面對這樣無能政府，國民黨與他近期提出很多政見，就是希望齊聚大家的力量，讓中華民國能穩定、永續的走下去。

侯友宜表示，明年總統大選，國民黨與他會團結所有的力量，凝聚台澎金馬所有人民的向心力，讓國民黨贏得大選，重返執政。

馬英九致詞時指出，從110年開始，蔡政府將中華民國國慶日的英文名稱改為「Taiwan National Day」，中文就是「台灣國慶日」，這是不折不扣台獨路線，不但誤導民眾，還把台灣帶向危險的境地。總統蔡英文拋出「中華民國、中華人民共和國互不隸屬」的新兩國論是違憲，還危害台灣安全，極其不利也不負責任。