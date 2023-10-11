以巴衝突削弱中國「區域和平公正調停人」形象，中東外交「零敵人」政策受檢驗
我們想讓你知道的是
倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）指出：「習近平領導下的中國渴望在各地受到敬重仰慕，包括在中東地區，但到頭來（北京）卻不願意處理真正棘手的區域安全問題，只願意擷取最容易得手的成果。」
以巴衝突升級，凸顯北京中東外交野心受限
（中央社）中國今年宣布沙烏地阿拉伯與伊朗同意恢復邦交，消息震驚全球，也揭示北京有意扮演中東外交要角。然而，當前以色列與加薩走廊的危機恐將暴露出北京野心所受侷限。
《路透社》報導，在中國斡旋下，沙烏地和伊朗3月達成復交協議。中國媒體大讚北京在長期受到華府主宰的中東地區日益嶄露頭角；中國外交部長王毅也表示，北京將繼續在處理全球「熱點問題」上發揮建設性作用。
然而，在巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）7日對以色列展開大規模攻勢，造成超過900名以色列人喪生後，中國的回應可說相當輕描淡寫。
中國外交部發言人回答一系列相關提問時，一直避免正面譴責哈瑪斯，僅喊話避免局勢升級，並呼籲落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。中國國家主席習近平則完全未針對關議題表態。
荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）助理教授、中國和中東關係專家費蓋羅亞（Bill Figueroa）說：「這當然會戳破所謂『中國是中東要角』的宣傳論調。」
中國的「中立」立場招致美國和以色列官員批評，北京宣稱的「區域和平公正調停人」形象也因此遭到削弱。
分析人士認為，這一點都不令人意外。長期以來，中國都是採取躲避風險的外交策略，且北京向來支持巴勒斯坦人，並持續和以色列盟友美國較勁，以色列和哈瑪斯不斷升級的衝突因此令北京外交官處境尷尬。
中國外交部發言人汪文斌10日說：「我們已表明中方高度關注巴以衝突持續升級，敦促有關各方立即停火止戰。中方願同各方保持溝通，為中東和平穩定不懈努力。」
自實施近3年的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）封控措施正式終結以來，習近平致力在外交上力抗美國及其盟邦，認為他們企圖遏制並打壓中國。
北京也與非西方為首的多邊組織深化關係，如金磚五國（BRICS）成員國，並致力與俄羅斯、中東和南方世界（Global South）發展更緊密的關係。
儘管可能有機會在伊朗和沙烏地復交的基礎上更上層樓，中國深入介入當前危機的可能性可謂極低。
長期以來的不干涉政策是其中一項因素。這項政策有時會與中國致力在全球舞台上扮演大國角色的目標互相衝突。
倫敦大學（University of London）亞非學院中國研究院（China Institute at the School of Oriental and African Studies）院長曾銳生（Steve Tsang）指出：「習近平領導下的中國渴望在各地受到敬重仰慕，包括在中東地區，但到頭來（北京）卻不願意處理真正棘手的區域安全問題，只願意擷取最容易得手的成果。」
實際上，中國過去曾經協助處理以色列和巴勒斯坦問題。
中國中東事務特使翟雋過去一年裡曾與以色列、控制約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）、阿拉伯聯盟（Arab League）和歐洲聯盟（EU）接觸，以商討「兩國方案」和聯合國承認巴勒斯坦事宜，但是北京長期以來的區域關係，包括與巴勒斯坦的關係，卻限制了它的選項。
邊緣化巴勒斯坦的作法，以及美國帶頭推動沙烏地和以色列關係正常化的協議，被部分中國學者視為引發當前危機的根源。
上海外國語大學中東研究所教授劉中民指出：「美國試圖強行實踐『亞伯拉罕協議』（Abraham Accords）是以巴衝突最重要的外部因素。中東和平的達成與公正解決巴勒斯坦問題息息相關。」
對北京而言，譴責哈瑪斯也可能導致中國和俄羅斯、伊朗等親密盟友產生矛盾。
華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國項目主任孫韻表示：「哈瑪斯的幕後支持者身分不明，很可能是中國的夥伴們，俄羅斯會因美國分心而得利，伊朗也可能從中受益。如果中國譴責攻擊行動，那就意味一旦幕後黑手的身分揭曉，中國也必須採取行動。」
中國試圖在以巴維持平衡，「零敵人」政策受檢驗
巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」突襲以色列後，中國試圖在以巴間維持平衡，但以色列人並不買單。有分析說，中國在中東以及「一帶一路」框架下，「零敵人」的政策受到現實的檢驗。
以色列駐中國使館官員8日表示，希望看到中國對哈瑪斯更加強烈的譴責，而且現在不是呼籲「兩國方案」的時候。中國外交部發言人毛寧9日對此回應，中國是以色列和巴勒斯坦共同的朋友，對兩國衝突造成平民傷亡感到十分痛心，並仍舊呼籲落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。
《德國之聲中文網》10日引述以色列國家安全研究所（INSS）以中政策研究中心（The Diane ＆ Guilford Glazer Israel-China Policy Center）研究員及副主任拉維（Galia Lavi）表示，這並非國與國之間的衝突，而是一場到其家中謀殺老人、婦女、孩童和嬰兒的恐怖襲擊。
因此，她認為中方提議「恢復和談、落實兩國方案，推動巴勒斯坦問題早日通過政治方式實現全面妥善解決」是對當前局面完全缺乏理解，「也絕不是我們從聲稱是我們朋友的人那裡所期待的。」
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。