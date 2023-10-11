腸病毒風暴25週年：在美發現卻東亞流行，學者揭腸病毒71型神祕面紗
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國家衛生研究院感染症及疫苗研究所研究人員齊嘉鈺接受《中央社》專訪表示，腸病毒71型最初是在美國加州被發現，近20年在東南亞地區較常爆發大小規模流行，可能與腸病毒喜歡溫暖潮濕有關。
25年前怪病突襲幼童 風暴中揪出腸病毒71型
（中央社）1998年一場莫名怪病襲捲全台幼童，有的孩子甚至送醫1天不到就走了，家長焦慮爆炸之際，實驗室終於鑑別腸病毒71型是禍首，醫界好不容易找到治療方法，風暴過後，洗手預防腸病毒的公衛教育影響深遠。
「腸病毒」其實是一群病毒的總稱，其中包括曾讓人聞之色變的小兒麻痹病毒及所造成的殘障，例如前美國總統小羅斯福就是在壯年之際染上，就此不良於行。直到1950年代疫苗問世，才有效阻止小兒麻痺病毒肆虐。
台灣是在2000年正式宣告根除小兒麻痺，1998年之前，在醫師認知中，小兒麻痺病毒和腸病毒是兩回事，腸病毒感染幾乎是一種輕症，頂多出現疱疹性咽峽炎、手足口病，像是口腔潰瘍、手腳長疹，治療3到5天就沒事。
直到1998年春，某天林口長庚醫院急診室收治1名手足口病小朋友，大約3、4歲，手突然不能動，急診醫師原本預約小兒神經科門診，沒想到孩子病況急轉直下，根本等不及，幾小時內就過世了。
家屬傷心又氣憤，連著好幾天到急診「堵人」，要向醫院討個說法。現任台大醫院小兒部副主任張鑾英當時生完小孩才剛回到工作崗位林口長庚醫院，她回憶，本來活蹦亂跳的孩子，送醫急救仍回天乏術，連第一線的醫護們都相當震驚悲痛。
更讓家長恐慌的是，從北到南紛紛傳出噩耗，成大醫院特聘專家、成大醫學院小兒科教授劉清泉告訴《中央社》記者，當時眾說紛紜，大家都不知道該怎麼辦，過去腸病毒在台灣是輕症，這次卻不斷有小朋友快速死亡。
當時成大醫院收治1名1歲10個月大孩子，出現手足口病合併肺出血過世，劉清泉靈機一動，想到看過國外報告相關病例，因此從孩子的氣管分泌物做分離檢驗，率先揪出是腸病毒71型是兇手，隨後林口長庚醫院也找到一樣的答案。
「有個手足口病小朋友死了」，1998年5月，當時的林奏延剛接任林口長庚兒童醫院長沒多久，聽到住院醫師這麼說，林奏延當下只覺得有點怪，沒想到又有另名住院醫師講同樣的話，醫師直覺告訴他，太離奇了。
林奏延說，要求住院醫師隔天晨會報告，內容竟幾乎一模一樣，孩子們都是出現手足口病後，一下子就昏迷，發病後3天死亡，有1名主治醫師挨告，因為家長不能接受小孩在沒什麼症狀下驟逝。
似乎有個怪病正在悄悄蔓延，出國開會仍不放心的林奏延，收到院方傳來消息說經由從喉頭培養，腸病毒71型現形，他立刻提筆，將資料傳真給記者，提醒腸病毒有死亡風險。
「我是『憤怒中年』，當時很強勢，對政府也沒在客氣」，回國後，林奏延不斷敲響警鐘，呼籲盡快成立流行病學專案小組，但官方與醫界溝通沒有交集，衛生署防疫處堅持病毒必須從病灶主要發生的腦幹培養才算。
林奏延花了一早上拜託剛痛失寶貝孩子的父母，最後他們同意讓小天使完成最後任務，進行解剖，終於在病例腦幹找出腸病毒71型。
然而，從謎一樣的怪病，到找出病因，怎麼治療又成一大難題，在缺乏臨床處置分級情況下，只能瞎子摸象，每次治療都要碰運氣。
令張鑾英印象深刻的是1名6、7個月大的寶寶，得過手口足病輕症後隔1個月又感染，併發心肺衰竭、肺出血、肺水腫等危急狀況，加護病房醫師決定使用高劑量升壓藥，總算搶回寶寶性命，也讓醫護團隊知道，不同階段要用不同藥物治療。
之後台灣訂定腸病毒腦幹腦炎臨床處置分級，再加上病毒監測診斷、民眾衛教認知及跨部門動員防治，臨床醫療加上公衛手段，總算控制疫情。這場疫情，估計140萬名孩童感染，405名併發重症，其中78名幼童死亡。
如今上幼兒園的孩童都要學會並記住洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，30歲以下的民眾耳熟能詳，可說是從小被教導勤洗手、腸病毒要停課長大的世代，甚至已經身為父母陪伴孩子對抗腸病毒。
在沒有疫苗的情況下，勤洗手、消毒環境、停課減少群聚，不僅讓腸病毒疫情獲得有效控制，後來在H1N1新流感、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情中，也連同戴口罩，成為民眾防疫自保的方法。
在美發現卻東亞流行，學者揭腸病毒71型神祕面紗
（中央社）腸病毒疫情在台幾乎年年可見，今年也造成10多例重症、1例死亡，究竟腸病毒是否可怕，為何在東亞較常發生流行、歐美則較少見，經歷多年研究，學者逐步揭開病毒面紗。
腸病毒目前是第三類法定傳染病，根據台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民介紹，它是RNA病毒，其中令人聞之色變的「71型」，有較高比例造成神經系統併發症，除了1998年的台灣，在保加利亞、匈牙利、東亞地區也曾發生過流行。
台灣社區常見的腸病毒種類，還包含D68型也可能引發包含神經系統症狀、呼吸衰竭等較嚴重症狀。至於目前社區最常見的則是克沙奇病毒，常見臨床症狀則包含疱疹性咽峽炎、手足口病、發燒合併皮疹等。
國家衛生研究院感染症及疫苗研究所研究人員齊嘉鈺接受《中央社》專訪表示，腸病毒71型最初是在美國加州被發現，近20年在東南亞地區較常爆發大小規模流行，可能與腸病毒喜歡溫暖潮濕有關。
齊嘉鈺的同事李敏西指出，71型在東南亞地區持續發生流行，目前有兩個假說，一是因為東南亞人口密度高、小孩子多，且平均感染年齡較歐美低，也可能因此造成重症比例較高。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。