以巴衝突削弱中國「區域和平公正調停人」形象，中東外交「零敵人」政策受檢驗

以巴衝突升級,凸顯北京中東外交野心受限

(中央社)中國今年宣布沙烏地阿拉伯與伊朗同意恢復邦交,消息震驚全球,也揭示北京有意扮演中東外交要角。然而,當前以色列與加薩走廊的危機恐將暴露出北京野心所受侷限。

《路透社》報導,在中國斡旋下,沙烏地和伊朗3月達成復交協議。中國媒體大讚北京在長期受到華府主宰的中東地區日益嶄露頭角;中國外交部長王毅也表示,北京將繼續在處理全球「熱點問題」上發揮建設性作用。

然而,在巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯(Hamas)7日對以色列展開大規模攻勢,造成超過900名以色列人喪生後,中國的回應可說相當輕描淡寫。

中國外交部發言人回答一系列相關提問時,一直避免正面譴責哈瑪斯,僅喊話避免局勢升級,並呼籲落實「兩國方案」,建立獨立的巴勒斯坦國。中國國家主席習近平則完全未針對關議題表態。

荷蘭格羅寧根大學(University of Groningen)助理教授、中國和中東關係專家費蓋羅亞(Bill Figueroa)說:「這當然會戳破所謂『中國是中東要角』的宣傳論調。」

中國的「中立」立場招致美國和以色列官員批評,北京宣稱的「區域和平公正調停人」形象也因此遭到削弱。

分析人士認為,這一點都不令人意外。長期以來,中國都是採取躲避風險的外交策略,且北京向來支持巴勒斯坦人,並持續和以色列盟友美國較勁,以色列和哈瑪斯不斷升級的衝突因此令北京外交官處境尷尬。

中國外交部發言人汪文斌10日說:「我們已表明中方高度關注巴以衝突持續升級,敦促有關各方立即停火止戰。中方願同各方保持溝通,為中東和平穩定不懈努力。」

自實施近3年的COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)封控措施正式終結以來,習近平致力在外交上力抗美國及其盟邦,認為他們企圖遏制並打壓中國。

北京也與非西方為首的多邊組織深化關係,如金磚五國(BRICS)成員國,並致力與俄羅斯、中東和南方世界(Global South)發展更緊密的關係。

儘管可能有機會在伊朗和沙烏地復交的基礎上更上層樓,中國深入介入當前危機的可能性可謂極低。

長期以來的不干涉政策是其中一項因素。這項政策有時會與中國致力在全球舞台上扮演大國角色的目標互相衝突。

倫敦大學(University of London)亞非學院中國研究院(China Institute at the School of Oriental and African Studies)院長曾銳生(Steve Tsang)指出:「習近平領導下的中國渴望在各地受到敬重仰慕,包括在中東地區,但到頭來(北京)卻不願意處理真正棘手的區域安全問題,只願意擷取最容易得手的成果。」

實際上,中國過去曾經協助處理以色列和巴勒斯坦問題。

中國中東事務特使翟雋過去一年裡曾與以色列、控制約旦河西岸(West Bank)的巴勒斯坦自治政府(Palestinian Authority)、阿拉伯聯盟(Arab League)和歐洲聯盟(EU)接觸,以商討「兩國方案」和聯合國承認巴勒斯坦事宜,但是北京長期以來的區域關係,包括與巴勒斯坦的關係,卻限制了它的選項。

邊緣化巴勒斯坦的作法,以及美國帶頭推動沙烏地和以色列關係正常化的協議,被部分中國學者視為引發當前危機的根源。

上海外國語大學中東研究所教授劉中民指出:「美國試圖強行實踐『亞伯拉罕協議』(Abraham Accords)是以巴衝突最重要的外部因素。中東和平的達成與公正解決巴勒斯坦問題息息相關。」

對北京而言,譴責哈瑪斯也可能導致中國和俄羅斯、伊朗等親密盟友產生矛盾。

華府智庫史汀生研究中心(Stimson Center)中國項目主任孫韻表示:「哈瑪斯的幕後支持者身分不明,很可能是中國的夥伴們,俄羅斯會因美國分心而得利,伊朗也可能從中受益。如果中國譴責攻擊行動,那就意味一旦幕後黑手的身分揭曉,中國也必須採取行動。」

中國試圖在以巴維持平衡,「零敵人」政策受檢驗

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」突襲以色列後,中國試圖在以巴間維持平衡,但以色列人並不買單。有分析說,中國在中東以及「一帶一路」框架下,「零敵人」的政策受到現實的檢驗。

以色列駐中國使館官員8日表示,希望看到中國對哈瑪斯更加強烈的譴責,而且現在不是呼籲「兩國方案」的時候。中國外交部發言人毛寧9日對此回應,中國是以色列和巴勒斯坦共同的朋友,對兩國衝突造成平民傷亡感到十分痛心,並仍舊呼籲落實「兩國方案」,建立獨立的巴勒斯坦國。

《德國之聲中文網》10日引述以色列國家安全研究所(INSS)以中政策研究中心(The Diane & Guilford Glazer Israel-China Policy Center)研究員及副主任拉維(Galia Lavi)表示,這並非國與國之間的衝突,而是一場到其家中謀殺老人、婦女、孩童和嬰兒的恐怖襲擊。

因此,她認為中方提議「恢復和談、落實兩國方案,推動巴勒斯坦問題早日通過政治方式實現全面妥善解決」是對當前局面完全缺乏理解,「也絕不是我們從聲稱是我們朋友的人那裡所期待的。」