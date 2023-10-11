以色列全面圍困加薩，聯合國預警人道情勢將惡化，巴勒斯坦孩童小鳥綠樹上學夢碎

以巴衝突，巴勒斯坦孩童小鳥綠樹上學夢回不去了

（中央社）以巴衝突使得最無辜的小朋友也被迫承擔歷史情仇。據慈善組織「拯救兒童」統計，從今年初至今在巴勒斯坦占領的約旦河西岸，平均每週至少1名兒童被以色列軍隊殺害，當初夢想有小鳥和綠樹陪著上學的小朋友已經去當「天使」了。

以色列自7日凌晨受到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）武裝分子突擊後，隨即展開強力反擊，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正以「前所未見」的軍力攻擊哈瑪斯，並稱空襲加薩只是前菜。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）更在9日下令對加薩採取斷水、斷電、斷糧的「全面圍困」措施。此舉卻讓聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）9日對媒體表示，他「深感悲痛」。

自1973年起長期在巴勒斯坦被占領土（OPT）救助當地兒童的全球性人道慈善組織「拯救兒童」（Save the Children），於9月18日在官網發文，自今年初至9月，在巴勒斯坦占領的約旦河西岸，至少有38名巴勒斯坦兒童被以色列軍隊殺害，是史上巴勒斯坦兒童被殺害數最多的一年，等於每週平均至少1名兒童被殺害。

「拯救兒童」組織去年採訪過的一名巴勒斯坦兒童已遭殺害，今年9月名列死亡名單。

這名已去當「小天使」的巴勒斯坦兒童約瑟夫去年受訪時說：「我的夢想是，可以在上學的路上看到像小鳥和綠樹這樣的東西。不想聞到煙硝味，或到處都看到士兵。我也不想讓自己害怕出去，讓媽媽擔心我會被以色列士兵傷害，或在街上四處找我。」

「拯救兒童」OPT地區主任李（Jason Lee）在發文中嘆道：「距離2023年年末還剩3個月，我們再次面臨西岸死亡人數最多的一年。這是一個令人震驚的趨勢。今年武力使用空前高，……殘殺兒童的行為必須終止。」

然而諷刺的是，以色列媒體9月20日曾刊登一篇以國國會極右派聯盟議員為殺人嫌犯辯護和籌款的新聞。這名以色列嫌犯在2015年出於種族動機，縱火殺害巴勒斯坦一家3口致死，5歲兒子重傷，最後被判處無期徒刑。這名國會議員卻宣揚兇嫌是「神聖正義之士」（holy righteous man），並在為這名兇嫌辯護和籌款的活動中聲稱他「為所有的以色列人民受苦」。

「拯救兒童」還在文章中強力呼籲，以色列軍隊必須立即停止對兒童使用武力，且以色列政府應根據國際法規定的義務，來保護兒童並限制使用武力。

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以色列全面圍困加薩，聯合國預警人道情勢將惡化

（中央社）聯合國秘書長古特瑞斯9日譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」突襲以色列，但也說，以色列宣布全面圍困加薩走廊，他「深感心痛」。

綜合《法新社》和《路透社》報導，古特瑞斯告訴記者：「在這波敵對行動發生前，加薩地區的人道情勢已極為艱困…現在只會呈幾何級數惡化。」

以色列國防部長葛朗特9日稍早宣布以色列將「全面圍困」加薩走廊，並強調這對加薩走廊230萬人口的影響，包括「沒電、沒食物、沒水，沒天然氣，全都關閉」。

許多人擔心以色列為了擊敗哈瑪斯並解救人質，可能發動大規模地面攻擊，生活在貧困加薩地區的巴勒斯坦人正為此做準備。

古特瑞斯強調：「最近這波暴力並非毫無來由……事實是，這源於長期衝突，長達56年的占領，目前看不到政治解決的可能。」

他說：「我承認以色列的合理安全考量，但我也要提醒以色列，軍事行動的執行必須嚴格符合國際人道法。」

古特瑞斯表示：「以色列9日宣布要開始全面圍困加薩走廊，不准任何物資進入，包括電、糧食或燃料，我深感心痛。」

他說，聯合國會持續努力提供援助以滿足加薩地區的需求，「以色列必須看到對安全的合理需求化為現實，巴勒斯坦人也要看到建立自己國家的明確願景得以實現」。

哈瑪斯本月7日前所未見地從陸、海、空多點突襲以色列，不僅襲擊軍事基地，還槍殺平民，並擄走約100名人質，以色列隨後猛烈反擊加薩地區；以方有超過700人死亡，加薩方面則有560人喪命。

古特瑞斯在演說一開頭便「堅決譴責哈瑪斯和其他團體在加薩周圍對以色列城鎮村落發動可惡攻擊」。

他說：「我同意巴勒斯坦人心懷不滿很合理……但這些恐怖行動和殺戮、傷人與綁架平民的行為，無論如何都說不過去。」

以色列向來得意於自己在諸多衝突中展現的高科技軍事能力和情報觸角，這次卻栽在哈瑪斯的突襲上。

面對以色列斷水、斷糧、斷電和新一波突襲，加薩地區的巴勒斯坦人民生活狀況看來比以往任何時候都更為糟糕。

加薩東北部鄰近以色列邊界的貝特漢諾鎮（Beit Hanoun）一名居民說：「不用想太多也知道，以色列遭受史上最大損失，可以想像他們會怎麼做……我日出時分就把家人帶走，其他數十個家庭也一樣。我們許多人都接到以色列安全軍官的電話和語音訊息要我們離開，因為他們將展開行動。」

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歐盟籲以勿切斷加薩水電食物供應 建立人道走廊

（中央社）歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾指出，歐盟各國外長今天呼籲以色列不要切斷對加薩「水、食物和電力」供應，並要求為嘗試逃離該區的民眾建立人道走廊。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯日前突襲以色列，以色列對加薩進而發動報復性轟炸後，歐盟27國代表召開緊急會議。