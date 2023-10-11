蔡總統國慶演說細數政績，學者指國際關係改善有感，藍批「說一套做一套」
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台灣東海大學政治系教授林子立提醒，台美關係、台歐關係不斷深化，世界民主國家也對台灣表示歡迎與支持，台灣在世界上辨識度很高，也處戰略重要位置，台海穩定更是在國際峰會上屢屢被提及，但民眾對內政表現還是認為有不足的地方。
（中央社）總統蔡英文昨（10）日最後一次發表國慶演說，細數政績。學者認為，蔡總統談話主要呼應第一任就職演說內容，自創新、就業、分配3面向做施政總結，同時也達成「走向世界」的目標，國際關係有感改善。
蔡總統昨日在發表任內最後一場國慶演說，自潛艦國造、婚姻平權、能源轉型，談到年金改革、調漲基本工資，並感謝民眾2度給予她擔任中華民國總統的機會。
中央大學經濟學系教授邱俊榮對《中央社》記者表示，蔡總統昨日談話，某種程度呼應首任就職演說內容，也就是「新政府將打造一個以創新、就業、分配為核心價值，追求永續發展的新經濟模式」。
創新部分，他說，蔡總統提及「典範轉移」，事實上標準化產品不容易帶來好的就業跟薪資條件，因此蔡政府從5+2產業創新計畫到6大核心戰略產業，持續推動AIoT智慧應用、資安產業，努力將台灣產業「由硬轉軟」，希望產業結構轉變，雖然無法一蹴可幾，但確切把國家帶向新的方向。
就業部分，邱俊榮說，從基本薪資來看，蔡政府徹底甩開22K惡名，而且製造動態氣氛，讓每年調整基本薪資成為全民共識、社會常態，相比過往調薪幾乎處於靜態狀況，進步許多。
不過邱俊榮也提醒，台灣應該要持續搭配產業轉型、與各國簽訂貿易協定等，透過內部、外部力量持續提升勞動條件。
而資源分配部分，邱俊榮認為，社宅目標即將達標，這只是解決一部份居住正義問題，非唯一解方，面對高房價年輕人還是會出現相對剝奪感。
邱俊榮說，整體來看，蔡政府7年多，讓台灣與世界接軌是蠻大的成就，再者包括產業結構轉型「由硬變軟」、工資提升、分散市場不再依賴單一國家，加強與新南向國家及歐洲國家的連結等，也讓台灣在此刻可以好整以暇觀察中國問題，而非擔心受衝擊。
台灣東海大學政治系教授林子立也對《中央社》記者表示，蔡總統首年上任時，沒人料到世界局勢從美中合作變成美中競爭，兩岸從合作變成對抗，而這對抗正好與世界潮流接軌，這幾年國際關係有感改善，可說是前總統李登輝、陳水扁、馬英九都做不到事情。
但他提醒，台美關係、台歐關係不斷深化，世界民主國家也對台灣表示歡迎與支持，台灣在世界上辨識度很高，也處戰略重要位置，台海穩定更是在國際峰會上屢屢被提及，但民眾對內政表現還是認為有不足的地方。
林子立說，確實台灣防疫表現好、經濟成長佳，台積電成護國神山，許多企業也站穩世界供應鏈的一環，但台灣與世界各已開發國家都面臨貧富差距擴大問題，嚴重的分配問題將帶來後遺症，必須面對，未來就算社宅達標，高房價還是為人詬病。
他也提醒，能源轉型關鍵將是未來能否達到能源自主，畢竟中共若封鎖台灣海域，能源儲備只靠綠能遠遠不足，加上台灣是以出口為導向的國家，能源需求大，目前政策沒有將核能當作保留選項有點可惜，應該更全面考量各項因素。
綠營讚國慶演說充滿自信，藍營批蔡英文執政7年「說一套，做一套」
（中央社）民進黨團書記長莊瑞雄說，總統蔡英文任期最後一次國慶演說充滿自信，細數改革政績是暗示下一任總統，「進了廚房不能怕熱」。國民黨團總召曾銘宗批評，蔡政府執政7年完全是「說一套，做一套」。
中華民國中樞暨各界慶祝112年國慶大會上午在總統府前登場。蔡總統於任內最後一次雙十慶典，以「自信沉穩、國家前進 讓世界因台灣而更好」為題發表演講。
民進黨團書記長莊瑞雄受訪表示，蔡總統在上任前曾想過要留下什麼台灣給下一代，7年多執政期間，碰上複雜的國際政經情勢、改革困難、百年大疫，但最後仍一一克服。
莊瑞雄表示，蔡總統任期內的最後一次國慶演說中提到婚姻平權法案、年金改革等政績，相信蔡總統對改革有許多感慨；雖然過程中有紛擾，但蔡總統言談中充滿自信，也強調從未忘記改革的承諾，也使下一代不必再有紛擾。
莊瑞雄表示，蔡總統演說除了喚醒民眾對民進黨執政後推行改革的記憶，也是暗示下一任總統，「當總統進了廚房不能怕熱」，未來執政皮要繃緊，並要思考帶給國家什麼。
曾銘宗受訪表示，蔡總統任內最後一次國慶談話中提到「和平是兩岸的唯一選項」、「以維持現狀作為各方的最大公約數」、「對外團結一致」，大方向支持，但是蔡政府執政7年以來，完全是「說一套，做一套」。
曾銘宗指出，既然要追求兩岸和平，但完全沒有看到蔡政府採行任何具體的措施，朝這個方向去做；馬政府時，台海是最和平穩定的地方，但蔡政府執政7年，台海變成外媒眼中最危險的地方。
曾銘宗表示，蔡總統說台灣內部要尋求共識，對外要團結；台灣是民主國家，要服從多數，也要尊重少數；但民進黨在立法院，都是用多數暴力霸凌少數，何時尊重過在野黨，民進黨不僅面子、裡子全要，還要清算在野黨。
曾銘宗指出，蔡總統雖然擔任中華民國總統，但沒有把自己當作是為全民服務的總統，而是為民進黨的派系及利益服務，未來的歷史定位就是一位為民進黨服務的總統。
台灣民眾黨黨團總召邱臣遠昨日也出席國慶大會，他會後在臉書表示，他贊同蔡總統的談話提到的「和平是兩岸唯一的選項」，並期盼執政黨在屆期完成時，能夠守護好兩岸和平、開展交流、確保台海和平穩定。
時代力量黨主席、黨團幹事長王婉諭昨日穿著印有「搶救消防員」的T恤出席國慶大會。她會後透過新聞稿表示，身穿「搶救消防員」字樣上衣，是以行動表達時力對消防員的支持，期盼蔡總統支持消防員3大訴求，啟動真正的改革時程，不要再繼續用「我們會修公務人員協會法」這種話術來打迷糊仗。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。