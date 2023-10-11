蔡總統國慶演說細數政績，學者指國際關係改善有感，藍批「說一套做一套」

（中央社）總統蔡英文昨（10）日最後一次發表國慶演說，細數政績。學者認為，蔡總統談話主要呼應第一任就職演說內容，自創新、就業、分配3面向做施政總結，同時也達成「走向世界」的目標，國際關係有感改善。

蔡總統昨日在發表任內最後一場國慶演說，自潛艦國造、婚姻平權、能源轉型，談到年金改革、調漲基本工資，並感謝民眾2度給予她擔任中華民國總統的機會。

中央大學經濟學系教授邱俊榮對《中央社》記者表示，蔡總統昨日談話，某種程度呼應首任就職演說內容，也就是「新政府將打造一個以創新、就業、分配為核心價值，追求永續發展的新經濟模式」。

創新部分，他說，蔡總統提及「典範轉移」，事實上標準化產品不容易帶來好的就業跟薪資條件，因此蔡政府從5+2產業創新計畫到6大核心戰略產業，持續推動AIoT智慧應用、資安產業，努力將台灣產業「由硬轉軟」，希望產業結構轉變，雖然無法一蹴可幾，但確切把國家帶向新的方向。

就業部分，邱俊榮說，從基本薪資來看，蔡政府徹底甩開22K惡名，而且製造動態氣氛，讓每年調整基本薪資成為全民共識、社會常態，相比過往調薪幾乎處於靜態狀況，進步許多。

不過邱俊榮也提醒，台灣應該要持續搭配產業轉型、與各國簽訂貿易協定等，透過內部、外部力量持續提升勞動條件。

而資源分配部分，邱俊榮認為，社宅目標即將達標，這只是解決一部份居住正義問題，非唯一解方，面對高房價年輕人還是會出現相對剝奪感。

邱俊榮說，整體來看，蔡政府7年多，讓台灣與世界接軌是蠻大的成就，再者包括產業結構轉型「由硬變軟」、工資提升、分散市場不再依賴單一國家，加強與新南向國家及歐洲國家的連結等，也讓台灣在此刻可以好整以暇觀察中國問題，而非擔心受衝擊。

台灣東海大學政治系教授林子立也對《中央社》記者表示，蔡總統首年上任時，沒人料到世界局勢從美中合作變成美中競爭，兩岸從合作變成對抗，而這對抗正好與世界潮流接軌，這幾年國際關係有感改善，可說是前總統李登輝、陳水扁、馬英九都做不到事情。

但他提醒，台美關係、台歐關係不斷深化，世界民主國家也對台灣表示歡迎與支持，台灣在世界上辨識度很高，也處戰略重要位置，台海穩定更是在國際峰會上屢屢被提及，但民眾對內政表現還是認為有不足的地方。

林子立說，確實台灣防疫表現好、經濟成長佳，台積電成護國神山，許多企業也站穩世界供應鏈的一環，但台灣與世界各已開發國家都面臨貧富差距擴大問題，嚴重的分配問題將帶來後遺症，必須面對，未來就算社宅達標，高房價還是為人詬病。

他也提醒，能源轉型關鍵將是未來能否達到能源自主，畢竟中共若封鎖台灣海域，能源儲備只靠綠能遠遠不足，加上台灣是以出口為導向的國家，能源需求大，目前政策沒有將核能當作保留選項有點可惜，應該更全面考量各項因素。

綠營讚國慶演說充滿自信，藍營批蔡英文執政7年「說一套，做一套」

（中央社）民進黨團書記長莊瑞雄說，總統蔡英文任期最後一次國慶演說充滿自信，細數改革政績是暗示下一任總統，「進了廚房不能怕熱」。國民黨團總召曾銘宗批評，蔡政府執政7年完全是「說一套，做一套」。

中華民國中樞暨各界慶祝112年國慶大會上午在總統府前登場。蔡總統於任內最後一次雙十慶典，以「自信沉穩、國家前進 讓世界因台灣而更好」為題發表演講。

民進黨團書記長莊瑞雄受訪表示，蔡總統在上任前曾想過要留下什麼台灣給下一代，7年多執政期間，碰上複雜的國際政經情勢、改革困難、百年大疫，但最後仍一一克服。

莊瑞雄表示，蔡總統任期內的最後一次國慶演說中提到婚姻平權法案、年金改革等政績，相信蔡總統對改革有許多感慨；雖然過程中有紛擾，但蔡總統言談中充滿自信，也強調從未忘記改革的承諾，也使下一代不必再有紛擾。

莊瑞雄表示，蔡總統演說除了喚醒民眾對民進黨執政後推行改革的記憶，也是暗示下一任總統，「當總統進了廚房不能怕熱」，未來執政皮要繃緊，並要思考帶給國家什麼。

曾銘宗受訪表示，蔡總統任內最後一次國慶談話中提到「和平是兩岸的唯一選項」、「以維持現狀作為各方的最大公約數」、「對外團結一致」，大方向支持，但是蔡政府執政7年以來，完全是「說一套，做一套」。

曾銘宗指出，既然要追求兩岸和平，但完全沒有看到蔡政府採行任何具體的措施，朝這個方向去做；馬政府時，台海是最和平穩定的地方，但蔡政府執政7年，台海變成外媒眼中最危險的地方。

曾銘宗表示，蔡總統說台灣內部要尋求共識，對外要團結；台灣是民主國家，要服從多數，也要尊重少數；但民進黨在立法院，都是用多數暴力霸凌少數，何時尊重過在野黨，民進黨不僅面子、裡子全要，還要清算在野黨。

曾銘宗指出，蔡總統雖然擔任中華民國總統，但沒有把自己當作是為全民服務的總統，而是為民進黨的派系及利益服務，未來的歷史定位就是一位為民進黨服務的總統。

台灣民眾黨黨團總召邱臣遠昨日也出席國慶大會，他會後在臉書表示，他贊同蔡總統的談話提到的「和平是兩岸唯一的選項」，並期盼執政黨在屆期完成時，能夠守護好兩岸和平、開展交流、確保台海和平穩定。

時代力量黨主席、黨團幹事長王婉諭昨日穿著印有「搶救消防員」的T恤出席國慶大會。她會後透過新聞稿表示，身穿「搶救消防員」字樣上衣，是以行動表達時力對消防員的支持，期盼蔡總統支持消防員3大訴求，啟動真正的改革時程，不要再繼續用「我們會修公務人員協會法」這種話術來打迷糊仗。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航